La saison 2 de Poupée Russe avec Natasha Lyonne dans le rôle de Nadia maintenant sur Netflix

Dans la première saison de Poupée russe, la mort est un danger incontournable de la vie à New York. Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne) est coincée dans une boucle temporelle axée sur la mort, périssant dans toutes sortes d’accidents bizarres, horribles et maudits. À chaque tour, elle ressuscite le soir de son 36e anniversaire alors que le joyeux « Gotta Get Up » d’Henry Nilsson résonne en arrière-plan. La mort, semble-t-il, est sa seule voie à suivre. C’est le moteur existentiel qui propulse Nadia et Alan Zaveri (Charlie Barnett), son compagnon du purgatoire, vers leur avenir indéterminé.

Au lieu de la mort, la deuxième saison, qui se déroule quatre ans après la première, tire son élan du passé matrilinéaire de Nadia. Nadia trébuche à travers un mystérieux trou de ver temporel dans le train 6 en direction sud et affronte les douleurs, les traumatismes et les appréhensions de sa mère schizophrène Nora (Chloë Sevigny) et de sa grand-mère Vera (Ilona McCrea), une veuve survivante de l’Holocauste. Cette fois, Nadia et Alan subissent beaucoup moins de pression existentielle qu’auparavant. Ils peuvent revenir à la réalité — le temps linéaire — en train. Leur accès au passé opéré par le MTA ne semble pas être un problème dans le système à résoudre, mais une version d’événements fatals à observer et à apprendre.

Poupée russe est une émission sur le traumatisme – comment il se manifeste, s’envenime et s’intègre dans la vie de ses personnages – et la possibilité de guérir ces blessures profondes. La saison dernière, Nadia et Alan ont dû compter avec la douleur qui a précédé leur boucle Groundhog Day, qui a été déclenchée par leur incapacité à s’entraider lors de cette nuit fatidique. Ils sont sortis des pièges de la mort avec une autre chance de vivre. La deuxième saison explore plus avant la source trouble de leurs luttes persistantes par le biais des relations maternelles de Nadia (et dans une bien moindre mesure, d’Alan). Il s’agit d’une tentative ambitieuse mais finalement manquante d’illustrer comment le traumatisme est hérité d’une génération à l’autre, au détriment du développement des protagonistes et de l’amitié de la première saison. Il n’y a pas de lien émotionnel fort entre Alan et Nadia, et malgré leurs voyages parallèles dans le temps, les interactions du couple semblent forcées et décousues.

Nadia est voûtée et robuste comme toujours, et ses nouvelles capacités de voyage dans le temps lui permettent d’habiter les corps de Nora et Vera à divers moments de leur vie. Cela déclenche une obsession pour l’histoire de sa famille. Elle commence à entretenir l’illusion archétypale de la plupart des voyageurs temporels – que le passé peut être changé pour créer un avenir meilleur. Nadia pense qu’elle peut améliorer le sort de Nora et Vera en réparant les torts qui leur sont infligés par le monde et les uns par les autres. En conséquence, son moi à naître héritera des avantages matériels et émotionnels de ces changements : une mère saine d’esprit, une enfance plus heureuse et un fonds en fiducie universitaire d’une valeur de 150 krugerrands.

Pendant ce temps, Alan se retrouve dans l’Allemagne de l’époque du mur de Berlin dans la peau de sa grand-mère maternelle, une étudiante ghanéenne en échange. Alan essaie de dissuader Nadia de sa mission, l’exhortant à assumer un rôle passif de voyage dans le temps. (Il convient de noter que l’arc d’Alan cette saison est horriblement sous-développé.) Ses conseils sont ignorés; Nadia insiste sur le fait qu’elle doit « fermer la putain de boucle dérangée et rebondir », comme les deux l’ont fait lors de la première saison pour échapper à la mort perpétuelle. Ses efforts pour réécrire le passé s’avèrent cependant vains.

En habitant le corps de Nora, Nadia apprend que sa mère a volé les Krugerrands à sa grand-mère Vera pour acheter une voiture. Nadia, en tant que Nora, parvient à récupérer l’argent, pour tout perdre dans le métro. Nadia s’aventure alors plus loin dans le temps pour aider Vera à retrouver les biens de sa famille, saisis lors de l’occupation nazie de la Hongrie. Une fois que Vera découvre ces biens perdus depuis longtemps, elle les met en gage pour les Krugerrands que Nora vole plus tard et finit par perdre. La « putain de boucle dérangée », réalise Nadia, est déjà bouclée. Malgré sa résistance, elle opère dans ses limites pour accomplir un destin prédéterminé.

