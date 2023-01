La saison 3 de “Ted Lasso” sera diffusée ce printemps. Voici un premier aperçu

Ted Lasso, l’une des émissions les plus agréables de l’histoire des émissions de bien-être, a lancé un premier aperçu de la saison 3 mercredi. Fans du hit Apple TV Plus la comédie dramatique attend avec impatience de voir la suite de l’adorable gang de l’AFC Richmond depuis la fin de la saison 2 en octobre 2021.

La série suit l’entraîneur de football américain sérieux et optimiste Ted Lasso (Jason Sudeikis), qui déménage en Angleterre pour entraîner une équipe de football britannique bien qu’il connaisse très peu le football et ne se rende pas compte que le propriétaire de l’équipe n’est pas initialement enraciné pour son succès.

Dans l’image récemment publiée d’Apple, Ted ressemble à son moi joyeux habituel alors qu’il se tient face à face avec l’entraîneur Nate l’ancien grand (Nick Mohammed), qui semble tout aussi mécontent de Ted qu’il l’était dans la saison 2. Rupert, ancien propriétaire de l’AFC Richmond, intrigant (Anthony Head), qui possède maintenant le concurrent de Richmond, West Ham United, plane en arrière-plan vêtu de noir, canalisant un véritable méchant de Bond.

Ted Lasso a fait ses débuts sur le service d’abonnement d’Apple en août 2020 et est rapidement devenu un succès auprès des téléspectateurs qui ont adoré ses personnages originaux et ses messages d’espoir sur le pouvoir de la vulnérabilité et la confiance en soi. Le spectacle primé est drôle mais souvent poignant. Il n’a pas peur d’aborder des sujets sombres comme le suicide et la violence parentale.

Saison 3, dit être la dernière saison de l’émission, arrivera ce printemps, a annoncé Apple mercredi, avec Brett Goldstein, Hannah Waddington, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Nick Mohammed, Toheeb Jimoh et d’autres. Apple, cependant, n’a pas été plus précis sur le début des manigances du football ce printemps.