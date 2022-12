La saison 3 de «The Mandalorian» obtient la date de sortie de mars 2023

Le Mandalorien saison 3 ramènera Mando et Grogu (alias Baby Yoda) à mercredi, 1 mars 2023, a révélé Disney lors de la convention brésilienne CCXP jeudi. La date de sortie vient après le spectacle Star Wars Andor terminé la semaine dernière.

La deuxième saison de l’émission terminé en décembre 2020mais nous avons passé du temps avec Mando et Grogu dans Le livre de Boba Fett plus tôt cette année.

La saison 3 aussi a une remorque durant Convention D23 de Disney retour en septembre. On ne sait pas combien d’épisodes la saison aura, mais les deux premiers en avaient huit chacun (Le livre de Boba Fett en avait sept).

Mais les fans de Star Wars n’ont pas à attendre mars pour leur dose d’une galaxie lointaine, très lointaine sur Disney Plus – série animée CGI Le mauvais lot revient pour une deuxième saison le 4 janvier 2023.

Toujours pendant CCXP, Disney nous a donné le titre et la bande-annonce du cinquième film d’Indiana Jones (Indiana Jones et le cadran du destin), notre premier regard sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et rétrospective plongez dans les films Ant-Man.