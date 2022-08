La saison 6 de la Premier Badminton League devrait commencer le 17 décembre

La Premier Badminton League (PBL) est prête pour un retour avec la saison 6 qui devrait commencer le 17 décembre.

L’événement organisé par SportzLive sous l’égide de la Badminton Association of India (BAI) apportera une action de badminton de classe mondiale après une interruption de deux ans, en raison de Covid-19.

« Nous sommes ravis du retour de PBL. C’est un élément crucial du badminton indien et a contribué à la croissance du sport dans le pays. Il a fourni une plate-forme indispensable à nos jeunes joueurs pour montrer leur talent sur une plate-forme mondiale aussi énorme », a déclaré Himanta Biswa Sarma, président de BAI.

La première édition du tournoi a eu lieu en 2016.

La ligue a vu la participation des plus grands noms du monde au cours des cinq dernières saisons, tels que Saina Nehwal, PV Sindhu et Kidambi Srikanth ainsi que la championne olympique Carolina Marin, Viktor Axelsen, Tai Tzu-Ying et Lee Chong Wei, entre autres.

Le terrain de jeu de la Premier Badminton League présente les meilleurs talents indiens et internationaux de badminton au monde, y compris des médaillés olympiques et des championnats du monde.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici