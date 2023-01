La saison 7 de Rick et Morty sera-t-elle retardée au milieu de la controverse de Justin Roiland ? Savoir ce que Adult Swim a dit

Quelques changements majeurs sont à prévoir dans la prochaine saison de la série animée à succès Rick et Morty, son distributeur Adult Swim coupant tout lien professionnel avec le co-créateur de la série Justin Roiland en pleine polémique.

Le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, a atterri du mauvais côté de la loi après avoir été accusé de violence domestique dans le comté d’Orange. Alors que Roiland a nié toutes les allégations portées contre lui, Adult Swim a décidé de rompre tout lien avec lui.

Cela signifie que Justin Roiland ne fera pas partie de l’équipe qui crée et publie la saison 7 de Rick et Morty, qui est attendue avec impatience par les fans du monde entier après le cliffhanger se terminant à la saison 6, qui est sortie en 2022 sur Netflix.

Justin Roiland a co-créé et produit la comédie animée pour adultes Rick et Morty pendant six saisons à succès, mais a été licencié de l’équipe responsable de la commande massive d’épisodes de la série.

Selon les médias, Roiland a été retiré de l’équipe au milieu de la commande massive de 70 épisodes pour l’émission Rick et Morty. Il a été rapporté que la commande de 70 épisodes n’est même pas encore à mi-chemin par Adult Swim.













La saison 7 de Rick et Morty sera-t-elle retardée ?



Au milieu du limogeage du co-créateur Justin Roiland de l’équipe de Rick et Morty, il est probable que le processus d’animation et de production de l’émission sera retardé de quelques mois. Pendant ce temps, Adult Swim a également publié une déclaration concernant les développements récents.

«Adult Swim a mis fin à son association avec Justin Roiland. Rick et Morty continueront. L’équipe talentueuse et dévouée travaille dur sur la saison 7 », déclare la société. Cela signifie que la saison 7 est déjà en préparation, mais pourrait rencontrer un problème en ce qui concerne la sortie en temps opportun.

Justin Roiland a exprimé les deux personnages principaux de la série – Rick Sanchez et Morty Smith – et il est prévu que les deux parties soient refondues, les voix emblématiques des deux étant modifiées.

