La saison 4 de ‘Manifest’ sur Netflix obtient une date de première et une bande-annonce

La quatrième et dernière saison de la série catastrophe surnaturelle Manifest arrive sur Netflix le 4 novembre, a révélé dimanche le service de streaming. La saison sera séparée en deux parties de 10 épisodes chacune.

La date de sortie a été annoncée le 28 août, un clin d’œil au vol numéro 828.

UN Bande annonce a été publiée sur le compte Instagram de Manifest, montrant l’avion heurtant des turbulences puis atterrissant alors que les passagers sont informés qu’ils sont partis depuis cinq ans et demi.

« Attachez vos ceintures. Nous allons bientôt commencer notre descente finale », indique la légende. “Manifest S4 Part 1 débarque sur Netflix le 4 novembre.”

Nous voyons Ben Stone (Josh Dallas), Michaela Stone (Melissa Roxburgh), Robert Vance (Daryl Edwards) et Zeke Landon (Matt Long) dans le teaser, ainsi que des aperçus d’Olive Stone (Luna Blaise) et du Dr Saanvi Bahl (Parveen Kaur).

Manifest, qui a été diffusé à l’origine sur NBC, a été annulé après trois saisons avant d’être repris et renouvelé par Netflix après avoir dépassé les classements de visionnage sur la plateforme de streaming. L’émission suit les passagers du vol 828 dont l’avion arrive à destination plus de cinq ans après son décollage. Les passagers commencent à ressentir des «appels», ou des visions et des prémonitions qu’ils utilisent pour prévenir les catastrophes et sauver les autres.

La saison 4 se déroule deux ans après les événements précédents à la fin de la troisième saison, et suit le meurtre de la femme de Ben, Grace, et sa recherche de la fille kidnappée Olive. Les autres passagers cherchent un moyen de dépasser leur date de décès.

Jared Vasquez (JR Ramirez) et Angelina Meyer (Holly Taylor) devraient également revenir dans la saison 4, avec un nouvel acteur qui incarnera Cal Stone (Ty Doran).