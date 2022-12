La saison de la grippe a fait rage pendant Thanksgiving

Note de l’éditeur : consultez l’activité liée au rhume et à la grippe dans votre région avec le traqueur WebMD.

2 décembre 2022 – Le virus de la grippe a profité au maximum de la fête de Thanksgiving en atteignant le plus haut niveau d’activité nationale observé depuis la saison grippale 2017-18, selon le CDC.

La plus forte augmentation sur une semaine de ce qui devient une saison grippale sans précédent a eu la grippe-comme activité à 7,5% pour la semaine du 20 au 26 novembre, tel que mesuré par la proportion de visites ambulatoires signalées au CDC impliquant une maladie respiratoire, qui peut également inclure le virus respiratoire syncytial (VRS) et le COVID-19.

Ce 7,5% est le niveau le plus élevé d’activité pseudo-grippale enregistré aux États-Unis depuis début février 2018, au plus fort de la saison grippale 2017-18, et le taux le plus élevé enregistré en novembre depuis que le CDC a commencé à suivre ces données en 1997. L’activité pseudo-grippale a atteint 7,7 % en octobre 2009, mais est ensuite tombée en dessous de 7 % la première semaine de novembre et n’a pas augmenté à nouveau pendant le reste de cette saison, les données du CDC montrents.