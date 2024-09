La saison 4 de Chucky n’a pas lieu car Syfy annule une série basée sur des films d’horreur

Il semble que la saison 4 de Chucky n’aura finalement pas lieu. Le créateur Don Mancini a révélé dans un communiqué que la série de comédie d’horreur mettant en vedette la poupée tueuse se terminerait après trois saisons après que les États-Unis et Syfy ont refusé de la renouveler.

« Je suis navré d’apprendre que « Chucky » ne reviendra pas pour une quatrième saison, mais je suis très reconnaissant pour les trois années meurtrières que nous avons eues », a déclaré Mancini dans un communiqué envoyé à THR.

« J’aimerais remercier UCP/SYFY/Peacock/Eat the Cat, notre formidable casting et notre équipe basée à Toronto (la meilleure du secteur), et enfin, à nos incroyables fans, un gros câlin. Votre incroyable campagne #RenewChucky a vraiment réchauffé le cœur froid de Chucky. Chucky reviendra ! Il revient TOUJOURS.

Jennifer Tilly a également rendu hommage à Chucky : « Nous sommes vraiment fiers de notre série. Cela a été un merveilleux miracle de travailler avec ces acteurs et cette équipe talentueux. Nous avons été très chanceux d’avoir le leadership de notre brillant capitaine Don Mancini. Mais (à citation Call of Duty), nous sommes « en panne mais pas sortis ». Les résurrections sont la spécialité de Chucky et il en possède beaucoup ! »

C’est tellement triste d’annoncer qu’après trois merveilleuses saisons, la série télévisée « Chucky » a finalement été annulée. Tout d’abord, j’aimerais penser à nos fans, qui ont réussi à garder le #RenouvelerChucky hashtag tendance depuis des MOIS ! Sans votre loyauté et votre ténacité, Chucky n’aurait jamais… –Jennifer Tilly (@JenniferTilly) 27 septembre 2024

Chucky a été créé à l’origine en 2021, et la deuxième partie de sa troisième et dernière saison débutera en 2024. Nous avons écrit dans notre critique de la première : « Chucky fait un excellent travail en traduisant la formule Child’s Play à la télévision. »

Malheureusement pour les fans, la saison 3 de Chucky s’est terminée sur un cliffhanger, et on ne sait pas si cela sera un jour résolu. Mancini avait apparemment plusieurs projets en tête pour la saison 4mais ils devront attendre maintenant. En attendant, découvrez le reste des plus grandes émissions de télévision à venir en 2024.

Kat Bailey est directrice des actualités d’IGN ainsi que co-animatrice de Nintendo Voice Chat. Vous avez un conseil ? Envoyez-lui un DM à @the_katbot.