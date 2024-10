La saison 3 d’Invincible obtient une date de première et une bande-annonce

Prime Video a fixé au jeudi 6 février 2025 la première de la saison 3 de Invinciblesa série de super-héros animée pour adultes de Skybound Entertainment et Amazon MGM Studios. Nous avons également un premier aperçu de la saison 3 dans la bande-annonce inspirée de Burger Mart que vous pouvez regarder ci-dessus.

La troisième saison sera lancée avec les trois premiers épisodes le 6 février exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde, les épisodes suivants étant diffusés tous les jeudis jusqu’au 13 mars.

Basé sur la série de bandes dessinées de Robert Kirkman, Invincible suit Mark Grayson, 17 ans, exprimé par Steven Yeun, alors qu’il hérite des super pouvoirs de son père et entreprend de devenir le plus grand défenseur de la Terre, pour découvrir que le travail est plus difficile qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer. Tout change alors que Mark est obligé de faire face à son passé et à son avenir, tout en découvrant jusqu’où il devra aller pour protéger les personnes qu’il aime.

Sandra Oh et JK Simmons jouent également avec un casting vocal comprenant Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Gray DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill et Melise Jow.

La série est produite par Kirkman, Rogen, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean et Evan Goldberg. Helen Leigh et Cory Walker sont co-producteurs exécutifs.