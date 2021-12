La saison 8 de la Pro Kabaddi League débutera le 22 décembre

Mashal Sports, les organisateurs de la Pro Kabaddi League, ont annoncé le début de la saison 8 avec une conférence de presse réunissant tous les capitaines aujourd’hui. Anupam Goswami, PDG de Mashal Sports and League Commissioner, PKL et Yogendra Sriramula, directeur de la stratégie de marque, vivo India, sponsor en titre de la ligue, ont honoré l’occasion. Les capitaines des équipes ont parlé de la journée d’ouverture, des stratégies, des préparatifs et des jeunes joueurs qui brilleront cette saison.

Les 12 capitaines représentant chaque équipe comprenaient Maninder Singh des Bengal Warriors, Joginder Narwal de Dabang Delhi KC, Sunil Kumar des Gujarat Giants, Pawan Sehrawat des Bengaluru Bulls, Vikash Kandola des Haryana Steelers, Deepak Hooda des Jaipur Pink Panthers, Prashant Kumar Rai pour Patna Pirates, Nitin Tomar de Puneri Paltans, Surjeet Singh de Tamil Thalaivas, Rohit Kumar de Telugu Titans, Nitesh Kumar de UP Yoddha et Fazel Atrachali de U Mumba.

Anupam Goswami, PDG de Mashal Sports and League Commissioner, PKL a déclaré : « Au cours de la saison 8, nous sommes impatients de montrer l’exemple pour le sport en salle en Inde. La saison se déroulera sur un seul site sans spectateurs. Mais nous veillons à ce que les fans continuent d’assister à une ligue de classe mondiale. Cette fois, nous utilisons une technologie et des innovations de premier ordre pour garder les fans engagés dans les matchs et la ligue. Nous n’avons pas réduit le nombre de matches mais avons une durée de saison légèrement réduite. En raison du changement de format, les amateurs de Kabaddi en Inde et dans le monde entier vont obtenir vivo Pro Kabaddi Saison 8 d’une manière encore plus intense, bourrée d’action et hautement compétitive avec tous ces 12 capitaines se battant pour le triomphe et la gloire. «

Le capitaine des Bengal Warriors, Maninder Singh, a déclaré : « Le Kabaddi est un sport extrêmement difficile qui nécessite une réflexion stratégique rapide et une présence d’esprit. L’équipe a travaillé dur pour développer sa forme physique et travailler sur des techniques clés. Entrer dans la saison 8 en tant que champions en titre est extrêmement motivant. L’équipe est préparée et prête à organiser un match compétitif contre tous les adversaires.

Le capitaine du Dabang Delhi KC, Joginder Narwal, a déclaré : « Alors que nous entrons dans la nouvelle saison de VIVO Pro Kabaddi League, nous attendons avec impatience des matchs compétitifs car chaque équipe a déployé le maximum d’efforts pour améliorer son jeu. Avec de la passion et de nouveaux objectifs, nous, en tant qu’équipe, sommes enthousiastes pour la nouvelle saison et visons à remporter le prestigieux trophée pour la première fois. »

Le capitaine des Gujarat Giants, Sunil Kumar, a déclaré : « VIVO Pro Kabaddi League nous a vraiment aidés à grandir en tant que joueurs et à améliorer nos compétences de jeu. L’équipe s’est bien liée et en tant qu’unité, nous avons construit une stratégie pour cette saison afin de nous assurer que nous performons au mieux de nos capacités. J’attends avec impatience une saison 8 réussie et je rends nos fans fiers. »

Le capitaine des Bengaluru Bulls, Pawan Sehrawat, a déclaré : « Nous prenons toutes les situations en compte et prévoyons d’obtenir les meilleurs résultats tout au long de la saison. Randhir monsieur nous garde sur nos gardes et nous a entraînés mentalement et physiquement pour nous préparer de la meilleure façon possible pour réussir cette fois-ci.

