La saison 2022-2023 de football de la Reliance Foundation Youth Sports s’adresse à plus de 33 000 étudiants

Reliance Foundation’s, la branche RSE de Reliance Industries Ltd (RIL), saison de football 2022-23 en cours de Reliance Foundation Youth Sports (RFYS), avec des programmes multisports à l’échelle nationale pour les athlètes scolaires et universitaires avec une foule d’initiatives conçues pour donner un coup de pouce majeur au football de base indien.

Cette année, RFYS collabore avec des clubs ISL, des fédérations d’État et des partenaires pour organiser des compétitions de football de niveau scolaire et collégial avec la participation attendue de plus de 33 000 athlètes et de plus de 2 400 équipes de tout le pays apportant aux étudiants #BackonthePitch.

Coupe du monde T20 2022 : Couverture complète | Horaire | Résultats | Tableau des points | Galerie

Cette saison, avec la reprise d’un calendrier complet, l’accent sera davantage mis sur l’exposition à un plus grand non. de jeux de qualité aux meilleures équipes, tout en envisageant de multiples autres initiatives pour développer l’écosystème.

Cette saison, RFYS prévoit d’atteindre 20 centres comprenant plusieurs districts dans 18 États pour développer les écosystèmes du football, tels que l’Assam, l’Odisha, la RCN de Delhi, le Bengale occidental, le Jharkhand, le Telangana, etc. Depuis sa création en 2016, RFYS a pour objectif de fournir une plate-forme permettant aux jeunes athlètes de construire une carrière dans le sport de leur choix, d’inciter davantage d’étudiants à commencer à faire du sport et d’avoir un impact positif sur l’écosystème grâce à l’amélioration des compétences des enseignants d’éducation physique. , des mises à niveau des infrastructures et des programmes d’engagement communautaire.

Grâce aux partenariats avec des clubs de football professionnels, les joueurs ont également la possibilité d’être repérés par des clubs de football, ouvrant ainsi la voie à une carrière de footballeur professionnel.

En plus de se concentrer sur l’offre de compétitions de football de haute qualité aux équipes et aux athlètes, RFYS cherchera à mener de multiples initiatives pour renforcer l’écosystème et offrir de plus grandes opportunités aux jeunes :

Créer des voies de dépistage pour les meilleurs joueurs grâce à des partenariats actifs avec des clubs professionnels

Journées et activités d’engagement des fans axées sur l’augmentation du soutien et de l’encouragement des principales parties prenantes telles que les étudiants, les parents, les entraîneurs et les anciens

Offrir aux étudiants des possibilités de bénévolat pour acquérir une précieuse expérience professionnelle dans le sport

Cours de certification en ligne et hors ligne pour le perfectionnement des athlètes, des entraîneurs et des officiels

Versement de subventions à certains instituts participants pour améliorer leur programme sportif

Subventions spéciales et centres de développement pour offrir des opportunités de football aux communautés locales

Depuis sa création, RFYS a touché 9 millions d’enfants, dans plus de 10 000 écoles et collèges, dans 26 États et territoires de l’Union et a soutenu l’écosystème des entraîneurs de football en améliorant les compétences de plus de 750 entraîneurs avec la certification d’entraîneur de licence D parrainée par RFYS en association avec l’AIFF. Pendant la pandémie, RFYS a organisé des sessions virtuelles sur la forme physique, la nutrition, le bien-être des athlètes auxquelles ont participé plus de 11 000 entraîneurs/athlètes, et a organisé des ateliers numériques de formation des entraîneurs avec l’Association des entraîneurs de football indiens (AIFC) fournissant une certification à plus de 400 + entraîneurs.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici