ceux de Netflix Ésotérique a frappé juste au bon moment lorsqu’il est entré en scène pour la première fois en 2021. Basé sur Riot Games MOBA de longue date et très populaire League of Legends, le spectacle a conquis critiques et public avec son animation, son écriture et son travail vocal. Et depuis sa première, Riot a progressivement fait comprendre son intention de créer une branche Ligue avec diverses retombées, ce n’était pas vraiment une surprise lorsque la série a été officiellement éclairée pour une deuxième saison.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

Lors de la récente conférence Video V Vision organisée par Tencent (la société mère de Riot Games), un graphique pour Ésotérique a été montré, puis traduit pour confirmer que la série reviendra à l’hiver 2024. Les fans de la franchise ont depuis spéculé sur le fait qu’elle ferait officiellement ses débuts dans Novembre- la première saison a commencé à être diffusée le 6 novembre 2021, ce qui ferait rimer les deux saisons. C’est aussi dans le même espace que le 15 anniversaire de League of Legends le jeu, sorti pour la première fois le 27 octobre 2009. Si c’est vrai, ce serait intelligent de prendre le temps Arcanes deuxième assaisonner avec l’important étape importante de sa franchise de vaisseau mère .

Des informations sur Arcanes la deuxième saison a été aussi tranquille car Silco est mort avec les seules vraies nouvelles venant de PDG de Riot Nicolas Laurent en avril. Interrogé sur la production de la série, il a déclaré que le studio d’animation Fortiche « faisait des progrès », même s’il ne sortirait pas cette année. Cela s’explique en partie, a-t-il admis, par le fait que l’équipe n’était pas préparée à Ésotérique être aussi grande sensation qu’elle l’était. « W je ne savais pas si première saison ça allait être un succès », a poursuivi Laurent. « JE f Je savais que nous aurions pu commencer deuxième saison bien plus tôt, mais nous ne le savions pas, donc nous avons en quelque sorte attendu un peu et maintenant nous en payons le prix, donc ce ne sera malheureusement pas le cas cette année.

À la fin de l’année dernière, Ésotérique showrunners Christian Linke et Alex Yee a annoncé que la saison deux comporterait des flashbacks et mettrait davantage en lumière le relation entre Jinx (Ella Purnell) et Ekko (Reed Shannon). Au-delà de cela, le trio central composé de Jinx, Vi (Hailee Steinfeld) et Caitlyn (Katie L eung) servira de point focal de la nouvelle saison. D’autres détails, tels que quels autres personnages et les régions peuvent p op up, et combien de temps durera la série – seront sûrement révélés au cours de l’année prochaine.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.