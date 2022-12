La saison de football 2022 est terminée. Et après? – Section locale de Shaw

D’une manière ou d’une autre, le week-end du championnat d’État IHSA s’avère souvent être mon week-end préféré et le moins préféré de l’année.

Pendant l’événement, je suis ravi de voir les meilleures équipes de l’État se battre pour le matériel ultime.

Mais quand c’est fini, la mélancolie prend souvent le dessus. C’est le temps le plus long possible que je vais devoir attendre avant de reprendre le football.

Les hypothétiques sont souvent le passe-temps favori de presque toutes les personnes impliquées dans le week-end du championnat d’État, alors jetons un coup d’œil à quelques sujets de conversation à Champaign le week-end dernier.

Le débat privé contre public refait surface

C’était une conversation inévitable lorsque la possibilité s’est ouverte que jusqu’à six écoles privées puissent rentrer chez elles avec des titres.

Tous les six l’ont finalement fait.

C’est le plus grand nombre de championnats remportés par des écoles privées dans l’histoire de l’IHSA, dépassant le record précédent de cinq en 2004.

Des week-ends comme celui-ci ravivent toujours les conversations concernant l’équité du système actuel, ou son absence. Ces conversations se concentrent toujours sur le poids à accorder aux écoles privées et sur les différences dans les politiques d’inscription entre le public et le privé.

Une partie du problème, bien que certainement pas au niveau de la satisfaction de tous, commencera à voir une légère correction. La décision de l’IHSA de compter la saison sportive 2020 comme une “année zéro” pour le calcul des multiplicateurs et/ou des formules de réussite a conduit un nombre important d’équipes à glisser dans des classifications plus petites.

Il n’a même pas été possible de soumettre des écoles à la formule de réussite à cause de cette décision. De plus, la liste des écoles soumises au multiplicateur était à un seul chiffre pour la première fois depuis l’instauration de la règle.

Cette liste augmentera au cours de la prochaine période d’inscription de deux ans à 14 écoles multipliées et une [Sacred Heart Griffin] soumis à la formule du succès.

Ce n’est pas suffisant pour certains critiques. On peut affirmer avec force que les règles actuelles rendent plus difficile qu’il ne le devrait la multiplication des programmes et plus facile qu’il ne devrait l’être de perdre la désignation.

Les règles actuelles semblent avoir un effet de balancier avec les écoles non délimitées. Les écoles qui étaient auparavant multipliées et perdaient la désignation abandonnent plusieurs classes, à quel point elles ont tendance à faire beaucoup de dégâts en séries éliminatoires dans des classifications plus petites, puis à remonter. Le cycle se répète encore et encore.

Où les finales nationales nous mèneront-elles ensuite ?

L’une des questions dominantes du week-end était où se tiendra la prochaine finale d’État – et la finale au-delà de 2023 ?

Le système de rotation qui a fait basculer les finales entre Champaign [University of Illinois] et DeKalb [Northern Illinois University] est arrivé à sa conclusion samedi soir avec l’expiration des contrats.

Les spécifications de soumission émises par l’IHSA – si elles sont suivies à la lettre de ces exigences – éliminent, ou semblent éliminer, plusieurs destinations potentielles. Dans le détail, l’IHSA recherche un hôte disposé à s’inscrire pour un séjour ininterrompu de cinq ans, ce qui empêcherait les écoles incapables de s’engager à laisser systématiquement ces dates ouvertes.

Le calendrier Big Ten, qui oblige l’Illini à accueillir un adversaire une année sur deux, était la raison de la récente offre partagée avec NIU en premier lieu.

L’IHSA ne partage pas les installations mises en place pour accueillir l’événement. Il est cependant de notoriété publique que l’Université de l’Illinois a fait une offre pour conserver la finale, mais elle ne peut pas non plus remplir toutes les conditions de la demande de l’IHSA.

Dans tous les cas, le nouvel hôte, ou éventuellement les hôtes, sera presque certainement révélé après la réunion du conseil d’administration de l’IHSA le 7 décembre.

Talents à l’affiche

L’un des grands avantages de la finale nationale est qu’elle donne l’occasion de voir certains des meilleurs joueurs de l’État au même endroit au même moment.

Cela me permet de voir des joueurs que je n’ai pas vus de toute la saison ou, dans certains cas, de renouer avec ceux que je n’ai pas vus depuis longtemps.

Et même si je n’ai jamais prétendu être un dépisteur de talents, je suis parfois étonné quand je vois un joueur qui suscite peu ou pas d’intérêt à l’université faire une performance monstre lors d’un match de championnat d’État.

C’est arrivé à nouveau samedi alors que je regardais le porteur de ballon de Peoria Malachi Washington courir partout dans la défense de Nazareth, égalant un record d’État de longue date avec six touchés.

Après le match, ma mâchoire a probablement dû être rattachée quand j’ai appris qu’il n’avait pas suscité beaucoup d’intérêt en ce qui concerne sa future destination en tant que joueur de football. Encore une fois, pas un dépisteur de talents, mais je suis absolument choqué qu’il n’y ait pas de ligne autour du bloc pour un joueur du calibre de Washington.

D’autres favoris personnels ont déjà solidifié leur avenir, le plus notable étant le joueur de ligne offensive d’East St. Louis Miles McVay, qui se rendra en Alabama à l’automne. McVay a apparemment été omniprésent sur la scène du football au secondaire, ayant contribué au succès des Flyers depuis sa première année.

Qu’attendons-nous en 2023 ?

Après avoir travaillé avec les mêmes chiffres pendant ce qui semble être plusieurs années, les nouveaux chiffres d’inscription pour les saisons 2023-24 seront publiés au printemps.

En plus de cela, il y a d’énormes changements en cours dans les conférences cette intersaison.

Le CCL / ESCC va être très différent puisque trois nouvelles équipes – Aurora Central Catholic, St. Francis et IC Catholic Prep – quittent la Metro Suburban Conference, qui est maintenant disparue, et rejoignent le CCL / ESCC. Cela fait passer le nombre de membres de la ligue de 22 à 25 et donne l’impression que la configuration actuelle de la division à quatre équipes de la ligue ne sera plus possible à l’avenir.

Les membres restants du Metro Suburban se sont dispersés, certains formant de nouvelles conférences telles que la Chicagoland Prairie Conference et la Chicagoland Christian Conference. Riverside-Brookfield se dirige vers la Conférence de Southland pour un arrangement réservé au football afin de donner à cette ligue un nombre pair d’équipes pour aller de l’avant et ainsi éliminer certains problèmes majeurs d’horaire.

Dans les nouvelles des ligues scolaires plus petites, les conférences Lincoln Trail et Prairie Land ont fusionné en un format de petite et grande division, tandis que la conférence Vermilion Valley se rend à une conférence fermée après avoir vu ses membres passer de 12 équipes à 10.

Au total, plus de 2 000 matchs seront programmés [if they haven’t already been] pour la saison 2023. Chaque jeu fait partie d’un puzzle beaucoup plus vaste, qui aura un impact important sur les équipes dont nous parlons dans cet espace l’année prochaine.

Je suis déjà prêt à lancer la discussion.