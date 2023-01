La saison “all in” des Eagles culmine avec un voyage au Super Bowl

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

PHILADELPHIE – Les Eagles de Philadelphie étaient inévitables.

C’est ce qu’ils ressentent depuis bien avant le match de championnat NFC dimanche, avant même le début de la saison régulière en septembre dernier. Le sentiment les a frappés la dernière intersaison, alors qu’ils passaient au crible les décombres d’une saison .500, regardant un jeune quart-arrière qui avait toujours l’air brut, un jeune entraîneur qui était toujours la cible de blagues et une équipe qui était à peine compétitive dans son un match éliminatoire.

C’est alors qu’ils ont en quelque sorte décidé qu’ils étaient proches. C’est alors qu’ils ont décidé de tout faire.

“Nous pensions que nous avions l’occasion d’être vraiment formidables”, a déclaré le propriétaire des Eagles, Jeffrey Lurie. “Nous avons vraiment senti que c’était une excellente opportunité.”

Lire la suite: La blessure de Brock Purdy entraîne une vilaine défaite contre les Eagles, fin de la saison prometteuse des 49ers

Ils se sont avérés avoir vraiment raison, car les Eagles ont frappé leur billet pour Super Bowl LVII en Arizona (dimanche 12 février, 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports) avec une victoire retentissante de 31 à 7 contre les 49ers de San Francisco au Lincoln Financial Field dimanche. C’était la fin d’une course fil à fil en tant que meilleure équipe de la NFC, et l’aboutissement d’un pari qu’ils ont commencé pendant l’intersaison pour se lancer à leur poursuite.

De l’échange de repêchage pour AJ Brown, à la signature du lanceur de passes Haason Reddick, en passant par l’échange de sécurité CJ Gardner-Johnson juste avant le début de la saison, ou les signatures en cours de saison des vétérans run-stuffers Linval Joseph et Ndamukong Suh , Lurie et GM Howie Roseman ont passé l’année à ne ménager aucun effort et à ne ménager aucune dépense. Ils avaient le Super Bowl en ligne de mire et ils feraient tout pour y arriver.

“Parfois, il faut faire tapis”, a déclaré le plaqueur des Eagles Lane Johnson. “J’ai l’impression que nous l’avons fait cette année.”

Les Eagles remportent le trophée du championnat NFC Les Eagles ont célébré le championnat NFC avec le quart-arrière Jalen Hurts chantant “Fly Eagles Fly” avec les fans de Philadelphie.

Le fait qu’ils l’aient fait n’est pas aussi remarquable que le fait qu’ils aient même essayé. Parce que lorsque cette équipe est tombée dans un trou de 31-0 contre les Buccaneers de Tampa Bay lors des séries éliminatoires de la saison dernière (perdant finalement 31-15), elle ne ressemblait guère à une franchise au bord d’un championnat du Super Bowl. Oui, ils ont fait une belle ascension sur un départ 2-5 juste pour se rendre aux séries éliminatoires. Mais le quart-arrière Jalen Hurts sortait d’une première année erratique en tant que partant, et l’image de l’entraîneur-chef Nick Sirianni était toujours centrée sur sa conférence de presse d’ouverture étrange et décousue et son utilisation d’une photo de fleurs à un moment donné pour essayer de lancer son équipe.

Ils étaient un mélange étrange et aucun ne semblait prêt pour une course au championnat. Mais Lurie et Roseman ont vu un “grand jeune leader” avec un “énorme avantage” dans Hurts. Et ils pensaient que Sirianni avait ce que Lurie appelait “la sauce secrète”. Il était plus qu’un simple assistant inconnu sur lequel ils semblaient tomber après avoir renvoyé leur entraîneur vainqueur du Super Bowl, Doug Pederson, un an plus tôt. Il pensait que Sirianni avait tout, et que son quarterback suivrait bientôt.

Ils étaient sûrs d’avoir une main forte et ils voulaient la jouer.

“Je pense que nous pensons ‘Faites simplement ce qu’il faut et vous aurez une chance d’être formidable'”, a déclaré Lurie. “Et si vous ne faites pas la bonne chose, vous n’avez aucune chance. C’est un peu ce que c’est. Ayez simplement confiance en ce que vous pensez être la bonne façon.”

Ainsi, chaque fois qu’on leur présentait une “bonne chose”, ils bondissaient. Ils ont échangé un choix de premier et de troisième tour pour obtenir Brown, donc Hurts aurait un receveur n ° 1, et ils l’ont enfermé avec un contrat de 100 millions de dollars. Ils savaient qu’ils avaient besoin d’aide dans leur ruée vers les passes, alors ils ont donné à Reddick un contrat de 45 millions de dollars sur trois ans. Ils avaient besoin d’aide pour le demi de coin Darius Slay dans leur secondaire, alors ils ont obtenu une bonne affaire en signant le demi de coin James Bradberry pour un contrat d’un an de 7,25 millions de dollars, puis ont échangé quelques choix tardifs contre Gardner-Johnson.

