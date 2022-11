La saison 5 de “The Crown” fait revivre le passé du vrai roi Charles III

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La version inventée de “The Crown” est-elle mauvaise pour la vraie version de la couronne ? Le moment de la première de la saison de mercredi est fortuit pour Netflix: l’intérêt pour la monarchie britannique est élevé après la mort récente d’une reine emblématique et l’accession du plus long héritier en attente. Mais c’est aussi très gênant pour le roi Charles III, qui tente de donner le ton à son règne au moment même où l’émission télévisée revisite certains des chapitres les plus douloureux de sa vie, rappelant aux téléspectateurs qu’il était autrefois un mari mauvais et triste dans un mauvais et triste mariage.

Pour un public américain, “The Crown” est un divertissement. En Grande-Bretagne, on a le sentiment qu’il y a plus en jeu. Netflix a ajouté une étiquette de “dramatisation fictive”. Mais ces personnages sont les visages de la monnaie. Ces intrigues alimentent le sens du pays de son histoire et de lui-même.

Et contrairement aux premières saisons qui mettaient en vedette des personnages historiques tels que le chef de la Seconde Guerre mondiale Winston Churchill, de nombreux personnages représentés dans la cinquième saison sont encore bien vivants.

C’est important pour l’avenir de la monarchie et sa capacité à projeter une puissance douce dans le monde, si Charles est considéré comme un imbécile.

Alors que la reine Elizabeth II était largement adorée, Charles est simplement aimé – par 44% du public britannique. Les autres sont neutres à hostiles.

La nouvelle saison de “The Crown” étant “diffusée dans le monde entier à un moment où Charles et Camila cherchent à s’imposer comme le roi et la reine – cela ne pourrait pas être un pire moment”, a déclaré Anna Whitelock, professeur d’histoire de monarchie à City, Université de Londres.

Les anciens Premiers ministres pèsent. John Major a qualifié l’émission de “tonneau d’absurdités”. Un Tony Blair irrité a rejeté les points de l’intrigue dans la nouvelle saison comme “des ordures complètes et totales”.

Les historiens et les biographes royaux, quant à eux, se disputent les représentations de l’émission et la signification de ses messages.

Penny Junor, auteur de “The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor”, a déclaré qu’elle pensait que la nouvelle saison était non seulement “très injuste” mais “très dommageable”.

“Trop de gens penseront que ce qu’ils voient s’est réellement passé”, a-t-elle déclaré. “Peu importe le nombre de clauses de non-responsabilité.”

Un récent sondage mené en Grande-Bretagne par YouGov a révélé que moins de 20 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles considéraient que l’émission était entièrement ou en grande partie exacte. Mais les 18 à 24 ans étaient trois fois plus susceptibles que ceux âgés de 65 ans et plus de le considérer comme un récit exact. Et ce qui s’infiltre dans la conscience publique n’apparaît pas nécessairement dans les sondages.

Robert Lacey, biographe royal et consultant historique pour l’émission, a défendu la série dans une interview avec le Washington Post.

“Ce que nous pensons, de toutes les décennies, de toutes les saisons, est le plus solidement fondé”, a-t-il déclaré. “Pas seulement sur des faits, mais sur des témoignages personnels, de Charles et Diana.” Charles et la princesse Diana ont tous deux contribué à des livres racontant leur mariage malheureux.

“Je maintiens l’exactitude historique”, a déclaré Lacey, ajoutant que “The Crown” imagine des conversations qui n’ont jamais été rapportées. Mais il a dit qu’il y avait une différence entre “les détails et les plus grandes vérités”.

Certains critiques de télévision se sont demandé si l’émission pouvait augmenter de manière perverse l’affection du public pour Charles, qui – bien que dépeint comme un adultère engagé qui peut être froid et cruel envers sa femme – reçoit un traitement assez sympathique.

“Au mieux, ‘The Crown’ concerne des personnes imparfaites qui font face de manière imparfaite à un privilège maudit”, a écrit le critique du Guardian, qui n’a pas trouvé grand-chose d’autre de positif à dire.

L’acteur Dominic West, qui joue Charles dans la nouvelle saison, a déclaré Divertissement hebdomadaire que même la représentation de l’émission de l’un des moments les plus scandaleux de la vie du prince – la fuite d’une conversation sordide entre Charles et sa maîtresse de l’époque Camilla – “m’a rendu extrêmement sympathique envers eux deux et ce qu’ils avaient traversé.”

“En y repensant et en le jouant, ce dont vous êtes conscient, c’est que la faute n’était pas à ces deux personnes, deux amants, qui avaient une conversation privée”, a déclaré West. “Qu’est-ce qui est vraiment [clear now] C’est à quel point l’attention de la presse était envahissante et dégoûtante, qu’ils l’ont imprimée textuellement et que vous pouviez appeler un numéro et écouter la bande réelle.

Le premier épisode de la cinquième saison de “The Crown” est doozy, se déroulant en 1991, dans une Grande-Bretagne pluvieuse et sans idées en récession, qui voit un prince Charles impatient en costume à double boutonnage piétiner l’essence pédaler de sa voiture de sport bien-aimée et comploter contre une reine Elizabeth II mal fagotée dans un casque à cheveux.

Signification plus large : fils contre maman.

Dans cette saison, Charles est montré en train de manipuler, d’orchestrer, de conspirer, avec la presse (egads) et les politiciens, pour jeter de l’ombre sur sa mère et convaincre le premier ministre, Major, de convaincre la reine d’abdiquer le trône et de faire place à un génération suivante, c’est-à-dire Charles.

C’est très Game of Thrones, avec plus de données de sondage.

Lacey a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Charles ait fait pression sur Major pour faire avancer sa position. C’est “une projection personnelle de ce que le prince Charles aurait pu dire”.

Le major de la vie réelle ne l’avait pas. Dans une lettre au Telegraph le mois dernier, il écrivait : « Netflix pourrait bien considérer que toute publicité est une bonne publicité. Mais je leur assure que ce n’est pas le cas, surtout quand cela manque de respect à la mémoire de ceux qui ne sont plus en vie, ou met des mots dans la bouche de ceux qui sont encore en vie et qui ne sont pas en mesure de se défendre.

Robert Hardman, auteur de “Queen of Our Times”, a regardé les 10 épisodes avant leur diffusion sur Netflix et a déclaré que la nouvelle saison “avait franchi une ligne”.

Il a dit qu’il n’était pas si préoccupé par les “erreurs inoffensives” comme la princesse Margaret, la sœur de la reine, apparaissant dans une émission de radio de la BBC une décennie plus tard qu’elle ne l’a fait en réalité. Mais il a contesté ce qu’il a qualifié de scénarios non étayés, comme la reine réprimandant le président russe de l’époque, Boris Eltsine, à propos des Romanov.

“Ce qui vous reste, c’est une caractérisation de la reine comme une sentimentale plutôt égoïste et introvertie qui est en quelque sorte en train de perdre l’intrigue”, a-t-il déclaré. « Je ne dis pas : ‘Comment osent-ils être impolis ?’ Ils peuvent critiquer la monarchie. Mais cela crée une fausse image de la femme qu’elle était et de ce qu’elle faisait à l’époque.