Son passé matrilinéaire et sa douleur sont immuables. Ruth (Elizabeth Ashley), psychothérapeute et figure maternelle de Nadia, livre certaines des lignes les plus poignantes de la saison, préfigurant la vérité que Nadia a du mal à accepter. « Rien ne peut nous absoudre sauf nous-mêmes », dit Ruth, avec l’aisance d’un philosophe ratatiné. Plus tard, elle ajoute : « Le traumatisme est une carte topographique écrite sur l’enfant et il faut toute une vie pour la lire. »

C’est là que la deuxième saison déçoit. Les protagonistes ne traversent pas de nouveaux territoires sur leurs cartes topologiques, même en se lançant dans un voyage détourné vers leur passé. Les conflits familiaux persistants de Nadia sont remaniés sans explorer pleinement les nuances des traumatismes de Nora et Vera au-delà des considérations solipsistes de Nadia. Nous en apprenons peu sur les origines des problèmes de santé mentale de Nora, les luttes de Vera en tant qu’immigrante veuve et comment leur relation mère-fille est devenue si controversée.

A ses points les plus bas, Poupée russe tombe dans les pièges de base de l’intrigue traumatique. « Le complot traumatique », écrit le critique new-yorkais Parul Sehgal, « ne dirige pas notre curiosité vers l’avenir mais vers le passé ». Les personnages sont « créés pour être envoyés dans le passé, pour trafiquer un traumatisme », qui a été « synonyme de trame de fond ». Le traumatisme en tant que dispositif d’intrigue menace d’attribuer les actions et les décisions d’un personnage à une série de symptômes préexistants, nés d’un passé immuable mais toujours imminent. La première saison a apporté une touche amusante, passionnante, profonde et existentielle à la nature du traumatisme. La deuxième saison a été rachetée par ses derniers épisodes de tomber la tête la première dans ce trope rebattu.

Le continuum espace-temps commence à s’effilocher dans l’avant-dernier épisode, et Nadia apprend qu’il est risqué de rester trop longtemps dans le passé. Elle commence à manquer la vraie vie. Le spectacle ne s’arrête pas pour Alan et Nadia alors qu’ils voyagent plus loin dans leurs boucles temporelles respectives. À l’occasion de son 40e anniversaire, Nadia essaie d’amener son nouveau-né au présent où elle peut la parenter (« Tabula rasa ! » déclame-t-elle), la piégeant ainsi qu’Alan dans une dimension déformée par le temps où le passé, le présent et le futur se croisent. Il n’y a pas de retour culminant au temps linéaire, pas de célébration joviale pour échapper à la boucle.

Au lieu de cela, la catharsis de Nadia prend la forme d’un deuil. Elle apprend qu’elle n’était pas à l’hôpital pour assister à la mort de Ruth, survenue le jour du 40e anniversaire de Nadia. Nadia a interagi avec diverses versions passées de Ruth au cours de son passage à vide, mais a finalement raté les derniers moments de Ruth dans le présent. L’arc temporel de Nadia dépasse la mort de son être cher (« Le chagrin ne vous déplace pas en ligne droite », dit l’un de ses amis) dans le futur. Elle sort du train 6 le jour de la veillée funèbre de Ruth, un mois après sa mort.

Quel était alors, me suis-je demandé, le but de tout ce temps à voyager ? Le spectacle offre une explication peu claire. C’était peut-être un moyen pour Nadia d’aborder les fardeaux psychologiques de sa famille avec plus d’empathie, d’acceptation et de pardon. Ou peut-être que la nature futile et fataliste de l’effort de voyage dans le temps de Nadia était sa grande leçon.

Son voyage dans le temps n’était qu’un « Coney Island ». C’est une phrase que l’un des anciens petits amis de sa mère utilise pour décrire « la chose qui aurait tout amélioré si seulement cela s’était produit ou ne s’était pas produit ». C’est un fantasme, explique-t-il. Un « si seulement » qui amène les gens à s’attarder sur la possibilité d’une vie meilleure. Poupée russe se termine sur cette note d’espoir. Le présent de Nadia est un état de chagrin résigné, et elle n’est plus en proie aux îles Coney de son passé chargé de traumatismes. Le spectacle laisse derrière lui de nombreuses questions sans réponse, mais le passé, pour l’instant, est derrière nous.