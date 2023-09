Dans l’escroquerie, comme dans la vie, l’impertinence peut être séduisante.

Lorsque des affirmations audacieuses promettent d’avoir toutes les réponses – au succès, à la prospérité, à l’épanouissement – ​​qui ne ressent pas l’attrait ? Bien sûr, nous garderons Co–Star sur nos écrans d’accueil, parcourirons les bracelets chargés d’« équations énergétiques », investirons peut-être dans un Fondation de l’héritière allemande. Il existe un certain attrait pour l’externalisation de l’existentiel, que cela se concrétise ou non. À tout le moins, c’est amusant d’adhérer à de petites conneries.

Mais lorsque les arnaques amusantes deviennent l’affaire d’une industrie à part entière, la journaliste Jane Marie s’y intéresse. Le lauréat d’un Emmy Cette vie américaine alun est l’hôte de Le rêve, un podcast qui plonge dans la fraude parfaitement légale au niveau institutionnel, par exemple les intrigues pyramidales des sociétés de marketing à plusieurs niveaux ou les attraits flous des produits de bien-être alternatifs. La troisième saison de l’émission, actuellement diffusée, s’intéresse au métier du coaching de vie.

Au cours du siècle dernier, les gens ont commencé à gagner leur vie en nous disant comment vivre. Et pendant que Marie enquête, il n’y a aucune limite aux choses choquantes qu’ils font. Les criminels de carrière choisissent les manuels d’auto-assistance comme leur poule d’or ; les pseudoscientifiques colportent la psychologie de l’état d’esprit dans des formations à cinq chiffres ; les conférenciers motivateurs découvrent qu’il y a des millions à gagner en prêchant le développement personnel. Le plus surprenant de tout est peut-être ce qui se passe lorsque Marie goûte elle-même au Kool-Aid : plongée dans une profonde dépression, elle engage son propre coach de vie pour l’aider à s’en sortir – et est surprise de le découvrir. travaux.

Le rêve n’est pas qu’un examen des projets d’huile de serpent et des gens qui les vendent. C’est aussi un doux sondage pourquoi, exactement, nous sommes si disposés à croire. Ne voulons-nous pas tous avoir une meilleure apparence, se sentir mieux, réussir dans notre carrière et gagner l’argent qui va avec ? Cela ne vaut-il pas le cours de six semaines ou le billet de séminaire ? Il s’avère que l’effort d’autonomie – ou le cœur tendre du rêve américain, qui a donné son nom à la série – est facile à exploiter.

Quartz a rencontré Marie pour expliquer comment est né le coaching de vie et de carrière, ce qui le rend si vulnérable aux escrocs et pourquoi, le plus choquant de tout, il ne devrait pas être rejeté en bloc. Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Quartz : Depuis que vous avez lancé ce projet, vous vous êtes attaqué à des escroqueries institutionnelles manifestes mais légales telles que le marketing multi-niveaux et l’industrie alternative du bien-être. Qu’en est-il du coaching de vie qui l’a rendu convaincant comme sujet de votre troisième tour de table ?

Jeanne Marie : Eh bien, c’était très naturel…[coaching] a été beaucoup évoqué dans nos reportages sur les deux premières saisons. Mais c’était un peu difficile au début parce que, eh bien, il n’y a aucun organisme gouvernemental contre lequel je puisse vraiment me mettre en colère. [for not having oversight on the industry]. Je peux à peine me mettre en colère contre les coachs de vie eux-mêmes. Mais il y a évidemment une philosophie d’arnaque que tout le monde peut ressentir. Comment voir cela quand on ne sait pas où pointer du doigt ?

Ce qui m’a aussi séduit, c’est [that] il s’agit plutôt d’une étude de caractère sur les coachs de vie et sur nous en tant qu’Américains – notre exceptionnalisme américain et l’idée que nous vivons dans une méritocratie. C’est une bonne lentille à travers laquelle examiner ces parties de nous-mêmes.

Totalement. Vous montrez également à quel point l’industrie du coaching s’appuie sur une philosophie selon laquelle nous devons constamment travailler plus dur, faire plus, toujours en route vers le développement personnel.

Et optimisation de nous-mêmes ! Vous écoutez Mel Robbins ou Brené Brown et même Glennon Doyle, et en surface, cela ressemble beaucoup à un langage chaleureux et flou. Mais une fois qu’on creuse un peu plus, cela ressemble beaucoup à du blâme et de la honte. [of] des gens qui ne peuvent pas s’écarter de leur propre chemin ou qui ne font pas d’efforts pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Genre, qui a le temps et l’énergie ? Quoi qu’il en soit, ils le font, parce que ce sont des gens très riches.

C’est une excellente transition pour poser des questions sur l’argent. En cette saison, vous présentez comment pour des siècles les gens ont gagné leur vie en nous disant comment vivre. Qu’est-ce qui rend le coaching si propice à la récolte financière ?

En regardant le coaching de vie, je n’ai pas vraiment trouvé autre chose que la perte de poids et l’argent que les gens considèrent comme preuve que leur coach de vie a fonctionné. Le but n’est pas forcément d’être plus zen et de passer plus de temps avec son chien.

Pour presque tous les coachs de vie que nous avons examinés, la mesure [of success] c’est l’apparence ou l’argent. Combien de maisons avez-vous et à quel point êtes-vous maigre ? Je pense qu’exploiter l’un de ces éléments est toujours le moyen pour une industrie de gagner de l’argent. Les gens sont prêts à dépenser n’importe quoi pour l’une ou l’autre de ces choses.

