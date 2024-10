La saison 3 d’Invincible arrive sur Amazon en février

C’était en fait plutôt génial de voir l’équipe créative derrière le projet d’Amazon. Invincible la série soit très franche à propos comme c’est laborieux le processus d’animation est en cours et prend son temps pour terminer correctement la saison 2. Mais lorsque la série reviendra pour sa troisième saison l’année prochaine, vous n’aurez pas à craindre une grande accalmie au milieu des aventures de Mark Grayson.

En plus de publier une nouvelle bande-annonce, Amazon a annoncé aujourd’hui que InvincibleLa troisième saison de devrait être diffusée le 6 février 2025, avec trois épisodes. Contrairement à InvincibleLa deuxième saison de, qui a été divisée en deux morceaux qui ont débuté à quatre mois d’intervalle, la troisième saison ne comportera pas de pause de mi-saison et de nouveaux épisodes sortiront tous les jeudis jusqu’au 13 mars.

Dans la bande-annonce, Mark (Steven Yeun) et le directeur de GDA, Cecil Stedman (Walton Goggins), réfléchissent à la façon dont – avec la menace Viltrumite qui menace la Terre – Mark ne peut pas vraiment se permettre de s’éloigner pendant quelques mois en supposant que les choses s’arrangeront. Nous ne voyons pas réellement l’entraînement spécial de Mark alors qu’il se prépare à affronter une planète entière d’ethno-fascistes surpuissants, mais il semble que le Invincible L’équipe a cuisiné et est plus que prête à livrer la marchandise bientôt.