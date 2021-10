La saison de Harry Kane peut être lancée par un triplé de l’Europa Conference League, déclare Nuno Espirito Santo | Actualités footballistiques

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, espère que le triplé de Harry Kane en milieu de semaine pourra aider à lancer sa saison de Premier League.

Le capitaine anglais est sorti du banc pour marquer un triplé en 20 minutes lors de la victoire 5-1 de l’Europa Conference League contre NS Mura jeudi.

Mais Kane – à la suite d’un été troublant où il voulait quitter le club – a connu un début de campagne nationale difficile et n’a pas encore marqué en cinq matches de Premier League avant la visite d’Aston Villa ce dimanche.

Il n’a pas joué six matchs de Premier League sans marquer depuis 2015 et Nuno compte sur lui pour continuer cette course sur le dos de son camée européen.

« Nous le souhaitons et l’espérons tous », a déclaré Nuno. « C’est ce dont nous avons besoin, tous les joueurs au meilleur de leurs qualités pour l’équipe. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Tottenham, Nuno Espirito Santo, était satisfait de la performance de son équipe alors qu’ils battaient NS Mura 5-1 en Europa Conference League jeudi



Nuno, qui a été nommé manager de Premier League du mois d’août, s’est retrouvé sous pression après un terrible mois de septembre où les Spurs ont perdu les trois matchs contre un total de 9-1.

Il a été fortement critiqué pour la façon dont il a organisé son équipe lors de la défaite 3-1 du derby du nord de Londres dimanche contre Arsenal, mais dit qu’il ne laisse pas le jugement du public l’affecter.

« Le football est ce qu’il est. La critique est une chose à laquelle nous devons être prêts », a-t-il déclaré. « Je comprends les critiques mais je ne me concentre pas là-dessus. Mon objectif est d’aider l’équipe à trouver des solutions pour aider les joueurs. C’est mon objectif.

« Au cours de ma carrière, j’ai eu beaucoup de critiques et beaucoup de bons mots et d’éloges, mais rien n’a changé. Je reste la même personne. »

Les Spurs ont réussi à rétablir la confiance en milieu de semaine avant la visite de Villa, même s’ils jouaient contre l’équipe la moins bien classée de la compétition.

« Le jeu lui-même change beaucoup de choses, mais il n’efface pas tous les problèmes que nous avons », a ajouté Nuno. « Cela facilite les choses avec la confiance que nous avons, avec la bonne humeur pour mieux préparer tout le monde donc c’était important mais nous savons que dimanche sera un match différent contre un très bon adversaire.

« Ils ont une équipe talentueuse et un très bon manager, donc c’est une tâche difficile, difficile qui nous attend.

« Mais nous serons prêts. Le facteur à domicile sera énorme pour nous. Le soutien de nos fans et l’atmosphère, nous allons concourir et jouer le jeu. »

Image:

Nuno a été nommé patron de Tottenham cet été après quatre ans chez les Wolves



Les Spurs seront toujours privés de Steven Bergwijn et Ryan Sessegnon tandis que le défenseur Ben Davies devrait manquer avec un problème d’appendice.

Nuno a déclaré à propos de l’arrière gauche gallois: « Il a un problème d’inflammation à l’appendice. Il a été pris en charge, il a subi des examens, mais il n’a pas pu jouer (jeudi), il souffrait .

« Nous souhaitons qu’il se rétablisse bientôt et qu’il puisse nous rejoindre. »

Image:

Bryan Gil a impressionné lors de la victoire à domicile 5-1 des Spurs contre NS Mura jeudi



Rencontrez Regui & Gil : la connexion espagnole des Spurs

C’était une touche de génie, tirant des halètements de ces âmes endurcies encore en train de guérir de la débâcle d’Arsenal.

Zan Karnicnik de Mura se demande peut-être encore comment c’est arrivé. L’arrière droit semblait prêt à reprendre possession du long ballon de Pierluigi Gollini, mais Bryan Gil avait déjà une image en tête.

Ce qu’il a fait ensuite a offert un autre rayon de lumière à la fin d’un mois sombre pour Tottenham, produisant un toucher habile scandaleux avec son pied droit pour échapper à son marqueur sur le flanc gauche.

Il y aura des matchs beaucoup plus glamour à venir, les Spurs l’espèrent, mais Gil est plus qu’heureux de transformer le labeur de ces premiers matches de groupe de la Ligue Europa contre une opposition inférieure en une montre divertissante. Le stock du joueur de 20 ans continue d’augmenter à chaque apparition.

La préférence de Nuno Espirito Santo pour le soulager lentement était compréhensible étant donné la présence de Gil aux Jeux Olympiques reprogrammés à Tokyo, mais il y a maintenant une clameur parmi les supporters pour un premier départ en Premier League lors de l’affrontement à domicile de ce week-end avec Aston Villa.

« Les fans m’ont fait me sentir vraiment chez moi depuis le premier jour », a déclaré Gil en exclusivité. Sports aériens. « Je ressens la confiance qu’ils ont en moi et cela m’aide à m’installer.

« Être nommé sur le banc pour la victoire de la première journée contre Manchester City, c’était comme aucune autre expérience que j’ai jamais eue dans le football. L’atmosphère à l’intérieur du terrain était incroyable. J’ai été bouleversé par le bruit et le stade lui-même et ça m’a fait prendre conscience de la taille de ce club. »