Un exemple que vous présentez est celui de Napoléon Hill, dont Il faut penser pour devenir riche il a encore des fans aujourd’hui. Comment quelqu’un comme Hill a-t-il transformé le coaching de vie en gros bénéfices ?

Napoléon Hill a commencé à écrire Il faut penser pour devenir riche au cœur de la Dépression, que je trouve si mauvaise. Vous allez vraiment dire à un groupe de gens qui viennent de se faire complètement foutre par Wall Street que leur attitude est mauvaise et que c’est pour cela qu’ils ne sont pas riches ? Ma grand-mère a grandi pendant la Dépression et elle préparait de la soupe aux roches. Ce serait des pommes de terre, de l’eau et du sel. Je ne pense pas qu’elle ait eu un mauvais état d’esprit.

Les gens sont prêts à dépenser des sommes énormes pour peut être réaliser l’une de ces choses, comme l’immortalité, une apparence fantastique ou des richesses incalculables. Hill a compris que [as] un escroc complet. Il se lançait dans le projet d’écrire ces livres, sachant qu’il escroquait les gens. Et c’était génial, et ça a fonctionné.

Je ne pense pas que ce soit très différent de [life coaches] comme Tony Robbins, pour être honnête avec vous. Si Tony Robbins travaillait vraiment, vraiment, n’y aurait-il pas un groupe de gens qui diraient, Hé, je suis heureux, en bonne santé et riche parce que j’ai suivi un cours Tony Robbins? Je n’ai rencontré aucune de ces personnes.

L’émission présente également les lacunes juridiques du secteur : le coaching de vie n’est pas réglementé et vous n’avez pas besoin d’informations d’identification ou de certifications pour pouvoir vous qualifier de coach. Pourquoi cela le rend-il vulnérable aux mauvais acteurs ?

Il existe quelques organisations qui proposent, entre guillemets, une « certification ». Mais ce n’est pas obligatoire, et même lorsque vous êtes certifié, ce n’est pas la même chose qu’une licence professionnelle. Lorsque vous êtes dentiste, vous n’obtenez pas un diplôme et vous restez dentiste pour toujours : vous devez suivre une formation continue. Vous devez continuer à vous renseigner sur votre métier et vous devez vous tenir au courant des dernières réflexions en la matière. Il n’y a rien de tel dans le coaching de vie ; vous ne serez jamais poursuivi pour faute professionnelle ni ne perdrez votre permis. Et vous pouvez enseigner des techniques vraiment préjudiciables aux gens.

Au début de la saison, vous avez une conversation captivante sur votre vie personnelle. La pandémie a poussé votre studio au bord du gouffre ; vous avez perdu des êtres chers ; Sous la pression, vous avez rompu avec votre partenaire créatif et romantique, le co-animateur Dann Gallucci. C’est à cause d’une profonde dépression que vous dites à l’auditeur que vous cherchez un coach de vie et que vous en trouvez un que vous aimez. À la fin de la saison, elle vous dit : « Au lieu de ne pas y croire, vous êtes ouvert. » Diriez-vous que vous vous êtes converti au cours du podcast ?

Je ne dirais pas que je suis converti, mais j’y ai trouvé de la valeur. Je suis une mère célibataire; J’ai une entreprise ; Je suis absolument complètement dépassé tout le temps. Et [being coached] m’a fourni un espace pour ne pas faire ce travail. Et cela s’est avéré très important.

J’étais beaucoup plus ouvert [to coaching] parce que j’étais dans un endroit si sombre. Je n’ai jamais eu autant de mal à me ressembler. J’avais déjà ajusté mes médicaments; J’allais en thérapie chaque semaine; J’essayais plein de choses différentes et j’avais désespérément envie de me sentir mieux. Je ne veux pas parler au nom de tous les dépressifs en disant : « Obtenez simplement un coach de vie et tout ira mieux ! » Mais cela a fonctionné pour moi en m’obligeant à ralentir et à me centrer un peu plus.

Quelque chose que j’ai négligé pendant des années, c’était de m’asseoir avec moi-même et de me demander : « Qu’est-ce qui me rendrait heureux en ce moment ? C’est ce que [coaching] fait pour moi, ce qui était génial. Quoi [my coach] ce qui m’était fourni était simplement la responsabilité et la motivation pour faire des choses dont je sais déjà qu’elles sont bonnes pour moi, comme bouger mon corps. C’est si difficile de s’obliger à les faire quand on est tout seul et que son lit est si confortable. J’adore mon lit.

Alors, qu’est-ce qui vous a le plus surpris en vous lançant dans le coaching de vie en tant que journaliste ou en tant que client ?

Je m’attendais à en profiter, car j’aime les cascades. J’aime essayer de nouvelles choses et être un cobaye, essentiellement. Mais je ne m’y attendais pas travail. Je ne m’attendais pas à développer des sentiments pour mon coach de vie, [or that] nous pourrions devenir amis. Je lui parle tout le temps. Nous sommes amis et nos enfants sont amis. Nous sommes dans la vie l’un de l’autre maintenant. C’est vraiment sympa.

Franchement, j’avais peur au début de la saison qu’on n’arrive à rien et qu’on ne découvre rien. Au lieu de cela, j’ai l’impression que cela a ouvert des discussions sur ce qu’est notre existence. Comme Matthew McConaughey l’a dit dans l’un de ses trucs de coaching de vie. [Marie begins an impression of the actor.] «Que faisons-nous ici? »