Le capitaine des Haryana Steelers, Vikash Kandola, a déclaré : « Notre entraîneur et notre personnel travaillent très dur pour bâtir cette saison sur l’équipe que nous avons. Ils ont prêté une attention particulière à nos programmes de conditionnement physique et nos séances d’entraînement ont été très bonnes. Notre équipe est composée d’un bon mélange de jeunes et de joueurs expérimentés, et nous sommes tous prêts à relever n’importe quel défi et à faire de cette saison un succès. »

Le capitaine des Jaipur Pink Panthers, Deepak Hooda, a déclaré : « Nous avons travaillé rigoureusement pour la nouvelle saison et nous avons l’intention de donner le meilleur coup. Avec l’équipe ayant de nouveaux jeunes talents, nous sommes sûrs d’avoir une excellente saison car nous serons un package surprise. L’équipe est mentalement et physiquement préparée pour la nouvelle saison, et nous visons à bien jouer avec une réflexion stratégique et intelligente. »

Le capitaine des Patna Pirates, Prashant Kumar Rai, a déclaré : « Notre approche cette saison est différente – nous allons avec une équipe jeune et une perspective renouvelée en termes de stratégie et de planification. Chaque match aura un élément de surprise qui gardera notre équipe adverse sur ses gardes. Il existe un plan B pour chaque situation, et nous monterons sur le tapis avec une préparation complète. Nos fans à travers le pays ne seront pas déçus et nous leur demandons de continuer à nous soutenir dans le confort de leur foyer. »

Le capitaine de Puneri Paltan, Nitin Tomar, a déclaré : « Avec le début de la saison 8, il y a beaucoup d’excitation parmi les membres de l’équipe et les fans. Nous sommes impatients de nous remettre dans le jeu avec un haut niveau de compétitivité – la formation est rigoureuse ; nous travaillons sur plusieurs niveaux de techniques et de compétences. Cette année, nous visons à offrir aux fans des matchs à couper le souffle et avons l’intention de ramener le trophée à la maison. »

Le capitaine des Telugu Titans, Rohit Kumar, a déclaré : « Cette saison est très différente de la précédente car il y a un changement de format de la ligue, c’est un cadre différent auquel nous nous habituons. Nous avons une équipe très complète avec les meilleurs talents qui peuvent avoir un impact énorme sur les jeux à venir. Notre objectif est de faire de notre mieux sur le tapis et de rendre nos fans heureux. »

Le capitaine des Tamil Thalaivas, Surjeet Singh, a déclaré : « Je pense que nous avons une équipe jeune et talentueuse cette saison, ces jeunes ont la capacité de montrer leur talent sur le tapis. Nous nous sommes entraînés dur sous la direction d’Udaya monsieur et nous viserons à faire de notre mieux sur la grande scène. »

Le capitaine de UP Yoddha, Nitesh Kumar, a déclaré : « Tout d’abord, nous sommes ravis d’être enfin de retour sur le tapis après un écart de deux ans, deuxièmement, nous sommes confiants et bien préparés, grâce au long temps que nous avons passé en tant qu’équipe au cours de notre longue session de formation à notre UP Yoddha BK Kabaddi Academy. Cela va être une saison difficile, à la fois sur le tapis et en dehors compte tenu de la nouvelle dynamique de la vie de la bulle, mais en tant qu’équipe, nous sommes prêts à relever les défis et à tout donner les uns pour les autres, les fans et nos État d’origine de l’Uttar Pradesh.

Le capitaine de l’UMumba, Fazel Atrachali, a déclaré : « Nous ouvrons la saison avec un match contre les Bengaluru Bulls – une équipe solide sur le papier, mais nous avons préparé un plan d’urgence pour affronter chaque joueur. Nous visons un jeu simple avec une équipe solide et équilibrée. Nous avons une combinaison de vitesse et d’agilité dans nos raids, et de techniques et de compétences dans notre défense – nous sommes confiants de divertir les fans avec un match mordant.

La saison 8 de la Pro Kabaddi League est prête à ramener l’action kabaddi à indice d’octane élevé sur le tapis à Bengaluru à partir du 22 décembre. En tant que format spécial pour la saison 8 de PKL, Mashal a programmé des « triples en-têtes » les 4 premiers jours pour s’assurer que les fans de kabaddi à travers le pays puissent regarder chacune de leurs équipes préférées jouer dans les tout premiers jours de la Ligue.

La saison 8 de PKL commencera avec U Mumba face aux Bengaluru Bulls lors du premier match du tournoi. Le « Southern Derby » de la Ligue occupera ensuite le devant de la scène alors que les Telugu Titans affrontent Tamil Thalaivas lors du deuxième match et UP Yoddha affronte les champions en titre Bengal Warriors lors du dernier match de la journée d’ouverture.

Regardez toute l’action en direct de la saison 8 de la VIVO Pro Kabaddi League le 22 décembre 2021 et elle sera couverte EN DIRECT et en exclusivité sur Star Sports Network et Disney+ Hotstar

