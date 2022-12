La saison 2 de “Yellowjackets” a enfin une date de sortie

Que le compte à rebours commence pour la saison 2 de la superbe série à suspense de Showtime Vestes jaunes. Centré sur une équipe d’élite de joueurs de football du secondaire qui se retrouvent bloqués dans la nature, le spectacle reviendra pour sa deuxième saison le 24 mars.

Réparti sur deux chronologies, Yellowjackets présente un casting énorme, dont Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci et Tawny Cypress.

Lauren Ambrose a rejoint la deuxième saison en tant que version adulte du gardien de but Van (la version adolescente est jouée par Liv Hewson), et Simone Kessell jouera la version adulte de Lottie (Courtney Eaton joue la version adolescente). Il a également été annoncé qu’Elijah Wood apparaîtrait dans la saison 2 en tant que Walter, “un détective citoyen dévoué qui défiera Misty d’aujourd’hui”. selon The Hollywood Reporter.

Au milieu des années 90, après que leur avion s’est écrasé dans la nature sauvage du Canada, une équipe de footballeurs du secondaire, appelée les Yellowjackets, est obligée de faire des choses indescriptibles pour survivre. Dans le présent, l’équipe a du mal à faire face à sa vie quotidienne après son traumatisme passé.

Comparée à Lost, la saison 1 de Yellowjackets a été acclamée par la critique et a été un énorme succès pour Showtime, devenant sa deuxième émission la plus diffusée dans son histoire. Il a été nominé pour sept Emmy Awards, dont celui de la meilleure série dramatique.