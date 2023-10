La saison 3 de Wheel of Time de Prime Video sera « massive »

Prime Vidéos La roue du tempsadapté de la série de livres de Robert Jordan, vient de sortir son finale de la saison deux. Un troisième volet a été annoncé en 2022 au San Diego Comic-Con, et les stars Rosamund Pike et Daniel Henney ont expliqué à quoi les fans pourraient s’attendre quand la série fantastique Retour.

Parler au Wrap dans une interview menée avant la grève du SAG, mais publiée seulement après la fin de la saison deux, Pike et Henney, qui jouent Moiraine et Lan, ont fait allusion à ce qui allait arriver pour l’histoire à venir, y compris l’ajout de nombreux nouveaux personnages. « Nous sommes tous stimulés par tout ce qui se passe dans la saison trois », a déclaré Pike, notant au moment de l’interview de fin juin (la grève de la SAG a commencé le 14 juillet) qu’ils étaient « en plein » tournage de la saison à ce moment-là. moment précis. « Nous avons l’impression d’avoir établi les règles de notre monde, nous pouvons les explorer et repousser les limites, nous pouvons faire un travail de caméra plus expérimental et nous pouvons essayer d’obtenir un langage visuel pour ces concepts incroyables proposés par Robert Jordan. »

En parlant de ces nouveaux personnages, il semble que les téléspectateurs peuvent s’attendre à beaucoup plus de nouveaux visages, même si qui va monter à bord et qui ils joueront reste un mystère. « [Actors] sachez que nous avons une série axée sur la diversité, où les gens sont embrassés pour célébrer des personnalités puissantes dans toutes leurs dimensions, et nous avons des actrices fantastiques de tous âges qui viennent faire un travail incroyable dans notre série, ainsi que des acteurs », Pike dit.

Henney a qualifié la saison trois de « massive » et a déclaré « nous sommes très ambitieux cette saison ». Il a également laissé entendre que la saison à venir sera « plus sombre », ce qui, eh bien, si vous avez vu la finale de la saison deux et que vous savez ce qui attend Moiraine, Lan et le reste des « gentils » de la série, vous étiez sans doute déjà attendu.

On ne sait pas encore quand Roue du temps la troisième saison pourrait arriver, d’autant plus que SAG-AFTRA est toujours en grève, mais il y a eu un écart de près de deux ans entre les saisons un et deux, toutes deux vous pouvez diffuser maintenant sur Prime Video.

