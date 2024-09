La saison de la cueillette des pommes est en cours. Voici où vous procurer vos pommes dans la région d’Akron-Canton.

Alors que les feuilles se préparent à changer de couleur, ceux qui sont à la recherche de fruits frais ne seront probablement pas loin d’un arbre.

La saison des pommes bat son plein, alors que les variétés familières commencent à mûrir avant l’automne – et d’autres sont en route.

De nombreux agriculteurs signalent que les pommes sont légèrement en avance sur le calendrier dans le nord-est de l’Ohio, car certaines variétés mûrissent plus tôt que prévu.

Jon Huffman, propriétaire de la ferme fruitière Huffman à l’extérieur de Salem, prend une pomme Cortland cultivée dans l’un de ses vergers.

« La récolte de pommes est bonne cette année », a déclaré John Huffman, l’un des propriétaires de la ferme fruitière Huffman, dans le sud du comté de Mahoning. « Nous cueillons déjà des Jonamac, des Mcintosh (et) des Cortland, ce qui est précoce pour elles. »

Huffman possède plus de 20 acres de fruits et légumes sur sa ferme. Il a indiqué qu’il existe quelques variétés de pommes prêtes à être cueillies maintenant, mais que différentes variétés sont prêtes à des moments différents.

« Pour l’instant, ce sont les variétés Gala et Jonamac qui dominent », a-t-il déclaré. « Il faut attendre la fin du mois de septembre pour que la plupart des variétés soient suffisamment mûres pour avoir un bon goût. »

Les pommes Buckeye Gala poussent dans un verger de la ferme fruitière Huffman à l’extérieur de Salem.

Dans le canton de Tuscarawas, Isaac Yoder, le propriétaire de Verger de Sunny Slopeest heureux d’introduire trois nouvelles pommes dans sa gamme en octobre : Rosalie, Sweet Zinger et Ludacrisp.

« La plupart de ces nouvelles pommes sont le résultat du croisement de deux variétés existantes qui sont bien connues », a-t-il déclaré. « Sweet Zinger, elle a le goût d’agrumes mielleux, donc vous avez un goût sucré et acidulé, … (Rosalie) est aussi une pomme sucrée et acidulée, mais la peau disparaît dans la bouche. On n’a même pas l’impression de manger une pomme … et puis pour décrire Ludacrisp, (elle) a le goût du chewing-gum Juicy Fruit. C’est la pomme la plus parfumée que je connaisse. »

Yoder a déclaré qu’il avait également observé une saison de pommes plus précoce.

« Nous avons eu un hiver très chaud, et les arbres sont sortis de leur dormance beaucoup trop tôt », a-t-il déclaré. « Les arbres ont commencé à sortir deux ou trois semaines plus tôt que d’habitude. »

En plus des nouvelles pommes qui arriveront en octobre, Pixie Crunch arrivera au verger Sunny Slope ce mois-ci.

« (Pixie Crunch) est une pomme tout simplement géniale », a-t-il déclaré. « Les enfants l’adorent. C’est une petite pomme. Elle est très rouge et très sucrée, comme du caramel. »

Yoder a déclaré que les dates de cueillette dureront jusqu’au début novembre, mais le magasin sera ouvert tout l’hiver.

Les Buckeye Galas poussent dans un verger à Huffman Fruit Farm à Salem le mercredi 4 septembre 2024.

Comté de Stark

Verger Arrowhead11724 Lisbon St. SE, Paris; 330-862-2733; www.ArrowheadOrchard.com; [email protected]. Appelez pour plus d’informations.

Verger de Sunny Slope14960 Millersburg Road SW, canton de Tuscarawas; 330-833-9415; sunnyslopeapples.comLes dates d’autocueillette se poursuivent tout au long de l’automne et durent jusqu’au début novembre. Les variétés disponibles à la cueillette changeront chaque semaine. Visitez Sunny Slope Orchard sur Facebook pour plus d’informations.

Vergers Varian, 6340 Orchard View Drive SE, canton d’Osnaburg; 330-705-2607; varianorchards.comLes pommes à cueillir soi-même ne seront pas offertes, mais elles seront vendues 7 jours sur 7 de 11 h à 18 h. Les variétés comprennent Honeycrisp, Golden Delicious, Macintosh et Melrose.

