Attention, fans de « The Witcher » : un nouveau Geralt de Riv est officiellement arrivé, grâce au premier aperçu de Netflix sur la saison 4 de sa populaire série fantastique. L’image dévoile pour la première fois Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt. Henry Cavill a joué le personnage au cours des trois premières saisons de « The Witcher » et le vétéran de « The Hunger Games » reprend désormais le rôle pour les deux dernières saisons.

Netflix a choqué les fans de « The Witcher » en octobre 2022 en annonçant que Cavill quitterait la série après la troisième saison, diffusée à l’été 2023 en deux parties. La sortie de Cavill a coïncidé avec l’annonce de son retour dans l’univers DC sur grand écran en tant que Superman, bien que l’annonce ait été prématurée car les plans pour son retour de Man of Steel ont finalement été annulés.

« The Witcher » aura deux saisons supplémentaires sur Netflix et se terminera après son cinquième opus. Les saisons quatre et cinq couvriront les trois romans « Witcher » restants d’Andrzej Sapkowski : « Le Baptême du Feu », « La Tour de l’Hirondelle » et « La Dame du Lac ». Hemsworth joue dans la série aux côtés d’Anya Chalotra dans le rôle de la sorcière Yennefer de Vengerberg, Freya Allan dans le rôle de Ciri, la pupille de Geralt, Joey Batey dans le rôle de Jaskier le barde, Cassie Clare dans le rôle de la sorcière Philippa Eilhart et Mahesh Jadu dans le rôle du mage Vilgefortz de Roggeveen.

Lorsque Cavill a surpris les fans et annoncé qu’il quittait « The Witcher », il a écrit dans un communiqué : « Mon parcours en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mon épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc.

« Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme de voir le point de vue de Liam sur cet homme le plus fascinant et le plus nuancé », a ajouté Cavill. « Liam, bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse – profitez-en pour plonger et voir ce que vous pouvez trouver. »

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la saison 4 de « The Witcher ».