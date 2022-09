La saison 6 de “Rick et Morty” retourne le scénario – voici comment – National

Série animée bien-aimée et extravagante Rick et Morty retourne le script dans la saison 6.

Les fans de la série, qui sont sur le bord de leur siège depuis la fin du cliffhanger de la saison 5, seront heureux de savoir que la saison 6 replonge là où la série s’est arrêtée.

Le premier épisode de la nouvelle saison fait plus que simplement conclure ces derniers détails – «[it] lance beaucoup de choses qui ouvrent grand la porte pour les prochaines saisons », a déclaré le producteur exécutif Scott Marder à Global News.

Après avoir regardé les deux premiers épisodes de la nouvelle saison, il est clair que quelque chose a changé dans la façon dont les producteurs et les scénaristes abordent la série. Les arcs narratifs traditionnels et la sérialisation qui Rick et Morty a généralement évité d’être pleinement affiché au début de la saison 6, ce qui en fait un début de saison excitant et différent – ​​une chose importante à évoquer pour une émission qui dure depuis aussi longtemps que Rick et Morty a – mais toujours fidèle à la forme.

En prévision du retour de Rick et MortyGlobal News s’est entretenu avec ses showrunners Dan Harmon et Justin Roiland, le producteur exécutif Marder et des membres de la distribution principale, dont Chris Parnell, Spencer Grammer et Sarah Chalke, pour avoir un aperçu des coulisses de la façon dont la saison 6 secoue le Afficher.

Épisode 1 – Solaricks

«Je le ferais, pour la première fois je pense, dans la course de cette émission – et je pense que nous l’avons mérité – mais je dirais:« Hé, si vous êtes un nouveau spectateur, ne commencez peut-être pas par [Episode 1]” », a déclaré Harmon.

L’épisode, intitulé Solaricks, plonge profondément dans le multivers, avec des conséquences de grande envergure pour sa distribution principale – un grand écart par rapport au statu quo de la série. Nous pouvons jeter un coup d’œil à la trame de fond de Rick pendant quelques brefs instants, taquinant une exploration encore plus profonde du personnage préféré des fans dans les épisodes et saisons à venir.

Mais pourquoi réparer quelque chose qui n’est pas cassé ? Malgré le nouvel accent mis sur l’exploration du canon de la Rick et Morty univers, l’épisode 1 de la nouvelle saison est toujours rempli de rappels hilarants aux épisodes précédents et de références effrontées à la culture pop.

Harmon a expliqué pourquoi Solaricks se sent différent comme une première de saison. “Même lorsque nous avons terminé les saisons précédentes sur un cliffhanger, nous appuyons généralement sur le bouton de réinitialisation avec l’histoire suivante. [Episode 1] est définitivement unique car non seulement il aborde la fin de la saison 5, mais il crée plus d’intrigue canoniquement.

Alors pourquoi ce changement de rythme ? Harmon a révélé à Global News qu’il relâchait un peu les rênes et faisait confiance aux jeunes écrivains pour diriger la série vers un territoire inconnu.

« Je pense que c’est moi dans ma vieillesse. … J’abandonne mon aversion compulsive pour la sérialisation », a déclaré Harmon en riant. «Je laisse les jeunes écrivains qui sont fans de la série… s’ils me disent:« Nous devons nous attaquer au mal Morty », je les crois. Je ne veux pas avoir 49 ans et frapper la génération Y avec ma canne dans la chambre de l’écrivain et exiger que nous fassions un épisode sur un yo-yo qui parle.

Harmon a déclaré qu’en autorisant les jeunes écrivains à prendre davantage la tête de la série, il a constaté des résultats positifs. “Cela me permet de me détendre de plus en plus”, a-t-il déclaré.

“C’est juste du sang frais avec plus de connexion avec le public dont, à mon âge et dans ma tranche d’imposition, je vais devenir organiquement déconnecté”, a déclaré Harmon.

“Nous ne voulons pas voir Rick et Morty épisodes sur lui se disputant avec son jardinier. Si nous continuons cette règle d’écrire ce que vous savez, et que je suis responsable de tout, alors le spectacle va devenir vraiment ennuyeux.

Rick et Morty a toujours été une émission consciente de soi, il n’est donc pas surprenant que son showrunner réfléchisse de manière critique à son rôle dans la série.

Une autre raison pour laquelle Harmon fait davantage confiance à ses jeunes écrivains est qu ‘”ils n’ont pas peur de rechercher la série sur Google”.

“Je veux dire, je ne peux rien lire sur Rick et Morty. J’ai accidentellement vu quelque chose sur YouTube hier qui m’a donné envie d’arrêter », a déclaré Harmon. “Mais un jeune écrivain peut regarder ce genre de choses sans avoir l’impression d’avoir laissé tomber ses parents.”

Que ces jeunes écrivains aient ou non l’impression de laisser tomber leurs parents ou non, il est clair que la série est devenue plus sensible à ce que veulent les fans.

“Les gens n’aiment pas mes histoires fantaisistes, faisons du sperme de Morty, qui sont autonomes”, a déclaré Harmon. “Ils veulent un peu plus de feuilleton.”

Selon Roiland, qui n’est pas seulement un showrunner mais la voix de Rick et Morty, la saison 6 aura un bon mélange d’épisodes qui font avancer l’intrigue, ainsi que des aventures autonomes.

«Nous voulons que le spectacle ait les deux. Je pense toujours que chaque saison devrait avoir une bonne quantité d’épisodes de point d’entrée, qui sont comme un épisode que vous pouvez montrer à un ami qui n’a jamais vu la série », a-t-il déclaré à Global News.

