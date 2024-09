La saison 4 de « Bridgerton » dévoile Yerin Ha dans le rôle de Sophie

L’amour est dans l’air.

Netflix a profité de l’occasion pour présenter ses fidèles « Bridgerton » Les téléspectateurs ont pu découvrir mercredi la nouvelle héroïne romantique de la saison 4, en dévoilant une vidéo annonçant la venue de l’actrice Yerin Ha, qui rejoint le casting dans le rôle de Sophie. La quatrième saison de la série tournera autour de l’histoire d’amour de Benedict (Luke Thompson), conformément au changement de personnage principal de la série à chaque saison.

Selon Netflix, « Sophie Baek a été forcée de passer une grande partie de sa vie à travailler comme domestique pour l’employeur le plus exigeant de la haute société. Mais Sophie, pleine de ressources, trouve toujours un moyen de persévérer dans ses circonstances, ce qui va radicalement changer après qu’elle se soit déguisée pour assister au bal masqué de Violet Bridgerton et qu’elle ait rencontré Benedict Bridgerton. »

La saison 4 de « Bridgerton » se concentre sur Benedict qui, bien que ses frères aîné et cadet soient tous deux heureux en ménage, est réticent à se ranger — « jusqu’à ce qu’il rencontre une captivante Dame en argent au bal masqué de sa mère ».

La saison 3 a exploré la fluidité sexuelle de Benedict, mais il semble que sa destination finale soit bien Sophie.

« L’introduction de Sophie est définitivement toujours d’actualité, mais nous allons continuer à explorer sa fluidité », a déclaré la showrunner Jess Brownell. a déclaré à TheWrap.

Après avoir été intéressé par Lady Tilley Arnold (Hannah New) dans la saison 3, partie 1, Tilley a présenté Benedict à son ami Paul. Malgré son hésitation initiale, les trois ont commencé une relation sexuelle dans la partie 2. Dans la finale de la saison 3, Tilley a proposé une relation monogame à Benedict, que ce dernier a rejetée, invoquant son empressement à explorer sa sexualité.

« Ce n’est pas la fin de l’histoire », a déclaré Brownell. « Comme toute personne fluide le sait, la fluidité fait partie de votre identité, que vous vous retrouviez avec un homme, une femme ou une personne non binaire. »

La saison 4 de « Bridgerton » sera composée de huit épisodes et, comme les saisons précédentes, sera tournée à Londres. Jess Brownell sera productrice exécutive et showrunner, tandis que Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica et Chris Van Dusen seront producteurs exécutifs.

La date de sortie de la saison 4 de « Bridgerton » n’a pas encore été annoncée, mais Brownell a précédemment déclaré à TheWrap que même s’ils travaillent aussi vite que possible, il est peu probable que la série suive un rythme de sortie annuel. Ce qui signifie que la saison 4 devrait être disponible l’hiver prochain au plus tôt.

