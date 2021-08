La saison 2 de The Legend of Hanuman offre une leçon importante, déclare Sharad Kelkar | Nouvelles télévisées

Mumbai : Sharad Kelkar est de retour en tant que narrateur de la série d’animation « The Legend of Hanuman » Saison 2. L’acteur dit que cette saison de la série offre une leçon importante aux téléspectateurs.

Parlant de la même chose, Sharad a déclaré: « La première saison de The Legend of Hanuman a reçu un accueil écrasant et est devenue un point de repère pour le contenu numérique. La mythologie fait partie de notre culture et la franchise The Legend of Hanuman a prouvé qu’une animation de qualité supérieure est un support merveilleux pour présenter ces contes légendaires aux téléspectateurs de tous âges. »

« J’attends avec impatience la sortie de la saison 2 de The Legend of Hanuman, qui montre l’histoire inspirante de la façon dont le guerrier le plus puissant embrasse ses pouvoirs face au plus grand mal. Cette saison a une leçon importante sur la croissance intérieure ainsi que sur le choix la voie du bien, qui plaira à tout le monde », a-t-il ajouté.

La dernière saison fait avancer le voyage de Mahabali Hanuman alors que le puissant guerrier affronte Ravan et son armée.

La saison 2 de « The Legend of Hanuman », créée par Sharad Devarajan, Jeevan J. Kang et Charuvi P. Singhal, a été réalisée par Kang et Navin John, avec Devarajan, Sarwat Chaddha, Ashwin Pande et Arshad Syed comme scénaristes principaux .

La série de 13 épisodes sera disponible en hindi, tamoul, télougou, marathi, bengali, malayalam et kannada et sortira sur Disney + Hotstar le 6 août.