Épisode 2 – Rick : un Morty bien vécu

Revenant de l’autre côté du spectre, l’épisode 2, intitulé Rick : un Morty bien vécuest un épisode amusant et surtout autonome qui ressemble à un bon vieux Rick et Morty épisode qui plaira au public.

Les fans de John McClane et des films de Noël seront ravis d’apprendre que cet épisode parodie Mourir duret Rick et Morty les superfans seront ravis de voir le retour du Roy : une vie bien vécue jeu vidéo à l’arcade préférée de la paire titulaire Blips and Chitz.

Summer assume le rôle de John McClane, combattant un groupe d’extraterrestres dirigé par Peter Dinklage en tant que personnage de type Hans Gruber.

“Dans l’épisode 2, elle botte plus de cul, ce qui est cool”, a déclaré Grammer, qui exprime Summer. “Il y a de très bons épisodes cette saison, je pense, qui poussent vraiment tous nos personnages de manière assez excitante.”

Mais même s’il s’agit principalement d’une aventure ponctuelle, les implications de ce qui se passe à la fin de cet épisode se répercuteront tout au long de la série.

“Vous le regardez et vous pensez, ‘Oh, c’est juste un amusement Rick et Morty épisode », mais dans cette dernière scène, il y a de vraies conséquences qui se produisent que vous pouvez voir se jouer dans le reste de la saison », a déclaré Roiland.

“Nous voyons Morty régresser un peu, et cette saison, il revient à l’ancienne forme”, a déclaré Roiland. “Pas tellement, mais c’est vraiment perceptible.”

Quant à l’autre casting principal, Parnell a noté que son personnage, Jerry, est pratiquement inchangé cette saison – bien que nous puissions le voir sous un nouveau jour lors de l’épisode 1.

«Nous voyons Jerry jouer un peu un rôle héroïque, au moins temporairement. Et c’est gratifiant. Mais tu sais, Jerry est pathétique, et Jerry est génial à sa manière. Et nous le voyons en développer tout au long de la saison », a déclaré Parnell à Global News.

Chalke, qui joue Beth dans la série, verra un rôle élargi cette saison, à sa grande joie.

“L’arc et l’évolution de Beth au cours de la série m’ont toujours surpris”, a-t-elle déclaré. “Cette saison à venir, cela m’a surpris plus que jamais.”

“Sans rien dire, en particulier, parce que nous n’avons pas le droit de spoiler, je pense que c’est ma saison préférée”, a déclaré Chalke.

Qu’est-ce qui attend nos héros

Lorsque Global News a demandé à Harmon et Marder s’ils pouvaient taquiner quoi que ce soit de la saison 6 à l’avenir, Harmon a déclaré: “Les dinosaures reviennent.”

“Vous n’étiez probablement pas censé dire cela”, a déclaré Marder en riant avec incrédulité.

“Oh vraiment?” Harmon a répondu.

En dehors de cette petite friandise – qui est énigmatique et toujours un mystère – Harmon a un peu taquiné la saison 7 à venir.

“C’est sûr que c’est bizarre de parler de la saison 7, mais il y a encore plus Docteur Who– comme des épisodes mythiques. Comme ‘Qui est Rick ?’ et ‘Qu’est-ce que Rick après?’ genre d’épisodes », a déclaré Harmon.

Il n’est pas surprenant qu’Harmon pense déjà à la saison 7, étant donné que Marder a confirmé à Inverse qu’il n’y aura plus de grands écarts entre les saisons.

“Nous aurons une saison de l’émission chaque année à partir de maintenant”, a promis Marder au point de vente. Global News a également posé des questions sur la possibilité d’un Rick et Morty film à l’horizon.

“J’aimerais faire un Rick et Morty film. Je pense que c’est un grand spectacle de pouvoir le faire, et de le faire très bien, sans vraiment risquer d’endommager l’ensemble du spectacle », a déclaré Harmon avec espièglerie.

“Je pense que la seule raison pour laquelle il n’y en a pas en cours est parce que, franchement, et c’est peut-être trop à l’intérieur, mais notre produit est au bas d’une grande vieille pyramide de sociétés au sein des sociétés et parfois tout en haut, Zeus combat Poséidon ou mange Cronos.

“Donc, il y a toutes ces fusions qui se produisent et puis quand ces fusions se produisent, il y a toujours cette pause”, a ajouté Harmon en plaisantant.

«Une fois que les choses se seront arrangées et que nous aurons un grand-père au sommet qui a confiance en lui et est prêt à faire des affaires à nouveau, alors je pense que le grand-père verrait le mérite financier de donner le feu vert à un Rick et Morty projet.”

Alors voilà : les entreprises sont responsables de l’absence de Rick et Morty film déjà.

Rick et Morty explore des dimensions entièrement nouvelles, et même un tout nouveau domaine : la vraie vie.

Un épisode interactif appelé “Wormageddon” a été récemment dévoilé comme une chasse au trésor mondiale, où les fans peuvent découvrir “des scènes uniques et immersives qui relient les événements de Rick et MortyL’épisode final de la saison 5 avec la première de la saison 6.

Une de ces scènes a été découverte à Lower Bay Station à Toronto et les fans peuvent la regarder jusqu’au 5 septembre.

La nouvelle saison de Rick et Morty commence le 4 septembre, avec des épisodes diffusés chaque semaine à 23 h. ET sur la natation adulte.