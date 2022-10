La saison de gros sous de Dustin Johnson se poursuit alors que l’équipe 4Aces GC atteint la finale de l’événement LIV | Nouvelles du golf

Dustin Johnson et son équipe 4Aces GC sont l’une des quatre équipes jusqu’à la finale de l’épreuve par équipe LIV

La saison de gros sous de LIV de Dustin Johnson se terminera par un autre chèque à sept chiffres, avec son équipe 4Aces GC l’une des quatre équipes qui joueront dimanche en finale du championnat de l’équipe de golf LIV soutenu par l’Arabie saoudite.

Un total de 16 millions de dollars – 4 millions de dollars pour chacun des quatre joueurs – attend la liste gagnante lors de l’événement de fin de saison au Trump National Doral.

L’équipe de Johnson y est arrivée en battant Cleeks GC 2-1 samedi, avec le point gagnant lorsque Pat Perez et Talor Gooch ont résisté à Graeme McDowell et Richard Bland dans des trous supplémentaires.

“Pour nous, tout est une question de compétition”, a déclaré Johnson.

“Nous voulons gagner le premier championnat de LIV Golf. C’est le jeu de n’importe qui. Chaque équipe ici joue évidemment bien. Il n’y a pas de favoris à mes yeux.”

Cameron Smith et Punch GC se dirigent également vers la finale, qui ont battu Sergio Garcia et Firebirds GC 2-1.

Le Stinger GC, capitaine de Louis Oosthuizen, qui a gagné quand Oosthuizen a battu Bryson DeChambeau en 23 trous pour sceller une victoire 2-1 sur Crusher GC, et le Smash GC, capitaine de Brooks Koepka, qui a battu Ian Poulter, Lee Westwood et Majesticks GC 3- 0, sont également jusqu’à dimanche.

“Je suis juste content que nous soyons arrivés à dimanche”, a déclaré Oosthuizen.

L’équipe Punch GC de Cameron Smith (à gauche) est également qualifiée pour la finale de dimanche

Les deux premières rondes à Miami étaient en match play, celle de dimanche sera en partie par coups, les scores des 16 joueurs – quatre de chacune des quatre équipes – comptant pour un total.

L’équipe gagnante se partagera 16 millions de dollars, le deuxième se partagera 8 millions de dollars, l’équipe de troisième place partagera 6 millions de dollars et l’équipe de quatrième place recevra 4 millions de dollars.

“Je suis très satisfait de la façon dont tout le monde joue”, a déclaré Koepka. “Tout peut arriver (dimanche). Cela pourrait faire une finition assez excitante.”

Cela signifie que les 16 joueurs qui partiront dimanche se présenteront déjà assurés d’empocher au moins 1 million de dollars lors du huitième et dernier événement LIV de la saison.

“Nous avons eu une très bonne année”, a déclaré Johnson. “Et quoi qu’il arrive demain, nous avons eu une très bonne année.”

Johnson est entré dans la semaine avec 13 637 767 $ de gains, plus 18 millions de dollars de plus pour avoir été le champion individuel de la saison.

Johnson a gagné une somme d’argent stupéfiante en 2022

Ajoutez les 1,6 million de dollars que Johnson a gagnés entre janvier et juin sur le PGA Tour, et il va terminer l’année civile 2022 avec entre 34,3 et 37,3 millions de dollars.

Et tout cela s’ajoute aux 125 millions de dollars qu’il a reçus pour avoir signé avec LIV, bien que l’on ne sache pas combien de ce bonus il a réellement reçu jusqu’à présent.

Les quatre équipes éliminées samedi ont chacune reçu 3 millions de dollars, soit 750 000 dollars par joueur.