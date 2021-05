La saison de baseball des ligues mineures commence avec de nouvelles règles et une nouvelle structure

Cela fait plus de 19 mois depuis le dernier match officiel de baseball des ligues mineures – lorsque les Sacramento RiverCats ont battu les Columbus Clippers 4-0 pour remporter le championnat national Triple-A.

Ce vide prend enfin fin cette semaine lorsqu’une version complètement remaniée du baseball des ligues mineures fait ses débuts.

Cependant, la journée d’ouverture 2021 se fera sans beaucoup de l’apparat et de la promotion qui ont fait des ligues mineures un moyen si familial de profiter du passe-temps national.

«Il ne fait aucun doute qu’il y a une demande refoulée, et vous pouvez multiplier ce chiffre par 100 lorsque vous réalisez que la plupart des équipes du pays vont ouvrir sous des restrictions permanentes de quelque sorte que ce soit», Derek Sharrer, vice-président exécutif et directeur général de les St. Paul Saints, raconte USA TODAY Sports.

Bien qu’il y ait des changements sur le terrain, y compris de nouvelles règles expérimentales, la plus grande différence entre maintenant et il y a 19 mois sera dans la façon dont les ligues sont structurées.

Après que la pandémie de coronavirus a anéanti toute la saison des ligues mineures 2020, la Major League Baseball a mis fin à l’accord de baseball professionnel qui régissait la relation entre les majors et les mineurs depuis 1901. Au cours de l’hiver, la MLB a achevé sa prise de contrôle des mineurs, éliminant 43 pour la plupart de moins franchises de niveau et réorganiser les différentes classes dans une structure plus standardisée.

Les 30 équipes des ligues majeures ont maintenant quatre filiales de ligue mineure en saison complète, une ou deux de moins qu’auparavant. Deux clubs autrefois indépendants, les Saints et les SugarLand Skeeters, rejoindront les mineurs en tant qu’affiliés officiels de la MLB.

L’un des objectifs du remaniement était de rapprocher les équipes des ligues mineures de leurs clubs parents pour rendre les déplacements plus efficaces.

Les Saints devenant l’équipe de classe AAA des Twins du Minnesota en est peut-être le meilleur exemple.

«Nous avons certainement une situation unique ici alors que nous faisons la transition», dit Sharrer. «Il y a eu des affiliés de ligue mineure près de leur club parent de ligue majeure dans le passé, mais Triple-A pour les ligues majeures opérant de si près, cela n’a jamais été fait de cette façon avant. C’est vraiment excitant. »

Les voisins de Twin Cities ont entretenu une relation saine dans le passé, les Twins utilisant le CHS Field de St. Paul – à moins de 18 km de Target Field à Minneapolis – comme centre d’entraînement alternatif pendant la pandémie.

«Je ne pense pas qu’aucun de nous, que ce soit du côté des jumeaux ou du côté des saints de l’équation, n’a jamais vraiment rêvé que c’est là que ça finirait», dit Sharrer.

En revanche, 43 franchises ont perdu leurs affiliations avec des clubs de ligues majeures. Plusieurs autres qui sont restés ont été rétrogradés à des niveaux inférieurs. À Fresno, en Californie, les Grizzles ont été laissés de côté, passant de la classe AAA avec les Nationals de Washington en 2019 à un low-A avec les Rockies du Colorado.

«Lorsque vous avez quelque chose qui fonctionne de la même manière depuis longtemps, les gens peuvent vouloir s’en tenir au même programme. Pour nous, nous comprenons que le jeu évolue et que la Major League Baseball devait adopter une approche différente dans la façon dont ils développent les joueurs. Et nous respectons cela », déclare le président des Grizzlies, Derek Franks.

«Nous avons eu une belle manche en équipe Triple-A et nous allons recommencer une belle manche en équipe Single-A. Nous sommes tout simplement fiers de faire partie du nouveau système. »

D’autres changements que les mineurs verront cette saison seront avec plusieurs nouvelles règles expérimentales que la MLB veut voir testées.

– Les parcs de classe AAA auront des bases plus grandes, allant de carrés de 15 pouces à 18 pouces, pour voir si cela se traduit par plus de tentatives de base volées. Les équipes de la MLB ont en moyenne moins de 0,5 interceptions par match chacune des deux dernières saisons, le taux le plus bas en près de 50 ans.

– En classe AA, les équipes auront des limites sur leur capacité à changer de défense. Les Infielders devront garder les deux pieds sur la terre intérieure avant que le ballon ne soit mis en jeu. Une exigence d’avoir deux championnats de chaque côté de la deuxième base pourrait également être mise en œuvre plus tard dans la saison.

