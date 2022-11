La saison 2023 de la RuPay Prime Volleyball League débutera à partir du 4 février

Les meilleurs joueurs de volley-ball du pays auront à nouveau l’occasion de montrer leurs compétences devant des milliers de fans alors que la deuxième édition de la RuPay Prime Volleyball League propulsée par A23 devrait commencer à partir du 4 février 2023.

Co-promue et exclusivement commercialisée par la principale société indienne de marketing sportif, Baseline Ventures, la Rupay Prime Volleyball League 2023 se tiendra dans trois villes différentes : Bangalore, Hyderabad et Kochi.

Les huit franchises – Calicut Heroes, Kochi Blue Spikers, Ahmedabad Defenders, Hyderabad Black Hawks, Chennai Blitz, Bengaluru Torpedoes, Mumbai Meteors et Kolkata Thunderbolts – joueront un tournoi à la ronde avant que les quatre meilleures équipes de la phase de ligue ne se qualifient pour le Semi -Finales. La finale de la RuPay Prime Volleyball League se jouera à Kochi.

La saison 2 de la RuPay Prime Volleyball League propulsée par A23, qui comprendra 31 matchs, sera diffusée exclusivement par Sony Sports Network sur Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 et Sony Sports Ten 4, et pourra être diffusée en direct sur SonyLIV.

La branche commerciale de l’organisme mondial de volley-ball (Fédération Internationale de Volley Ball, FIVB), Volleyball World s’est associée à la Rupay Prime Volleyball League et s’est jointe à nous en tant que partenaire de streaming international, garantissant que la ligue touche également les fans du monde entier. La 2e édition de la ligue sera diffusée dans le monde entier sur Volleyball World dans tous les pays (à l’exception du sous-continent indien).

Parlant du tournoi, Joy Bhattacharya, PDG de la RuPay Prime Volleyball League, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer les dates et les lieux de la saison 2 de la RuPay Prime Volleyball League propulsée par A23. Après le succès de la saison 1, nous sommes sûrs que la compétition de cette année sera encore plus palpitante et équitablement disputée. J’en profite pour remercier tous les partenaires, franchises et joueurs pour leur soutien. Nous sommes reconnaissants que Sony Sports Network nous ait une fois de plus fait confiance et sera notre partenaire de diffusion pour la deuxième année consécutive, et nous sommes ravis de nous associer à Volleyball World pour donner à nos joueurs l’occasion de montrer leur talent dans le monde entier. .”

Commentant le partenariat, M. Rajesh Kaul, Chief Revenue Officer, Distribution and Head – Sports Business, Sony Pictures Networks, Sony Sports Network a déclaré : « Après le succès retentissant de la première saison, nous sommes ravis d’être à bord avec Rupay Prime Volleyball. Ligue propulsée par A23 en tant que partenaire de diffusion. Nous pensons que le volley-ball en tant que sport évolue dans le pays et nous sommes très heureux de contribuer à accélérer cet élan. Nous sommes ravis d’offrir une plate-forme aux meilleurs talents participant à cette ligue et sommes convaincus que nous dépasserons tous nos repères de la saison dernière.

La saison inaugurale de la ligue de volley-ball s’est avérée être un énorme succès, avec une audience cumulée de 41 millions de téléspectateurs, avec un choix de commentaires en anglais, hindi, tamoul, télougou et malayalam. En outre, la RuPay Prime Volleyball League a réussi à atteindre plus de 84 millions de fans à travers l’Inde, ainsi que plus de 5 millions d’engagements du public via diverses plateformes numériques.

Une connexion régionale massive a également été établie via la plate-forme de médias sociaux contemporaine Share Chat, tandis qu’une audience substantielle a été gagnée sur les vidéos via Moj. Au total, les vidéos distribuées sur les plateformes de médias sociaux ont recueilli plus de 43 millions de vues.

La RuPay Prime Volleyball League propulsée par A23, a de nouveau fait appel à EatFit en tant que sponsors associés et Cosco en tant que partenaires officiels pour la saison à venir.

