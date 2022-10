La saison 5 de “The Crown” de Netflix taquine des photos de la reine Elizabeth, de la princesse Diana et de la famille royale

“The Crown” de Netflix a publié de nouvelles photos pour la saison cinq de la série à succès, qui comprenait un premier aperçu de la nouvelle distribution.

La cinquième saison mettra en vedette Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth II, Jonathan Pryce en tant que prince Philip, Dominic West en tant que prince Charles et Debicki en tant que princesse Diana. Olivia Williams les rejoint en tant que Camilla Parker Bowles, et Jonny Lee Miller apparaîtra en tant que Premier ministre John Major.

Dans la première série de photos, Debicki en tant que princesse Diana est photographiée sur un hors-bord à côté d’un jeune prince William (Timothee Sambor) et du prince Harry (Teddy Hawley.)

Le prince Charles, West, est également inclus sur la photo, car la famille de quatre personnes porte des nuances noires et Diana fait signe à la caméra.

Le prochain cliché royal présente la princesse Diana avec un regard sérieux alors qu’elle porte une superbe robe bleue scintillante et des boucles d’oreilles en diamant lors d’un événement extravagant.

Stauton, la reine Elizabeth II, est vue debout dans ce qui semble être l’Écosse, à côté de son mari, le prince Philip, joué par Jonathan Pryce.

Elle a enfilé une robe bleue scintillante avec un collier de diamants et une couronne royale. La paire est vue arborant un tartan rouge traditionnel.

Le spectacle est actuellement en production pour sa sixième saison. Les deux premières saisons mettaient en vedette Claire Foy dans le rôle de la jeune princesse Elizabeth montant sur le trône et devenant progressivement son rôle de monarque, et les saisons trois et quatre présentaient Olivia Colman comme une reine plus mature.

Dans la saison 5 de “The Crown”, une autre photo montre le prince Charles et sa maîtresse de l’époque, Camilla Parker Bowles, partageant un rire et se prélassant à l’extérieur.

West, qui joue le prince Charles, a remplacé Josh O’Connor des saisons 3 et 4. Williams, qui joue Camilla Parker Bowles, a remplacé l’actrice Emerald Fennell.

Le spectacle a remporté 22 Emmy Awards à ce jour, dont un pour une série dramatique exceptionnelle et les honneurs de la meilleure actrice dramatique pour Foy et Colman. Josh O’Connor, qui a joué le prince Charles dans 13 épisodes, a également remporté l’Emmy du meilleur acteur dramatique pour son interprétation du futur roi en tant que jeune homme.

Fox News Digital Janelle Ash a contribué à ce rapport.