Comté d’Ashland

Ferme fruitière Scenic Ridge, 2031, route d’État 89, Jeromesville; 419-368-3353; ou baumanorchards.com/locations/scenic-ridge. L’autocueillette de pommes sera disponible à partir du 14 septembre et se poursuivra tous les samedis de 9 h à 17 h jusqu’au 5 octobre. Les pommes proposées seront similaires à celles des années précédentes et comprendront probablement des Red Delicious, des Yellow Delicious, des Marigold, des Granny Smith, des Jonathan, des Fuji et des Melrose, mais cela peut varier.

Ferme fruitière Springhill, 5646 Ganges-Five Points Road, Shiloh; 419-896-2866; ferme-fruitière-springhill.com. Les pommes à cueillir soi-même sont disponibles du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 16 h, jusqu’à épuisement des stocks. Les variétés comprennent Honeycrisp, Pixie crunch, Cortland, Macintosh et Jonathan. Appelez pour confirmer la disponibilité de l’autocueillette.

Comté de Carroll

Vergers Manfull, 8146 Kensington Road, Augusta; 330-895-4861; manfullorchards.com; [email protected]. Ouvert de 10h à 17h du lundi au vendredi, de 10h à 16h le samedi. Appelez pour plus d’informations.

Comté de Columbiana

Ferme fruitière DillonLisbonne; 330-424-5169; dillonfruitfarm.com. L’autocueillette de pommes sera disponible les vendredis de 9 h à 17 h et les samedis de 9 h à 16 h pendant le mois de septembre. Les variétés changeront chaque semaine. Appelez pour plus d’informations sur les variétés à cueillir chaque semaine.

La ferme fruitière de Sanor, 2514 State Route 172, Minerva ; 330-894-2375. Ouvert de 9 h à 17 h du lundi au samedi. Appelez pour obtenir des mises à jour.

Comté de Mahoning

Verger et cidrerie Haus, 6742, chemin West Calla, Canfield; 330-533-5305; hausappleorchards.com; [email protected]. Ouvert de 10 h à 17 h du mardi au samedi. Aucune décision n’a encore été prise quant à la date à laquelle l’autocueillette pourra être disponible. Visitez Haus Cider Mill sur Facebook pour les mises à jour.

Ferme fruitière Huffman, 13075 Lisbon Road, Salem ; 330-533-5700. Les pommes à cueillir soi-même sont disponibles du lundi au samedi de 9 h à 17 h et devraient durer jusqu’au 19 octobre, mais cela est sujet à changement. Les variétés Gala et Macintosh sont disponibles dès maintenant, mais d’autres devraient être disponibles dans les semaines à venir. Appelez pour obtenir des informations sur les variétés disponibles pour la cueillette ou visitez La ferme fruitière Huffman sur Facebook pour les mises à jour.

Marché fermier de Stahl, 10780 N. Johnson Road, North Benton; 330-584-2077. Les pommes à cueillir soi-même seront disponibles au Stahl’s Farm Market Orchard à North Benton tous les samedis et dimanches de 9 h à 16 h 30 à partir du 7 septembre et jusqu’au 13 octobre. Les variétés de pommes changeront chaque semaine. Visitez Marché fermier de Stahl sur Facebook ou appelez-nous pour connaître les dates de cueillette de pommes et les variétés disponibles. Stahl’s exploite des succursales à Ravenna et à North Benton, mais utilise une page Facebook pour les deux.

Ferme fruitière de la Maison Blanche, 9249 State Route 62, Canfield; 330-533-4161; [email protected] ou www.whitehousefruitfarm.com. Ouvert de 9 h à 17 h du lundi au samedi et de 11 h à 17 h le dimanche. L’autocueillette de pommes sera disponible au 8652 Leffingwell Road. L’ouverture est prévue le 28 ou le 29 septembre et se poursuivra jusqu’à la mi-octobre. Les heures d’ouverture seront probablement de 10 h à 16 h. Appelez pour obtenir des mises à jour.

Comté de Medina

Le verger de Geig, 8468 Wooster Pike, Séville; 330-769-3276; www.geigsorchard.com. L’autocueillette de pommes aura lieu pendant deux week-ends à l’automne, le premier étant les 28 et 29 septembre et le deuxième les 5 et 6 octobre. La cueillette en libre-service sera disponible le samedi de 9 h à 17 h 30 et le dimanche de 12 h à 17 h 30. Les variétés peuvent inclure Golden Delicious, Shizuka, Jonagold, Cortland, Northern Spy, Granny Smith, Melrose, mais des pommes différentes seront disponibles chaque week-end. Visitez Geig’s Orchard sur Facebook pour les mises à jour.