– En High-A, les lanceurs devront descendre du caoutchouc avant d’effectuer un lancer de pick-up. Sinon, ils sont accusés de rechigner.

– Et en Low-A, tous les lanceurs seront limités à deux lancers de reprise par frappeur avec un coureur sur la base. Certaines ligues imposeront également des délais entre les lancers et les manches. D’autres expérimenteront une zone de frappe automatisée.

Malgré les changements subtils sur et en dehors du terrain, les officiels des ligues mineures restent confiants que les fans reviendront sur le terrain dès qu’ils le pourront.

«Vous ne réalisez pas à quel point quelque chose est génial tant que vous ne l’avez pas. Et je pense que c’est le sentiment que nous avons ressenti de nos fans », dit Franks.

Chacun des niveaux de ligue mineure ouvre sa saison régulière mardi, la plupart avec des places limitées pour les fans. Cependant, les responsables espèrent être en mesure d’augmenter progressivement la capacité de l’été jusqu’à la fin de la saison à la mi-septembre.

«Ce pour quoi le baseball des ligues mineures est connu, c’est l’expérience des fans, parfois même au-delà de l’expérience entre les lignes blanches», dit St. Paul’s Sharrer. «Ayant maintenant un an sous leur ceinture de ne pas pouvoir jouer devant les fans, de ne pas pouvoir ouvrir leurs portes et de divertir les fans comme ils le font depuis des années – je pense que vous verrez les équipes des ligues mineures augmenter la situation. , pour ainsi dire.

« Je pense que vous allez voir des équipes faire tout ce qu’elles peuvent pour divertir les fans comme elles ne l’ont jamais fait auparavant. »

Affiliations aux ligues mineures, 2021

Classe AAA

Triple-A Est

Division du Midwest

Columbus (Ohio) Clippers (Cleveland)

Indiens d’Indianapolis (Pirates)

Cubs de l’Iowa (Cubs)

Louisville (Ky.) Chauves-souris (rouges)

Omaha (Neb.) Storm Chasers (Royals)

Saint Paul (Minn.) Saints (jumeaux)

Toledo (Ohio) Mud Hens (Tigres)

Division nord-est

Bisons de Buffalo (NY) (Blue Jays)

Lehigh Valley (Pennsylvanie) IronPigs (Phillies)

Rochester (NY) Red Wings (Nationals)

Scranton / Wilkes-Barre (Pennsylvanie) RailRiders (Yankees)

Syracuse (NY) Mets (Mets)

Worcester (Mass.) Red Sox (Red Sox)

Division sud-est

Charlotte (Caroline du Nord) Chevaliers (White Sox)

Taureaux de Durham (NC) (rayons)

Stripers Gwinnett (Ga.) (Braves)

Jacksonville (Floride) Crevettes géantes (Marlins)

Memphis (Tenn.) Redbirds (Cardinaux)

Nashville (Tenn.) Sons (Brasseurs)

Marées de Norfolk (Va.) (Orioles)

Triple-A Ouest

Division Est

Isotopes d’Albuquerque (NM) (Rocheuses)

El Paso (Texas) Chihuahuas (Padres)

Oklahoma City Dodgers (Dodgers)

Round Rock (Texas) Express (Rangers)

Sugar Land (Texas) Skeeters (Astros)

Division Ouest

Aviateurs de Las Vegas (A)

Reno Aces (D-backs)

Chats de la Rivière Sacramento (Géants)

Abeilles de Salt Lake City (anges)

Tacoma Rainiers (navigateurs)

CLASSE AA

Centrale Double-A

Division Nord

Voyageurs de l’Arkansas (navigateurs)

Northwest Arkansas Naturals (Royals)

Springfield (Mo.) Cardinals (cardinaux)

Tulsa (Okla.) Foreurs (Dodgers)

Wichita (Kan.) Onde de vent (jumeaux)

Division sud

Caniches de Sod Amarillo (Texas) (D-backs)

Crochets de Corpus Christi (Texas) (Astros)

Frisco (Texas) RoughRiders (Rangers)

Midland (Texas) RockHounds (A)

Missions de San Antonio (Padres)

Double-A Nord-Est

Division nord-est

Binghamton (NY) Rumble Ponies (Mets)

Chèvres de triage Hartford (Connecticut) (Rocheuses)

Chats Fisher du New Hampshire (Blue Jays)

Sea Dogs de Portland (Maine) (Red Sox)

Reading (Pa.) Fightin ‘Phils (Phillies)

Patriots du Somerset (NJ) (Yankees)

Division sud-ouest

Akron (Ohio) RubberDucks (Cleveland)

Courbe d’Altoona (Pa.) (Pirates)

Bowie (Md.) Baysox (Orioles)

