La saison 6 de “Rick et Morty” débute en septembre

Saison 6 de Rick et Morty premières dans notre dimension cet automne.

Natation adulte dit mercredi que l’émission primée aux Emmy revient le dimanche 4 septembre à 23 h HE / PT.

Tweets sur les nouvelles de Adult Swim et le compte Twitter de Rick et Morty inclure une image du duo principal de l’émission montrant des abdos impressionnants en six packs.

Rick et Morty suit les aventures intergalactiques du scientifique Rick Sanchez et de son petit-fils Morty. La cinquième saison a été créée en juin 2021 et s’est terminée en septembre. En 2018, Natation adulte renouvelé Rick et Morty pour 70 épisodeset nous en avons vu 20 au cours des deux saisons suivantes.

Vous vous demandez ce que la nouvelle saison impliquera? Voici ce que un communiqué de presse a à offrir: “C’est la saison six et Rick et Morty sont de retour ! Reprenez là où nous les avons laissés, pires d’usure et de chance. Vont-ils réussir à rebondir pour d’autres aventures ? Ou vont-ils se laisser emporter dans un océan de pisse ! Qui sait ? ! Pisse ! Famille ! Intrigue ! Un groupe de dinosaures ! Plus de pisse ! Une autre saison à ne pas manquer de votre émission préférée.”

Sonne comme les affaires comme d’habitude.