Les Eagles écrasent les 49ers dans le match de championnat NFC Michael Strahan, Rob Gronkowski et le reste de l’équipe “FOX NFL Sunday” réagissent à la victoire dominante des Eagles sur les 49ers dimanche.

Et ils ne se sont pas arrêtés pendant la saison non plus. Lorsque leur défense contre la course a eu besoin d’aide, ils sont sortis et ont signé Joseph et Suh pour renforcer ce qui était déjà la ligne défensive la plus solide du football.

Une fois qu’ils ont commencé à pousser leurs jetons vers le milieu de la table, ils n’ont jamais arrêté.

“Cela profitait de la perception que nous pensions que nous avions une chance d’être une équipe exceptionnelle”, a déclaré Lurie. “(Nous avions) un mélange de vétérans dans leur huitième, 10e, 12e année avec beaucoup de jeunes joueurs merveilleux, y compris un quart-arrière. Mais vous devez avoir les bons joueurs. Et nous avons les bons joueurs. Ils sont remarquable.”

Ils le sont, et presque chaque nouvel ajout que Roseman a apporté a porté ses fruits. Brown a établi un record de franchise avec 1 496 verges sur réception. Reddick a 19,5 sacs cette saison, dont deux autres lors des deux premières séries dimanche – dont celui qui a éliminé le quart-arrière des 49ers Brock Purdy du match avec une blessure au coude. Bradberry était un all-pro de la deuxième équipe. Gardner-Johnson a mené la NFL avec six interceptions malgré cinq matchs manqués.

Ils n’avaient pas besoin de la plupart d’entre eux dans ce qui était principalement un match de championnat NFC non compétitif dimanche. C’est devenu décevant après que Purdy ait été éliminé au premier quart, et c’était vraiment fini lorsque son remplaçant, le vétéran Josh Johnson, a été éliminé d’une commotion cérébrale par un coup sûr de Suh lors du premier entraînement de la seconde mi-temps. Les 49ers traînaient déjà 21-7 et soudain, ils n’avaient plus personne qui pouvait lancer un ballon de football.

Cela a fait de la seconde mi-temps un long couronnement ou le début d’une fête – une fête que les Eagles planifient depuis un moment. Et c’était un bon. Le vestiaire était épais par la fumée de cigare. Les joueurs ont fait la fête sur le terrain avec leurs familles, puis ont posé pour des photos dans les vestiaires et se sont généralement émerveillés de ce qu’ils avaient finalement fait.

Brock Purdy des 49ers souffre d’une blessure au coude Les débuts du match de championnat NFC de Brock Purdy ont été écourtés en raison d’une blessure au coude subie au premier quart contre les Eagles.

C’était comme si Lurie et Roseman l’avaient prononcé. Peut-être étaient-ils les seuls à avoir vu la coquille d’une équipe du Super Bowl dans leur équipe 2021. Peut-être que personne d’autre n’a croisé ses joueurs battus en janvier dernier et pensé qu’il y avait un championnat dans cette salle. Et peut-être que personne d’autre n’a pensé que ce serait une bonne idée d’y aller, d’utiliser autant d’argent et autant de choix de repêchage que possible pour aider à soutenir un jeune entraîneur et un quart-arrière que le reste du monde pensait encore douteux, à meilleur.

Mais Lurie ne s’est jamais soucié de ce que le reste du monde pensait.

“Ne faites jamais ce qui est conformiste ou ce qui est populaire”, a-t-il dit. “C’est la mauvaise façon d’être. Si vous voulez être 8-8, faites-le. Si vous voulez avoir une chance de concourir de manière très importante, faites ce que vous pensez vraiment être juste.”

Et il l’a fait. Et il a eu ce qu’il voulait, la fête dans son stade, les confettis verts et blancs, la foule incroyablement bruyante qui ne voulait pas rentrer chez elle. Mais il sait aussi qu’il y a encore une plus grande fête qui les attend.

C’est celui que Lurie et Roseman ont toujours eu en tête.

“Vous ne voyez pas du tout une célébration massive ici”, a déclaré le propriétaire des Eagles. “Notre objectif à partir de juin a été : maximisons le talent que nous avons, le leadership que nous avons et allons jusqu’au bout. Nous sommes à un match.

“Mais encore une fois, c’est uno mas. Nous en avons encore un à faire.”

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Aigles de Philadelphie 49ers de San Francisco Jalen fait mal