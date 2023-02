La saison 4 de “You” vient d’être publiée sur Netflix et Twitter fait à nouveau parler de Joe Goldberg

“You” saison 4 avec Penn Badgley alors que Joe Goldberg vient de tomber sur Netflix et Twitter est prêt à le perdre une fois de plus. Les cinq premières saisons viennent d’être disponibles à regarder, tandis que les cinq suivantes seront diffusées un mois plus tard, le 9 mars.

“Il y avait des aspects de la nouvelle saison qui semblaient vraiment nouveaux. Je ne m’arrachais jamais les cheveux, j’avais l’impression d’être dans la quatrième saison de la même chose, ce qui peut arriver souvent lorsque vous êtes dans une émission”, a récemment déclaré Penn à People. t avez déjà commencé à diffuser, vous pouvez vous attendre à regarder quelque chose de nouveau.

Il y a cependant une chose qui n’a pas changé. Même si l’acteur s’est prononcé à plusieurs reprises contre les gens “assoifés” de Joe, le phénomène ne s’est pas vraiment calmé. Maintenant, avec la nouvelle saison, le battage médiatique de Joe Goldberg est de retour en force sur Twitter.

c’est encore cette période de l’année, quand mon fyp tiktok est des éditions de piège à soif de joe goldberg – em ✨ (@seeeingsounds) 9 février 2023

Récemment, il y a eu beaucoup de réactions négatives contre les gens faisant la promotion de Jeffrey Dahmer (un tueur en série réel, contrairement à Joe). La série Dahmer de Netflix ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ n’est pas seulement dérangeante en raison de son protagoniste tueur en série, mais aussi en raison de sa description des échecs systémiques qui lui ont permis de s’en tirer avec de tels crimes contre des personnes de couleur pendant une période prolongée de temps. Mettant en vedette Evan Peters, la série a déclenché un débat sur Twitter pour savoir si cela pourrait conduire les gens à “romantiser” Dahmer.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici