La saison 2 de Spy x Family arrive sur Crunchyroll en octobre

Espion x Famille était l’un des le plus grand anime de 2022et le public a été ravi des exploits hebdomadaires de Loid Forger, Yor Briar, Anya et leur chien, Bond. Heureusement, la saison deux n’est pas si loin : elle sera diffusée la semaine prochaine exclusivement sur Crunchyroll à partir du samedi 7 octobre.

Basée sur le manga en cours de Tatsuya Endo, la série se concentre sur les Forgers alors qu’ils jouent à être une famille ordinaire alors que chacun d’eux cache une sorte de secret. En tant qu’espion du gouvernement, Loid a été chargé d’exécuter une mission qui l’obligeait à adopter Anya de l’orphelinat et à épouser Yor, un assassin qui travaille au noir en tant qu’employé de la mairie. Anya, qui est télépathe, connaît leurs deux secrets, et la première saison a explosé à cause de cette prémisse intrinsèquement farfelue et de la lente combustion de voir la fausse famille devenir quelque chose qui s’apparente à une vraie – et, simultanément, Loid et Yor tombent progressivement amoureux. sans connaître le véritable métier de l’autre.

SPY x FAMILLE Saison 2 | BANDE ANNONCE OFFICIELLE

La deuxième saison reprend là où la première s’est arrêtée, et chaque membre de la famille se retrouve pris dans son propre désordre. Alors qu’Anya s’efforce toujours de devenir la meilleure élève de l’école, Loid et Yor se demandent s’il est temps pour eux de quitter le jeu et de vivre une vie de famille normale… alors qu’ils sont tous deux entraînés plus profondément dans leur travail et que d’autres assassins entrent. la mêlée. La première saison s’est terminée à mi-chemin de l’arc « Imperial Scholars Mixer », et bien qu’un nombre total d’épisodes n’ait pas été révélé, on s’attend à ce qu’elle ait un nombre d’épisodes similaire aux 25 épisodes de la première saison.

Avec la saison deux qui démarre la semaine prochaine, Spy x Famille premier film, sous-titré CODE : Blanc, sortira en salles le 22 décembre au Japon, avec une date internationale peu de temps après.

