La saison de Barcelone est terminée – mais le plus dur vient de commencer

La saison de Barcelone est terminée, ce qui est peut-être la meilleure nouvelle pour un club qui pense depuis longtemps à la pause estivale.

Depuis que l’équipe de Xavi a remporté le titre contre son rival local l’Espanyol au milieu du mois dernier, elle a perdu trois des quatre matchs qui lui restaient. Cela a culminé avec la défaite 2-1 d’hier soir contre le Celta Vigo, qui s’est sauvé de la relégation grâce à un doublé de son étoile montante et garçon local Gabri Veiga.

Il y avait peu à ajouter du point de vue du Barça. Robert Lewandowski n’a pas marqué mais a scellé le prix Pichichi du meilleur buteur de la Liga avec 23 buts, tandis que Marc-André ter Stegen a échoué dans sa dernière tentative pour devenir le gardien avec le plus de draps propres dans une saison espagnole de haut vol (l’Allemand est à égalité avec l’ancien gardien du Deportivo La Corogne Paco Liano le 26).

Pourtant, le coup de sifflet final à Vigo a soulagé les Catalans. Vous pourriez être tenté de penser qu’une pause méritée attend un club qui vient de remporter son premier titre de champion en quatre ans, mais vous auriez tort. Comme Xavi l’a confirmé après le match, le Barça planifie déjà ses prochains mouvements.

« Cette semaine prochaine est absolument définitive pour savoir où nous en sommes concernant le mercato », a-t-il déclaré. « Une fois que nous le saurons, nous agirons rapidement. »

Le patron du Barca a fait allusion au plan de viabilité économique que le club a soumis à la Liga le mois dernier, qui dictera ce qu’il peut dépenser dans la fenêtre. La Liga n’a pas encore donné son feu vert à ces comptes et informé le Barça des limites avec lesquelles ils travailleront en termes de masse salariale.

La référence de Xavi à agir rapidement, quant à elle, fait référence à la façon dont il va bientôt s’asseoir avec les joueurs qui ne sont pas dans ses plans pour la saison prochaine pour explorer un départ potentiel.

« Je pense que nous devons être justes et honnêtes avec nous-mêmes », a-t-il ajouté. « Nous devons signer des joueurs. Améliorez l’équipe autant que possible. Plus il y en a, mieux c’est. Nous devons être compétitifs, surtout en Europe.

Les deux joueurs les plus fortement liés à une sortie sont les ailiers Ferran Torres et Ansu Fati.

Les deux ont eu du mal à impressionner cette saison, bien que Fati ait terminé la campagne de championnat sur une note positive – il a dirigé le seul but du Barca contre le Celta, son troisième au cours des deux derniers matchs.

« Je pense que sa saison a été bonne », a déclaré Xavi. « Il a marqué, aidé et été important à certains moments. Pourquoi n’est-il pas invendable ? Eh bien, cette semaine, nous en saurons plus sur ce que nous devons faire.

Cela a peut-être été énigmatique de la part du légendaire milieu de terrain du Barca, mais il a été beaucoup plus direct lorsqu’on lui a demandé si les derniers matchs de la saison avaient changé sa vision des joueurs.

« Pas du tout. Notre planning reste le même. Au cours des quatre derniers matchs, nous avons essayé de nouvelles choses et des joueurs dans différents rôles, mais nos décisions étaient déjà prises.

Fati devrait se préparer au pire. Même si le joueur de 20 ans a insisté sur le fait qu’il voulait rester au Barça, il faudrait un quasi-miracle pour lui de jouer à Montjuic la saison prochaine, où le club jouera temporairement pendant que des travaux ont lieu au Camp Nou.

Torres est dans une situation tout aussi délicate. Selon certaines sources du vestiaire – qui, comme d’autres citées dans cet article, ont préféré rester anonymes pour protéger les relations – il est dans une situation encore pire que Fati.

La saison dernière, Torres, 23 ans, a été accusé d’avoir manqué une foule d’occasions franches, mais cette campagne, il n’en a pas assez créé. Bien qu’il ait rejoint Manchester City en janvier, il a inscrit plus de buts attendus lors de ses 18 matches de championnat la saison dernière (7,0) que cette saison en 33 apparitions (4,9), selon FBRef.

L’attaquant espagnol dirait qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour briller, ayant joué plus de minutes en Liga en cinq mois la saison dernière (1 412) que dans l’ensemble de la campagne actuelle (1 393). La nuit dernière était son premier départ depuis que le Barça avait remporté le titre et il semble clair que Xavi a perdu confiance en Torres après que le Barça ait payé 55 millions d’euros (47,4 millions de livres sterling; 58,8 millions de dollars) pour lui il y a seulement 18 mois.



(Photo : Miguel Riopa/AFP via Getty Images)

La raison pour laquelle Xavi a attendu de tenir des conversations privées avec tout joueur qu’il envisage de vendre est qu’il ne sait pas avec quelle marge le Barça devra travailler. Mais il a prévenu les journalistes « nous aurons des nouvelles » cette semaine, alors que certains joueurs se demandent quand auront lieu ces rencontres, les vacances commençant ce mercredi pour la plupart d’entre eux.

Juste après le match de dimanche, l’équipe du Barça s’est envolée pour le Japon, où elle jouera contre Vissel Kobe – le club qu’Andres Iniesta a récemment quitté – lors d’un match amical mardi. Iniesta fera sa dernière apparition pour le club de la J-League et les Catalans gagneront environ 3 millions d’euros pour y avoir joué.

Chaque petit geste aide, comme l’ont souligné certaines sources du club compte tenu de la situation financière difficile du Barça.

Car le club sait que ce mercato sera tout sauf facile. La saga des transferts de Lionel Messi touche à sa fin, la star argentine voulant résoudre son avenir bientôt et le président du Barça, Joan Laporta, a semblé perdre espoir ce week-end.

« Pour le moment, il semble difficile (de signer Messi), mais nous verrons », a-t-il déclaré lors des célébrations du club après avoir remporté la Women’s Champions League.

Si reconquérir la Liga a été difficile, les hauts responsables sont bien conscients qu’un défi tout aussi important les attend cet été.

(Photo du haut : Miguel Riopa/AFP via Getty Images)