La saison 2 obtient une bande-annonce sanglante et passionnante de NYCC 2023

La première saison de Invincible était un petit spectacle amusant et délicieux sur le jeune Mark Grayson (Steven Yeun) qui s’impose en tant que super-héros et tente d’être à la hauteur de l’héritage de son père. Omni-Homme (JK Simmons). C’était aussi extrêmement violent dès le départ, d’une manière qui donnait souvent lieu à un incroyable spectacle de super-héros animé alors que des gens ordinaires et puissants étaient battus et abattus en masse.

Qu’est-ce qui a poussé Gillian Jacobs à Invincible ? | Entretien avec io9

À cet égard, saison deux on dirait qu’il sera tout aussi (sinon plus) violent que son prédécesseur. Reprenant des mois après la finale de la saison dernière, où son père lui a donné un incroyable coup de pied dans le cul, Mark est prêt à revenir dans le monde des super-héros et à être à la hauteur de son homonyme. Alors que lui et sa mère Debbie sont encore sous le choc du fait qu’Omni-Man était un agent dormant pour la race Viltrumite, Allen l’Alien (Seth Rogen) pense que Mark pourrait finir par être un allié dans un effort contre l’armée Viltrumite. Mais il y a encore beaucoup de méchants contre lesquels Mark et les Gardiens du Globe peuvent se battre sur Terre, comme le nouveau venu Angstrom Levy (Sterling K. Brown) et le retour des Mauler Twins (Kevin Michael Richardson).

Maintenant qu’il est pleinement établi que ce n’est pas comme les autres séries de super-héros, Invincible peut aller de l’avant et faire ce qu’il fait de mieux : proposer une action amusante et rapide mettant en vedette une pléthore de super-héros bien intentionnés (et souvent complètement absurdes) riffant sur les personnages de Big Two. Tout semble toujours aussi passionnant et passionnant, aidé par le fait que les nouveaux épisodes ne sont que dans quelques semaines.

Avec également Jason Mantzoukas, Gillian Jacobs et Walton Goggins, Les Invincibles La deuxième saison reviendra avec la première partie sur Prime Video à partir du 3 novembre. La deuxième partie de la saison sera diffusée début 2024.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.