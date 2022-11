La saison 5 de “The Crown” de Netflix remet à l’honneur la romance scandaleuse de Camilla avec le roi Charles

Lorsque la saison 5 de “The Crown” de Netflix sortira mercredi, tous les regards seront tournés vers Camilla, la maîtresse royale devenue reine consort.

Le drame scénarisé aborde les années 1990 turbulentes de la famille royale britannique, que la reine Elizabeth II a surnommées “annus horribilis” – latin pour “année horrible”. On s’attend à ce qu’il se concentre sur la rupture du mariage condamné de l’époque du prince Charles et de la princesse Diana et sur la façon dont l’ancienne Camilla Parker Bowles s’est retrouvée au centre du drame.

Il a fallu des années à de nombreux Britanniques pour pardonner au roi Charles, dont l’infidélité reconnue et les liens de longue date avec Camilla ont torpillé son mariage avec Diana, connue sous le nom de “la princesse du peuple”.

“Cela fait 25 longues années que Diana est morte”, a déclaré l’auteur Angela Levin à Fox News Digital. “Le travail principal de Camilla est maintenant de soutenir Charles. Elle lui est dévouée et elle est dévouée à la monarchie. Elle tient beaucoup à la monarchie et à ce qu’elle représente… Au fil du temps, il y a moins d’idées fausses à son sujet. Mais elles sont toujours là.”

Levin a récemment écrit un nouveau livre intitulé “Camilla : de la paria à la reine consort.” Le livre explore comment Camilla s’est transformée en l’un des membres clés de la famille royale. Levin a passé quatre mois avec la reine consort en 2015 alors qu’elle était en mission, et elle a depuis parlé à de nombreux initiés du palais et à des sources proches de l’homme de 75 ans.

Levin a déclaré que pendant des années, Camilla avait lutté contre la rupture publique du mariage de Charles et Diana. À l’époque, elle était dépeinte comme une “méchante femme” qui avait malicieusement déchiré le couple. Elle a de nouveau été vilipendée comme “une briseuse de mariage” lors de la saison 4 de “The Crown” en 2020, qui détaillait le triangle amoureux royal. Les téléspectateurs étaient tellement furieux que le compte Twitter de Clarence House de Charles et Camilla a dû désactiver les commentaires en raison du contrecoup.

“Je pense que Camilla a été étonnante dans la façon dont elle a réussi à faire face aux insultes qui lui ont été lancées et aux accusations”, a expliqué Levin. “Je pense que ça a été très douloureux. Elle a dit qu’elle n’aurait pas pu s’en sortir sans que sa famille la soutienne, elle et ses bons amis.”

Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois après avoir été présentés lors d’un match de polo en 1970. Elle avait 23 ans et Charles était considéré comme le célibataire le plus éligible de Grande-Bretagne. Les deux sont devenus instantanément proches, mais la romance a été interrompue par les huit mois de service naval de Charles.

Le couple s’est séparé en 1973 lorsque Charles est parti en mer. Camilla a ensuite épousé Andrew Parker Bowles la même année. Charles a épousé Lady Diana Spencer en 1981. Selon les rapports, Charles et Camilla ont ravivé leur romance en 1986. En 1993, un appel téléphonique intime entre Charles et Camilla a fui, secouant le palais et confirmant les rapports persistants d’une liaison.

En 1994, on a demandé à Charles lors d’une émission spéciale s’il avait été “fidèle et honorable” à Diana. Il a répondu: “Oui, oui… jusqu’à ce qu’il soit irrémédiablement en panne, nous avons tous les deux essayé.” Puis, en 1995, Diana a parlé de la relation de Camilla avec Charles dans “Panorama” de la BBC, en disant : “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé”.

De nombreux partisans de Diana ont blâmé Camilla pour la relation tendue du couple. Au cours de la séance “Panorama”, Diana a admis avoir eu sa propre liaison, tout en notant que la proximité de Charles avec son ancienne flamme l’avait blessée.

