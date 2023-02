La saison 2 de “Star Wars : Visions” arrive sur Disney Plus en mai

Série d’anthologies inspirées de l’anime Star Wars : Visions revient à pour la saison 2 le 4 mai, a déclaré Lucasfilm jeudi. C’est la première annonce majeure pour le Star Wars Day 2023 (alias le 4 mai).

Il a également révélé les titres de chacun des neuf épisodes (mais pas de détails sur l’intrigue) et les studios d’animation responsables de chacun :

Sith, d’El Guiri (Espagne)

Screecher’s Reach, de Cartoon Saloon (Irlande)

Dans les étoiles, de Punkrobot (Chili)

Je suis ta mère, d’Aardman (Royaume-Uni)

Journey to the Dark Head, du Studio Mir (Corée du Sud)

The Spy Dancer, du Studio La Cachette (France)

Les Bandits de Golak, extrait de 88 Pictures (Inde)

The Pit, de D’art Shtajio (Japon) et Lucasfilm (États-Unis)

Aau’s Song, de Triggerfish (Afrique du Sud)

Aardman est probablement le plus célèbre de ces studios — il est connu pour Wallace et Gromit et Chicken Run. La première saison, sortie sur Disney Plus en 2021, a été exclusivement réalisée par des studios japonais.

“Nous avons toujours vu Star Wars: Visions comme un cadre pour les expressions de célébration de la franchise de certains des meilleurs créateurs travaillant aujourd’hui”, a déclaré le producteur exécutif James Waugh dans un communiqué. “Avec le volume 2, nous avons élargi notre toile pour emmener le public dans une tournée mondiale de certains des créateurs les plus talentueux du monde entier.”

La première saison ne faisait pas partie du canon principal de Star Wars, mais Waugh a déclaré à CNET en 2021 qu’il n’a “aucun doute que nous verrons des choses qui étaient dans Visions faire partie du tissu de Star Wars au cours des prochaines décennies”.