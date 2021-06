La saison de Bachelorette Katie Thurston « devrait être la plus réussie JAMAIS » après le départ de Chris Harrison pour un scandale de racisme

BACHELORETTE La saison de Katie Thurston devrait être la « plus réussie de tous les temps » après le départ de Chris Harrison en raison de son scandale de racisme, peut révéler The Sun.

Avec ABC n’ayant plus à payer l’hôtele salaire élevé à sept chiffres et la pandémie forçant la production à n’avoir lieu qu’à un Station balnéaire du Nouveau-Mexique, il s’annonce comme le « plus rentable » de tous les temps.

Lisez notre Blog en direct de Bachelorette ci-dessous pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

La saison Bachelorette de Katie Thurston devrait être «la plus réussie de tous les temps»[/caption]

Cette saison sera «plus rentable» car elle n’aura pas à payer le «salaire à sept chiffres» de Chris[/caption]

Selon un initié de la série, « cette saison est la moins chère de tous les temps pour produire une saison pour la franchise ».

La source a expliqué qu’avec la « saison entière tournée au même endroit » avec « le salaire de Chris Harrison hors de vue », cela a coûté « beaucoup moins » à produire cette saison que toutes les autres auparavant.

« S’il atteint les chiffres attendus dans les cotes d’écoute, ce devrait être l’une des saisons les plus rentables », a révélé l’informateur.

Le salaire de Chris n’a jamais été officiellement confirmé, mais il a été rapporté qu’il gagnait environ 8 millions de dollars par saison du Franchise ABC.

Pendant que Claire CrawleyLa saison de l’année dernière était « à l’origine moins chère » car la série n’a été tournée qu’à Palm Springs, le budget a augmenté lorsque « le tournage a duré plus longtemps que prévu ».

La saison Bachelorette de Clare Crawley était à l’origine moins chère avant des changements de production inattendus[/caption]

Après le départ de Clare à la mi-saison, Tayshia est intervenue pour devenir la nouvelle Bachelorette[/caption]

Chris Harrison a été le seul hôte de la franchise jusqu’à cette saison[/caption]

Comme elle est partie tôt pour être avec son petit ami Dale Moss, Tayshia Adams est intervenu pour être le nouveau Bachelorette – causant de nombreux problèmes de production imprévus qui « s’additionnent ».

La source a déclaré que cette saison était « beaucoup plus organisée » dans les coulisses du point de vue de la production car ils avaient plus de temps pour « se préparer aux protocoles Covid ».

Les représentants d’ABC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Le mois dernier, The Sun a donné en exclusivité un aperçu approfondi du cinq étoiles Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa – qui a été complètement fermé au public pour filmer La saison de Katie.

Un membre du personnel du complexe a révélé au Sun que les producteurs de Bachelorette avaient loué «l’intégralité» de la propriété – qui a été tournée en mars et avril.

Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams de l’ancienne Bachelorette accueilleront cette saison[/caption]

Katie a jailli qu’elle était » tellement excitée » d’avoir le » soutien » des femmes[/caption]

La Bachelorette filmée dans un complexe de luxe du Nouveau-Mexique – que le spectacle a entièrement loué[/caption]

Plus tôt cette année, Célibataire les fans ont été choqués la semaine dernière lors de l’annonce Chris, 49 ans, sera remplacé par les anciens dirigeants Tayshia et Kaitlyn Bristowe pour le rôle à la caméra.

Cependant, l’initié a noté que les salaires de Kaitlyn et de Tayshia « combinés ne représentent toujours qu’une fraction de ce que Chris a fait ».

Après avoir chacun trouvé l’amour qui leur est propre, l’ancien Bachelorette reviendra dans la série ABC en tant que co-animateurs pour la nouvelle saison.

La franchise populaire a eu un nuage sombre tout au long de la saison 25, dirigée par Célibataire Matt James.

Tout a commencé après Géorgie concurrent Rachel Kirkconnell a été découvert avoir a assisté à une fête sur le thème des plantations Antebellum en 2018.

Matt James a rompu avec Rachael Kirkconnell à la suite de son scandale de racisme[/caption]

Après une brève rupture, Rachael et Matt sortent actuellement ensemble[/caption]

Après Rachael a reçu un contrecoup pour son histoire sur les réseaux sociaux, les problèmes se sont intensifiés lorsque l’hôte Chris se tenait dans son coin lors d’un entretien avec l’ancien Bachelorette Rachel Lindsay sur Extra.

Chris alors s’est excusé, dans ce que les gens ont appelé « peu sincère » après que les téléspectateurs l’ont entendu parler à Good Morning America dans son interview avec Michael Strahan.

Un initié proche de l’émission a précédemment expliqué que l’ancien visage de la franchise est « mortifié » de ne pas revenir.

« Il a poussé très fort avec les dirigeants du réseau. Il a persisté pendant des semaines, s’enregistrant et promettant de faire tout ce qu’il fallait pour garder le travail, presque au point de mendier.

La brune au franc-parler a été l’une des pistes les plus en vogue de l’histoire de Bachelorette[/caption]





«Je ne pense pas qu’il ait jamais pensé qu’il y aurait un monde sans lui en tant qu’hôte. Il croyait vraiment qu’on lui demanderait de revenir.

« Et il n’a jamais pensé qu’ils feraient une saison sans lui », a déclaré l’informateur.

Le voyage de Katie pour trouver l’amour commence CE SOIR le La bachelorette diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.