La saison 2023 des Orioles s’est effondrée, mais le « décollage » est en cours – Twin Cities

Mardi soir, dans le même bâtiment, Mike Elias a déclaré « c’est le décollage d’ici » pour les Orioles. Il y a 14 mois, leur saison 2023 s’est effondrée.

Pourtant, au milieu de la déception déchirante d’une équipe qui n’avait pas été balayé en 91 séries consécutives, souffrant d’un dans la série de divisions de la Ligue américaine aux mains des Rangers du Texas, il est difficile de ne pas croire que le vice-président exécutif et directeur général de Baltimore avait raison au sujet du « décollage ».

Les Orioles ont pris leur envol et ils ne font que commencer.

C’est peut-être difficile à accepter après qu’une équipe qui a terminé avec 101 victoires en saison régulière soit repartie avec zéro en séries éliminatoires. Les Rangers ont exposé leurs quelques faiblesses : une rotation inexpérimentée, une partie centrale confortable de l’enclos des releveurs, une formation sporadiquement sujette à des périodes de futilité collective. Cependant, peu d’équipes ont réussi à les rassembler au cours des 162 matchs de la saison régulière, une saison qui s’est terminée avec les Orioles comme les plus grands surperformants du sport, selon les attentes des étrangers pour la deuxième saison consécutive.

Ils étaient amusants, chaotiques et incroyables. Adley Rutschman, Gunnar Henderson et Kyle Bradish faisaient partie des jeunes Orioles qui sont passés de phénomènes à stars, réaffirmant les succès de la reconstruction orchestrée par Elias. Après avoir enduré une série de saisons perdantes, Cédric Mullins, Austin Hays et Anthony Santander j’ai apprécié la victoire de l’autre côté. Les goûts de Yennier Cano, Ryan O’Hearn et Danny Coulombe est passé d’être mis de côté par d’autres équipes à compter sur Baltimore.

Les Orioles avaient le meilleur bilan de l’AL, remportant sa division Est alors que presque toutes les projections les voyaient arriver en dernier. Ces prévisions méprisaient à la fois leur jeunesse et les anciens combattants amenés à les contrecarrer.

C’est la première raison qui a déclenché le « décollage ». Les Orioles de 2022 avaient un charme similaire à celui du groupe de cette année mais moins de victoires, et même avec Baltimore dans la chasse aux wild-cards, Elias a vendu à la date limite des échanges en août, déplaçant le cogneur préféré des fans Trey Mancini et le releveur All-Star Jorge López pour six lanceurs potentiels. , Cano parmi eux. À ce moment-là, les échanges ont détérioré un club-house des Orioles qui pensait avoir dépassé le stade du départ de ses coéquipiers à cette période de l’année, ce qui a obligé Elias à s’envoler pour Dallas et à se rendre au Globe Life Field pour rencontrer des joueurs, puis des médias. Aux deux, il a parlé de sa croyance en ce qui allait arriver.

« Nous allons poursuivre notre projet de construction d’un avenir brillant et à long terme dans la Ligue américaine Est, et je pense que nous y sommes », a déclaré Elias l’année dernière lors de la visite du site. « Je pense que c’est le départ d’ici pour cette équipe, et je pense que les décisions que nous avons prises ces derniers jours ont été difficiles à cet égard.

« Mais je vois une équipe locale autour de laquelle nous voulons construire et compléter, et je pense que cela va commencer cette année. Il y a beaucoup d’aide venant des ligues mineures, et cela va commencer cette année, et nous allons continuer à en ajouter à partir de ce moment-là.

Minutes plus tard, Elias a noté que Baltimore chercherait des améliorations externes au cours de la prochaine intersaison, et que cette idée et ce « décollage » se sont mêlés en ce qui concerne le niveau d’agressivité dont feraient preuve les Orioles. Lorsqu’ils ont apporté une expérience complémentaire – et relativement peu coûteuse, c’était une déception. Mais ces efforts ont produit non seulement O’Hearn et Coulombe, mais aussi Kyle Gibson, Adam Frazier, James McCann et Cole Irvin, un groupe sans lequel il est difficile d’imaginer Baltimore jouer au niveau qu’il a atteint. Pourtant, le résultat de la saison soulève la question de savoir si on aurait pu faire davantage.

