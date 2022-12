La saison 2 d’eISL débutera en 2023 en association avec EA Sports

Football Sports Development Limited (FSDL) a annoncé aujourd’hui la deuxième édition d’eISL, son entreprise d’esports en collaboration avec EA SPORTS et avec NODWIN Gaming en tant que partenaire stratégique. Hero Indian Super League est la seule ligue sportive majeure en Inde avec une compétition officielle de football esport et la nouvelle saison devrait se jouer entre février et mai 2023 dans un format de ligue et de séries éliminatoires menant à la finale en mai pour déterminer les champions.

La deuxième saison verra les champions de l’eISL avoir l’opportunité de participer aux qualifications des EA SPORTS FIFA 23 Global Series (FGS). Le summum de l’esport de football dans le monde, jouer dans le FGS offre aux joueurs indiens prometteurs d’esports l’occasion de rivaliser avec les meilleurs du secteur du monde entier.

La saison verra la participation des 11 clubs Hero ISL, représentés par 22 athlètes d’esports grâce à la rétention et aux qualifications de club. En introduisant la politique de rétention, chaque club peut conserver un de ses joueurs de la saison précédente. Les qualifications de club en ligne auront lieu entre le 10 et le 15 janvier 2023. Les joueurs en herbe participeront à un total de 11 qualifications en ligne – 1 qualification par club, chaque club ayant deux athlètes esports sur sa liste. Les inscriptions pour les qualifications, avec un âge minimum pour participer étant de 16 ans, auront lieu sur ESL Play. Cette saison devrait voir 62 matchs joués dans un format 1 contre 1 avec toute la phase de ligue se jouant en ligne. Les éliminatoires et la finale se joueront comme un événement LAN avec les champions qualifiés pour le tournoi de qualification EA SPORTS FIFA 23 GLOBAL SERIES (FGS).

Annonçant la deuxième saison d’eISL, le porte-parole de FSDL a déclaré : “Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer la deuxième édition d’eISL en association avec EA SPORTS et NODWIN Gaming. Avec eISL, nous avons créé une expérience hautement interactive tirant parti de l’évolution des tendances de consommation de football en conjonction avec l’industrie de l’esport en croissance rapide.

“Célébrant le succès de la première saison, nous sommes impatients d’offrir une autre saison passionnante d’eISL alors que nous continuons à nous engager avec nos jeunes fans de football.”

“Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau eISL dans les EA SPORTS FIFA Global Series cette saison”, a déclaré Sam Turkbas, commissaire EA SPORTS FIFA Esports. .”

M. Akshat Rathee, MD et cofondateur de NODWIN Gaming, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir la deuxième édition d’eISL de FSDL. Le football est passionnément aimé et suivi par les fans du monde entier et organiser la variante e-sport du jeu est super excitant pour nous. D’autant plus que les vainqueurs de cette série auront l’opportunité unique de participer au tournoi FIFA Global Series Play-in.

FSDL a accueilli l’édition inaugurale d’eISL, offrant aux fans une autre possibilité de s’engager avec le football indien. La saison s’est déroulée parallèlement à la saison 2021-22 Hero ISL et a été un tournoi passionnant et engageant pour les fans de football et d’esports, avec près de 2000 joueurs en lice pour se qualifier pour la première saison. Plus tôt cette année, la FSDL a signé un protocole d’accord avec la première ligue mondiale allemande de football, la Deutsche Fußball Liga (DFL). Le protocole d’accord FSDL-DFL se concentre sur plusieurs domaines de collaboration, d’éventuelles initiatives de club et d’échange d’expériences autour de l’engagement des fans, ainsi que sur l’utilisation des dernières technologies et innovations, un domaine clé étant le football esport. Ce partenariat témoigne des efforts de FSDL et de sa stature croissante à l’échelle internationale.

L’industrie de l’esport s’est développée à un rythme rapide avec une augmentation continue du nombre d’équipes et de joueurs. Selon le rapport FICCI-EY Media and Entertainment 2022, le nombre de joueurs d’esports a doublé, passant de 300 000 en 2020 à 600 000 en 2021, entraînant une croissance de plus de 50 % des équipes d’esports, passant de 60 000 en 2020 à 100 000 en 2021. a entraîné une croissance des revenus de l’esport de 29%, passant de 7,5 milliards INR en 2020 à 9,7 milliards INR en 2021. La deuxième saison d’eISL réitère encore l’intention de FSDL d’investir dans l’industrie indienne en plein essor de l’esport.

