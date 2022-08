La saison 9 de la Pro Kabaddi League débutera le 7 octobre

Mashal Sports, organisateurs de vivo Pro Kabaddi League, a annoncé les dates de la saison 9. La ligue débutera le 7 octobre 2022 et se poursuivra jusqu’à la mi-décembre.

La phase de championnat se déroulera à Bengaluru, Pune et Hyderabad.

S’exprimant lors de l’annonce de la saison 9 de vivo PKL, Anupam Goswami, responsable des ligues sportives, Mashal Sports et commissaire de la ligue, a déclaré: «Mashal Sports a commencé le voyage de vivo Pro Kabaddi League avec une vision d’amener le sport indigène de kabaddi au monde de générations contemporaines et futures d’amateurs de sport.

Il a ajouté : « Nous continuons d’atteindre un succès impressionnant dans cet objectif, comme l’a prouvé plus tôt cette année la saison 8 de vivo PKL qui a été menée dans une bio-bulle complète. Maintenant, nous sommes encore plus enthousiastes à propos de la prochaine saison 9 de vivo PKL, car nos fans seront de retour dans les stades de Bengaluru, Pune et Hyderabad pour vivre de près l’action palpitante de leurs équipes et stars préférées.

