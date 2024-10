La saison 3 de « Monster » a ajouté Laurie Metcalf, Tom Hollander et Olivia Williams à son casting, Variété a appris exclusivement.

Le trio rejoint Charlie Hunnam, membre du casting précédemment annoncé, qui jouera le rôle d’Ed Gein dans la prochaine saison de la série d’anthologies Netflix. Selon des sources, Metcalf jouera la mère de Gein, Augusta, tandis que Hollander jouera Alfred Hitchcock et Williams jouera Alma Reville, l’épouse de Hitchcock.

Étant donné que Gein a été l’une des inspirations du film «Psycho» de Norman Bates et Hitchcock, il semblerait que la saison 3 de l’anthologie à succès de Netflix se penchera sur la façon dont les crimes de Gein ont influencé le film et le roman sur lequel le film est basé.

Gein est devenu tristement célèbre dans les années 1950 lorsque les autorités ont découvert qu’il avait non seulement tué plusieurs personnes, mais qu’il avait également déterré des tombes dans un cimetière près de chez lui et fabriqué toutes sortes d’articles ménagers et de vêtements à partir de restes humains.

Cela marquera la première collaboration de Metcalf et Williams avec le co-créateur de « Monster » Ryan Murphy, tandis que Hollander a récemment travaillé avec Murphy sur la deuxième saison de « Feud ». Hollander a interprété Truman Capote dans la deuxième saison de cette série d’anthologies, qui a débuté en janvier 2024.

Metcalf est l’une des actrices les plus célèbres de son époque, recevant de nombreuses distinctions pour son travail à la télévision, au cinéma et au théâtre. Elle est nominée 12 fois aux Emmy Awards avec quatre victoires – une pour la meilleure actrice invitée dans une comédie pour « Hacks » et trois victoires consécutives pour la série originale de « Roseanne ». Elle a également été nominée pour des émissions comme « The Big Bang Theory », « Getting On » et « Desperate Housewives ». Au cinéma, Metcalf a reçu une nomination aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle dans « Lady Bird », tandis qu’elle a joué dans d’autres films comme la franchise « Toy Story », « Scream 2 » et « Desperately Seeking Susan ». Metcalf est également six fois nominé aux Tony Awards et deux fois lauréat – l’un pour « A Doll’s House, Part 2 » et l’autre pour « Three Tall Women ».

Hollander a reçu une nomination aux Emmy pour son travail dans « Feud : Capote vs. The Swans ». Ses autres crédits télévisés incluent « The White Lotus », « Rev », « Taboo » et « The Night Manager ». Il est également connu pour son travail dans des films comme « Gosford Park », la version 2005 de « Pride & Prejudice », « Bohemian Rhapsody » et la franchise « Pirates des Caraïbes ». Il a reçu une nomination aux Tony et Olivier Awards pour son travail dans la pièce « Travesties ».

Williams est récemment apparu dans les saisons 5 et 6 de « The Crown » sur Netflix dans le rôle de Camilla Parker Bowles. Elle devrait également apparaître dans la prochaine série Max « Dune : Prophecy », qui sert de préquelle aux films « Dune ». Ses autres rôles à la télévision incluent « Manhattan », « Counterpart », « Dollhouse » et « The Nevers ». Williams est connue pour ses rôles dans des films comme « Rushmore », « The Sixth Sense », « Hanna » (qui mettait également en vedette Hollander), « An Education » et « Hyde Park on Hudson ».

Metcalf est remplacé par la CAA. Hollander est remplacé par CAA, United Agents et Anonymous Content. Williams est remplacé par CAA, Independent Talent Group et Schreck Rose.

« Monster » a fait ses débuts sur Netflix en 2022. La première saison a été largement saluée, notamment pour les performances d’Evan Peters dans le rôle de Dahmer et de Niecey Nash dans le rôle de Glenda Cleveland. Peters a remporté un Golden Globe pour la série, tandis que Nash a remporté un Emmy. Elle se classe actuellement comme la troisième saison de télévision de langue anglaise la plus regardée dans l’histoire de Netflix. Netflix a renouvelé la série pour une deuxième et une troisième saison en 2022. La saison 2 de la série, qui raconte l’histoire de Lyle et Erik Menendez et le meurtre de leurs parents, est sortie le 19 septembre.