Verger à flanc de colline, 2397, chemin Center, Hinckley; 330-225-4748; hillsidefarmfresh.com; [email protected]. L’autocueillette de pommes aura lieu les deux premiers week-ends d’octobre, soit les 5 et 6 octobre et les 12 et 13 octobre. Le samedi, l’autocueillette aura lieu de 10 h à 17 h et le dimanche de 12 h à 17 h. Appelez pour obtenir des informations sur les variétés.

Comté de Portage

Vergers de Beckwith, 1617, chemin Lake Rockwell, Kent; 330-673-6433; www.beckwithorchards.comOuvert tous les jours de 10 h à 17 h. Visitez https://www.beckwithorchards.com/#varieties pour connaître les types de pommes et les dates de récolte. Pas d’autocueillette, mais une boutique de souvenirs vend des pommes.

Verger et marché fermier de Monroe, 6313 Sentier des pionniers, Hiram; 330-569-7464; monroesorchard.com; [email protected]. L’autocueillette de pommes a lieu tous les samedis et dimanches de 11 h à 16 h et durera probablement jusqu’à la première semaine d’octobre, mais c’est provisoire. Visitez Le verger de Monroe sur Facebook pour les mises à jour.

Marché fermier de Stahl, 4560 State Route 14, Ravenna; 330-325-0640. Vous pourrez cueillir vous-même vos pommes à l’emplacement de North Benton. Visitez Marché fermier de Stahl sur Facebook ou appelez pour connaître les dates et variétés de pommes à cueillir soi-même. Stahl’s exploite des installations distinctes, à Ravenna et à North Benton, mais utilise une seule page Facebook pour les deux.

Comté de Richland

Vergers d’Apple Hill, 1175 Lexington-Ontario Road, Mansfield; 419-884-1500. Et au 16908-16970 Upper Fredericktown Amity Road, Fredericktown; 740-694-7688; [email protected]; vergersdepommiers.com. Le magasin de Mansfield est ouvert de 8 h à 18 h du lundi au samedi et de 10 h à 18 h le dimanche. Le magasin de Fredericktown est ouvert de 8 h à 17 h du mardi au vendredi et de midi à 17 h le week-end. Cueillez vos propres pommes dès maintenant et jusqu’au début novembre dans l’un ou l’autre des magasins.

Comté de Summit

La ferme fruitière de Kuner, 5424 S. Arlington Road, Green ; 330-896-1391. Ouvert de 9h à 18h du lundi au samedi, de 10h à 18h le dimanche. Il n’est pas possible de cueillir soi-même des pommes, mais le marché les vend.

Comté de Tuscarawas

Verger Hillcrest, 2474 Walnut St., Walnut Creek; 330-893-9906. Cueillette de pommes disponible de 8 h à 17 h du lundi au samedi jusqu’à la mi-octobre ou la fin octobre, provisoirement. Appelez pour connaître les disponibilités de la cueillette de pommes.

Comté de Wayne

Marché fermier des vergers Bauman, 161 Rittman Ave., Rittman; 330-925-6861; [email protected]; baumanorchards.comOuvert de 8 h à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h le samedi. La cueillette de pommes débutera le 20 septembre. Appelez pour obtenir des informations sur la disponibilité et la variété. De plus, The Corner Market, 10370 Akron Road (coin des routes d’État 585 et 57) à Rittman, vend des pommes.

Fermes fruitières Moreland, 1558 W. Moreland Road, Wooster ; 330-264-8735. Ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi et de 9h à 16h le samedi. Appelez pour plus d’informations.

Vergers et marché fermier de Rittman, 13548, chemin Mount Eaton Nord, Doylestown; 330-925-4152; http://rittmanorchards.com[email protected]. Ouvert de 9 h à 17 h du mardi au samedi et de 11 h à 17 h le dimanche. Il est maintenant possible de cueillir soi-même des pommes, mais les variétés dépendent de l’affluence et de la météo. Visitez leur Facebook page ou appelez pour des mises à jour sur les disponibilités.

John Huffman, propriétaire de la ferme fruitière Huffman à l’extérieur de Salem, parle du rendement de ses pommes alors qu’il se tient dans un verger rempli de Buckeye Gala.

Cet article a été publié à l’origine sur The Repository : Voici où cueillir des pommes dans la région d’Akron-Canton cette année