Alors que le talent bouillonne toujours dans leur système de ligue mineure malgré une multitude de promotions dans les ligues majeures, il semblait que la date limite de cette année pourrait être celle où les Orioles feraient sensation. Mais Elias a encore pris un chemin modestefaisant écho à l’intersaison en ne voulant pas détourner l’attention de l’avenir pour vendre pour 2023. Cette saison, tant en interne qu’en externe, n’est considérée que comme le début.

« Maintenant, nous avons de l’expérience », a déclaré le manager Brandon Hyde. « Cette équipe à l’avenir, en heads-up, ce sera un très bon club. »

Il n’y a cependant aucune garantie de répéter les succès de cette saison. L’AL East est la division la plus difficile du baseball, et les Orioles l’ont remportée au cours d’une saison difficile face à leurs puissances typiques des Yankees de New York et des Red Sox de Boston. Terminer au sommet de l’Est a donné à Baltimore un laissez-passer pour le tour des wild-cards ainsi qu’un avantage sur le terrain jusqu’au moins aux World Series. Les Orioles n’ont pas pu capitaliser sur cette voie, leur sécheresse fanion s’étendant sur 40 saisons avec la défaite de mardi. Ils devront probablement gérer toute la saison prochaine sans All-Star plus proche Félix BautistaOMS a subi une reconstruction du coude Tommy John Lundi.

Mais il s’agit d’une organisation prête à durer longtemps. Tous les membres de l’ALDS des Orioles, sauf six, n’avaient jamais joué en séries éliminatoires auparavant, ces trois défaites servant d’expérience dans leur quête d’une éventuelle victoire. La franchise première saison à 100 victoires depuis 1980 est survenu alors même que Baltimore utilisait plus de joueurs de première ou de deuxième année que 28 des 29 autres équipes des majors. Cet afflux de jeunes n’a pas empêché les Orioles de conserver leur statut de détenteurs du système agricole le mieux classé du sport, avec davantage de renforts, notamment meilleur espoir global Jackson Holliday – devrait dynamiser le club en 2024 et au-delà.

« Ce n’est certainement pas la façon dont vous voulez terminer une saison », a déclaré Henderson, « mais nous prendrons cela comme une motivation pour l’année prochaine. »

Il y a des questions sur la durée pendant laquelle ce groupe pourra jouer ensemble, en particulier compte tenu des commentaires du PDG et président des Orioles, John Angelos, sur l’incapacité financière de l’organisation à conserver toutes ses stars à long terme. Dans l’immédiat, les seuls membres de l’équipe qui ne seront pas sous contrôle pour la saison prochaine sont, pour la plupart, parmi les joueurs dont les acquisitions allaient à l’encontre du sens perçu du « décollage ». Gibson et Frazier ont signé des contrats d’un an pendant l’intersaison. Avant la date limite des échanges, Baltimore a ajouté des droitiers de location Jack Flaherty et Shintaro Fujinami, qui étaient tous deux incohérents. Aaron Hicks, un signataire de mi-saison qui a prospéré après que les Yankees l’ont libéré, rejoint ces quatre-là en tant que seuls Orioles se dirigeant vers l’agence libre cette intersaison.

« Vous essayez de profiter de chaque instant que vous pouvez », a déclaré Gibson. «Je pense que nous avons fait du très bon travail en maximisant le plaisir et les relations que nous entretenons. Mais ces gars-là seront amis pendant longtemps, que je sois dans leur équipe ou non.

«Il y aura un certain nombre de gars ici l’année prochaine qui auront ce sentiment en tête chaque fois qu’ils arriveront au 30 septembre et qu’ils se prépareront à partir en octobre. C’est un groupe qui va être bon pendant un moment.

Les Orioles ont apparemment des options internes pour remplacer chacun des cinq, ce qui signifie que l’approche d’Elias face à l’hiver pourrait à nouveau se concentrer sur les suppléments plutôt que sur les superstars. Mais Baltimore a déjà une poignée de ces derniers qui fleurissent, même si la sortie rapide des séries éliminatoires a empêché le club de mettre cela en valeur.

Outre le fait que la fin décevante, les Orioles ont bel et bien décollé. Ils auront bientôt une nouvelle chance de montrer à quelle hauteur ils peuvent s’envoler.

