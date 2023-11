La saison 5 de Stranger Things n’utilisera pas la technologie anti-vieillissement de l’IA pour les jeunes acteurs, promet le producteur

Résumé Choses étranges Le producteur Shawn Levy confirme que la saison 5 n’utilisera pas la technologie de l’IA vieillissante sur les jeunes acteurs, mais s’appuiera sur le maquillage et les costumes.

La saison 5 a été écrite mais pas encore filmée en raison des frappes SAG-AFTRA, ce qui soulève des questions sur la gestion de l’apparence vieillissante du casting.

Levy exprime sa confiance dans le département de maquillage et de costumes de la série pour rajeunir les acteurs, en mettant l’accent sur les personnages vivants et le casting talentueux.





En parlant avec Date limite, Levy a clarifié les commentaires qu’il avait faits plus tôt sur le défi du vieillissement des personnages enfants de la série. Admettant sa surprise quant à la façon dont la citation a été positionnée comme indiquant qu’il utiliserait la technologie de l’IA vieillissante pour d’éventuels flashbacks, le producteur a promis qu’il n’y en aurait pas dans Choses étranges saison 5, exprimant sa confiance dans le département maquillage et costumes de la série pour rajeunir leurs acteurs. Lisez les commentaires de Levy ci-dessous :

Non, j’ai été un peu surpris qu’une phrase que j’ai prononcée sur ce sujet ait autant voyagé. En fin de compte, nous savons ce que nous faisons dans cette émission. Notre casting est génial. Et ces personnages créés par les Duffer sont si vivants. Je ne m’inquiète pas de voir tout le monde se remettre en place et leur donner vie.





Ne pas utiliser la technologie de vieillissement de l’IA est la meilleure décision pour Stranger Things 5

Le Choses étranges les acteurs paraissant nettement plus âgés depuis leur dernière apparition ne sont pas un problème nouveau. Cela a été le cas depuis la saison 3, sortie près de deux ans après la saison 2, et encore une fois lors de la saison 4, sortie trois ans plus tard. Bien que le vieillissement ait été perceptible pour une grande partie des jeunes acteurs, il n’a pas nui à la qualité de ces saisons respectives et n’a eu aucun impact négatif sur l’audience ou la réception. Choses étranges est en grande partie une histoire de passage à l’âge adulte, et cela fonctionne bien de voir les acteurs vieillir aux côtés de leurs personnages.

Bien qu’il y ait des avantages à utiliser la technologie vieillissante de l’IA, comme le montrent des projets récents tels que Le Mandalorien et Indiana Jones et le cadran du destin, les personnages vieillissants peuvent également être distrayants. Faire vieillir Eleven, Will, Dustin et les autres personnages plus jeunes serait plus distrayant que de les faire paraître plus vieux que dans la saison 4. Avec le maquillage et les costumes, il existe d’autres moyens de rajeunir les personnages.

Choses étranges La star Finn Wolfhard a déjà connu un peu de vieillissement pour son retour dans Informatique : chapitre deuxun effet qui a rencontré des critiques mitigées de la part des critiques et du public.

En tant qu’histoire comportant de nombreux éléments surnaturels, la série pourrait également utiliser une explication dans l’univers pour expliquer pourquoi certains personnages semblent plus âgés, surtout maintenant que l’Upside Down a fait irruption dans Hawkins et dans le monde humain. Les effets d’une exposition régulière à Upside Down pourraient éventuellement être utilisés pour expliquer pourquoi certains personnages semblent beaucoup plus âgés, même si la série ne suivra probablement pas cette voie. Comme l’indique Levy, les talentueux acteurs et l’équipe feront Choses étranges la saison 5 est géniale, peu importe le temps qui passe.