Erie (Pa.) SeaWolves (Tigres)

Sénateurs de Harrisburg (Pa.) (Nationaux)

Richmond (Virginie) Écureuils volants (géants)

Double-A Sud

Division Nord

Barons de Birmingham (NY) (White Sox)

Points de vue de Chattanooga (Tenn.) (Rouges)

Rocket City (Madison, Ala.) Trash Pandas (Anges)

Smokies du Tennessee (Cubs)

Division sud

Biloxi (Miss.) Shuckers (Brasseurs)

Mississippi Braves (Braves)

Biscuits Montgomery (Ala.) (Rayons)

Pensacola (Floride) Blue Wahoos (Marlins)

HAUT-A

High-A East

Division Nord

Aberdeen (Md.) IronBirds (Orioles)

Cyclones de Brooklyn (NY) (Mets)

Hudson Valley (NY) Renegades (Yankees)

BlueClaws de Jersey Shore (Phillies)

Wilmington (Del.) Blue Rocks (Nats)

Division sud

Touristes d’Asheville (Caroline du Nord) (Astros)

Bowling Green (Ky.) Hot Rods (Rayons)

Greensboro (NC) Grasshoppers (Pirates)

Promenade Greenville (SC) (Red Sox)

Hickory (NC) Crawdads (Rangers)

Rome (Ga.) Braves (Braves)

Winston-Salem (NC) Dash (White Sox)

Haut-A central

Division Est

Dragons de Dayton (Ohio) (rouges)

Fort Wayne (Ind.) TinCaps (Padres)

Plongeons des Grands Lacs (Midland, Michigan) (Dodgers)

Capitaines du comté de Lake (Eastlake, Ohio) (Cleveland)

Lansing (Mich.) Lugnuts (A’s)

Whitecaps de l’ouest du Michigan (tigres)

Division Ouest

Beloit (Wis.) Vivaneaux (Marlins)

Noyaux de Cedar Rapids (Iowa) (jumeaux)

Chefs Peoria (Ill.) (Cardinaux)

Quad Cities (Davenport, Iowa) Bandits fluviaux (Royals)

South Bend (Ind.) Cubs (Cubs)

Wisconsin Timber Rattlers (Brasseurs)

High-A West

Eugene (Ore.) Émeraudes (Géants)

Everett (était.) AquaSox (Mariners)

Hillsboro (Ore.) Houblon (D-backs)

Indiens Spokane (Rocheuses)

Tri-City (Pasco, Washington) Dust Devils (Anges)

Vancouver (Colombie-Britannique) Canadiens (Blue Jays) *

* Les matchs à domicile se joueront à Hillsboro, Ore.

FAIBLE A

Low-A East

Division centrale

Carolina (Zebulon, Caroline du Nord) Mudcats (Brewers)

Down East (Kinston, Caroline du Nord) Canards des bois (Rangers)

Pics de Fayetteville (Caroline du Nord) (Astros)

Kannapolis (NC) Cannon Ballers (White Sox)

Division Nord

Delmarva (Salisbury, Maryland) Oiseaux de rivage (Orioles)

Fredericksburg (Va.) Nationaux (Nationaux)

Lynchburg (Virginie) Hillcats (Cleveland)

Salem (Virginie) Red Sox (Red Sox)

Division sud

Augusta (Géorgie) GreenJackets (Braves)

Charleston (SC) RiverDogs (Rayons)

Columbia (SC) Lucioles (Royals)

Myrtle Beach (SC) Pélicans (louveteaux)

Bas-A sud-est

Division Est

Daytona (Floride) Tortugas (rouges)

Jupiter (Floride) Hammerheads (Marlins)

Palm Beach (Jupiter, Floride) Cardinals (Cardinals)

Sainte-Lucie (Port Sainte-Lucie, Floride) Mets (Mets)

Division Ouest

Bradenton (Floride) Maraudeurs (Pirates)

Clearwater (Floride) Batteuses (Phillies)

Dunedin (Floride) Blue Jays (Blue Jays)

Fort Myers (Floride) Moules puissantes (jumeaux)

Lakeland (Floride) Flying Tigers (Tigres)

Tampa (Floride) Tarpons (Yankees)

Low-A West

Division Nord

Fresno (Californie) Grizzlies (Rocheuses)

Noix Modesto (Californie) (Mariners)

San Jose (Californie) Giants (Giants)

Stockton (Californie) Ports (A)

Division sud

Inland Empire (San Bernardino, Californie) 66ers (Anges)

Lake Elsinore (Californie) Tempête (Padres)

Rancho Cucamonga (Californie) Tremblements (Dodgers)

Visalia (Californie) Rawhide (D-backs)