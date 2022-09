La saison abondante des bleuets permet de réfléchir sur la tradition et l’importance des aliments de base dans le nord de l’Ontario

Les gens du nord de l’Ontario ont été ravis de trouver des parcelles de bleuets éclatantes de couleurs et de baies riches et rondes cette année, surtout après une saison particulièrement sombre en 2021.

L’année dernière, une grande partie de la région a été ravagée par des incendies de forêt, et la saison sèche de l’été a conduit à de nombreuses parcelles stériles, laissant à son tour une partie de la faune sans source de nourriture et certaines communautés dépourvues de la tradition.

“Même pendant l’hiver… il y avait tellement de neige et c’était tellement fou, et la source était si puissante avec son eau”, a déclaré Shelby Gagnon, une artiste et organisatrice communautaire de la Première Nation d’Aroland.

“J’avais juste le sentiment que ça allait être assez abondant. J’espérais vraiment qu’il y aurait une abondance de, vous savez, de nourriture sur la terre et de baies”, a-t-elle ajouté.

Gagnon est l’une des nombreuses personnes à célébrer cette année la forte et particulièrement longue saison de récolte des bleuets dans la région. La tradition, ancrée dans l’héritage anishinaabe, permet à certaines personnes de se sentir plus proches de leur culture.

Les bleuets nains poussent souvent à l’état sauvage dans le nord de l’Ontario. Ces plantes produisent des baies savoureuses de taille petite à moyenne. Les bleuets en corymbe poussent et survivent mieux dans les régions plus douces de l’Ontario. (Soumis par Shelby Gagnon)

“Quand je pense à la myrtille, je pense d’abord à l’ours… mais je pense aussi à la famille et aux proches. En grandissant, j’allais toujours cueillir des myrtilles avec ma famille. C’est certainement l’un de mes plus beaux souvenirs de jeunesse”, a déclaré Gagnon.

“Je pense à ma communauté, Aroland – ils sont connus pour être appelés le peuple des myrtilles simplement à cause de l’abondance de myrtilles dans la région.”

Gagnon a déclaré qu’elle s’efforçait d’en apprendre davantage sur les pratiques traditionnelles en matière de récolte de nourriture sur la terre, grâce à son rôle au sein du Cercle alimentaire autochtone à Thunder Bay, en Ontario, et également à travers son propre parcours de récupération culturelle.

“J’ai eu le privilège d’en apprendre plus en profondeur sur les 13 lunes, et avec les 13 lunes, c’est vers juillet que c’est la lune des baies… c’est à ce moment-là que toutes les baies sont autour de la terre et prêtes à être cueillies. Donc, juste apprendre que récemment d’honorer cette lune qui vient chaque année et d’honorer tous les différents types de baies… c’est une façon très méditative d’être avec la terre », a-t-elle expliqué.

Les bleuets sauvages poussent dans tout le nord de l’Ontario. Sur la photo, quelques-unes des zones où vous pouvez trouver des myrtilles dans la région et où les gens de l’histoire habitent. (CBC News Graphics)

Partout dans la région, dans le territoire non cédé de Wikwemikong, Dominic Beaudry utilise également les idées et les traditions entourant les aliments, comme le bleuet, comme outil de revitalisation culturelle.

Il utilise Twitter pour partager les mots du jour, en se concentrant spécifiquement sur la langue ojibwe, en créant un engagement tout en transcendant les communautés et les origines culturelles.

Langue ‘un œil’ sur d’autres cultures

“J’aime vraiment faire cela, car cela me permet de m’engager avec des gens de partout en Ontario, ou de partout au Canada ou du monde entier pour ceux qui veulent en savoir plus sur la langue”, a déclaré Beaudry.

Plus tôt cet été, Beaudry a affiché le mot ojibwé « miinibaashkiminisaginibitoosjiganibaakwezhigan », qui signifie tarte aux bleuets.

“J’aime utiliser ce mot. Cela me permet de m’engager avec plus de gens qui veulent apprendre la langue parce qu’ils pensent que c’est un mot extrêmement long, et ils deviennent très intrigués et veulent en savoir plus sur le reste de la langue,” Beaudry a dit.

Écoutez Dominic Beaudry dire « tarte aux myrtilles » en ojibwé :

Supérieur Matin0:23Miinibaashkiminisaginibitoosjiganibaakwezhigan Écoutez Dominic Beaudry dire Miinibaashkiminisaginibitoosjiganibaakwezhigan, le mot ojibwé pour tarte aux bleuets.

Beaudry a déclaré que partager des mots comme celui-ci suscite à la fois un intérêt pour la langue ojibwe et agit comme une voie pour avoir une conversation sur l’histoire culturelle.

“Les gens récoltent les myrtilles depuis très longtemps. Ce n’est qu’un de leurs aliments de base”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de Premières Nations dans le passé n’étaient pas tellement des sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais ce sont plus ou moins des communautés agricoles, probablement avant la période de contact.”

Beaudry a déclaré que l’histoire se perpétue à travers les noms de personnes et de lieux de la région, de nombreux noms de famille populaires faisant référence à la nourriture ou aux compétences alimentaires.

“Lorsque vous apprenez la langue… C’est un œil, c’est comme une perspective et dans la vision du monde d’une autre culture. Ainsi, lorsque vous commencez à en apprendre davantage sur le langage des baies et des aliments agricoles, cela vous donne une perspective différente de qui étaient les Ojibwés. “

Les compétences liées à la terre enseignent le respect, la protection de l’environnement

Perpétuer ces traditions est un objectif important pour Joe Wesley dans la Première Nation du Lac Seul, où il travaille comme éducateur de plein air et culturel enseignant aux enfants des compétences liées à la terre.

Wesley a déclaré que dans sa partie de la région, la saison des bleuets a été exceptionnellement longue cette année, la cueillette se poursuivant jusqu’en septembre. Cela a également permis à certains de ses élèves de se rendre dans la brousse avant que le feuillage ne commence à prendre sa couleur rouge ardente habituelle.

Weslie Wabano, illustré ici, travaille avec Joe Wesley pour donner des cours culturels en plein air au lac Seul. Cette année, ils ont cueilli des myrtilles avec leurs élèves, puis ont fait de la confiture ensemble. (Soumis par Joe Wesley)

“L’un des petits enfants a dit qu’il allait s’en souvenir pendant très longtemps, et c’était juste quelque chose d’aussi simple que d’aller cueillir des myrtilles”, a-t-il déclaré.

“Il est important de pouvoir faire sortir les gens, les jeunes, parce que nous avons tout cela dans notre arrière-cour et nous sommes tellement distraits par les technologies d’aujourd’hui… nous commençons à oublier ce qui est disponible dans notre arrière-cour.”

Wesley et ses collègues utiliseront des activités comme la cueillette de baies comme moyen d’enseigner des compétences liées à la terre et d’enseigner le respect et la protection de la terre, ce qui, selon lui, devient de plus en plus important face aux activités de coupe à blanc sur sa Première Nation et comme le climat change.

“Pour que nous puissions écouter nos aînés, ceux qui ont été là-bas, ceux qui connaissent les zones. Pouvoir continuer, et continuer à parler à nos enfants et nos petits-enfants, et leur enseigner … à propos de ces régions et ayant leur respect pour la terre. J’aime vraiment encourager les gens à continuer, pour qu’un jour mes arrière-petits-enfants puissent aussi aller cueillir des myrtilles.