La saison 3 de Good Omens aurait été interrompue en raison de la controverse autour de Neil Gaiman

Après ce cliffhanger qui a mis fin à la saison 2 de De bons présageset la joie d’apprendre qu’en effet une troisième saison allait arriver pour répondre à ce baiserentre autres choses, les fans de la série Prime Video avec Michael Sheen et David Tennant devront peut-être attendre un peu plus longtemps, pour des raisons qui n’ont vraisemblablement pas grand-chose à voir avec les anges, les démons et les apocalypses. Date limite rapporte que le travail sur la saison 3 a été « suspendu », et que « d’éventuels changements de production » sont envisagés.

Si vous avez suivi l’actualité du divertissement, vous pouvez facilement lire entre les lignes. De bons présages est basé sur le roman co-écrit par Neil Gaiman et le regretté Terry Pratchett ; Gaiman, un auteur souvent adapté dont les émissions actuelles incluent également Netflix Le marchand de sable—a été activement impliqué dans la série télévisée, notamment en tant que showrunner et scénariste.

La controverse autour de Gaiman s’est intensifiée depuis la sortie en juillet d’une série de podcasts en quatre parties intitulée Maître : les accusations contre Neil Gaiman de Tortoise Media, une société basée au Royaume-Uni ; il enquête sur les accusations d’agression sexuelle portées par plusieurs femmes sur une période de plusieurs années contre l’auteur. Pierre roulante a également couvert l’affaire. L’article de Deadline note que « Gaiman a nié les allégations et a déclaré qu’il était « perturbé » par elles. »

Le commerce souligne également qu’une autre adaptation de Gaiman, un long métrage de Disney Le livre du cimetièrea également été mis « en pause », ce qui IndieWire rapporté la semaine dernière, bien que Deadline cite des « initiés » qui ont déclaré que « plusieurs facteurs ont influencé la décision » concernant Cimetière. Le scoop de fin août de Variety sur l’annulation de la série Netflix Détectives Dead Boyune autre série de Gaiman, ne mentionne pas les allégations du tout.

Contactés par io9, les représentants de Prime Video n’ont fait aucun commentaire concernant l’article de Deadline sur De bons présages saison trois.