“[Camilla] caché à la maison », a expliqué Levin sur la façon dont Camilla a fait face à l’examen minutieux du public. « Des amis allaient faire des courses dans les supermarchés pour elle parce qu’il lui était très difficile de sortir. Il y avait des journalistes et des gens qui filmaient devant sa porte. Ce [was] très difficile pour elle. Mais je ne pense pas qu’elle se soit comparée à Diana… Diana était incroyablement belle. Camilla est attirante, mais ce n’est pas une beauté naturelle… Mais elle ne s’est jamais comparée à Diana.”

Levin a affirmé que Camilla se méfiait de l’impact de son amitié étroite avec Charles sur son mariage avec Diana.

“Ils ne se sont pas revus après que le roi se soit marié pendant six ans”, a déclaré Levin. “Ils parlaient parfois au téléphone, mais il n’y avait rien d’autre parce qu’elle ne voulait pas affecter le mariage. Elle a compris qu’elle ne pouvait pas épouser Charles. La reine ne le permettait pas à cause de ses expériences, et c’était très important que Charles se soit marié.”

Camilla et Parker Bowles l’ont appelé en 1995. La rupture de Charles et Diana est devenue désordonnée et publique. Leur divorce a été finalisé en 1996. En 1997, Diana est décédée des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Paris à l’âge de 36 ans. En 1999, Camilla et Charles ont fait leur première apparition publique. Puis en 2005, le couple s’est dit “oui” lors d’une cérémonie privée.

Au fil des ans, Camilla est restée silencieuse à propos de Diana et est absente les jours qui commémorent l’anniversaire et le décès tragique du défunt royal. Levin a déclaré que ses sources n’avaient pas partagé ce que Camilla ressentait pour la princesse aujourd’hui.

“Je pense que le jour de sa mort, elle aurait été particulièrement gentille et douce avec Charles”, a déclaré Levin. “Quand on a appris pour la première fois que Diana était morte, c’était au milieu de la nuit… Le prince Charles est allé se promener dans les champs. Il l’a appelée parce qu’il a dit… ‘C’est la seule femme à qui je puisse vraiment parler.’ Elle a dit à quel point c’était terrible pour ces garçons, ces pauvres garçons d’avoir perdu leur mère. Elle était pleine de sympathie et ressentait très fort pour les enfants.

L’humeur du public s’est adoucie depuis que Camilla est devenue membre de la famille royale. Elle a assumé des rôles dans plus de 100 organismes de bienfaisance, se concentrant sur un large éventail de questions, notamment la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique et l’aide aux personnes âgées. Charles, 73 ans, semble plus détendu à ses côtés alors qu’ils assument ensemble les fonctions royales. En février de cette année, la reine a exprimé son “souhait sincère” que Camilla soit connue sous le nom de “Reine Consort” lorsqu’elle lui succèdera.

La reine est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans. Charles, son fils aîné, est devenu roi.

Levin a noté qu’il ne faisait aucun doute que Camilla ferait face à des critiques avec “The Crown” revisitant le triangle amoureux royal. Cependant, elle espère que son livre apportera un nouvel éclairage sur un personnage qui, selon elle, a été mal compris.

“Elle n’aime pas être sous les projecteurs”, a expliqué Levin. “Elle ne veut pas être au centre de la scène. Elle est plutôt heureuse de s’occuper de ses propres affaires derrière le rideau et de faire des choses fantastiques pour des œuvres caritatives et de ne pas… recevoir des éloges. Elle n’est pas là pour ouvrir les rideaux. Elle est dévouée à Charles… C’est une femme différente de celle [people] imaginer.”

“J’ai commencé à parler à beaucoup de personnes différentes, des amis qui la connaissent depuis longtemps, d’anciens membres du personnel, des évêques – toutes sortes de personnes qui l’ont rencontrée au fil des ans”, a poursuivi Levin. “Ils ont tous trouvé des choses très similaires à son sujet. Ils disent qu’il est facile de lui parler, qu’elle est très gentille. J’ai dit à certains d’entre eux : ‘Vous me dites tous la même chose. écrivez?’ Et ils ont dit : « C’est comme ça qu’elle est. Elle n’a pas changé. »… J’espère que les gens la verront à travers des yeux différents. Pas à travers mes yeux, mais à travers les yeux de tant de gens qui la connaissent.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.