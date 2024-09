La saison 2 de My Happy Marriage dévoile un teaser, un casting, une équipe et une sortie en janvier 2025 – News

Kadokawa a dévoilé la vidéo promotionnelle teaser, le visuel teaser, le casting, le personnel et la première de janvier 2025 pour la deuxième saison d’anime télévisé basée sur Agitogi Akumi et Tsukiho Tsukioka ‘s Mon mariage heureux ( Watashi dans le rôle de Shiawase à Kekkon ) série de romans légers le lundi. Netflix diffusez également le teaser avec sous-titres anglais.





La saison sera diffusée en janvier 2025 et sera disponible sur Netflix et d’autres services de streaming.

Les nouveaux membres du casting incluent :



Ryōtarō Okiayu dans le rôle de Tadakiyo Kudo, l’ancien chef de la famille Kudo, le père de Kiyoka. Il a une personnalité douce et attend avec impatience le mariage de Miyo et Kiyoka.



Kikuko Inoue dans le rôle de Fuyu Kudo, la mère de Kiyoka. Une dame aux yeux froids et aux manières hautaines qui font trembler ceux qui l’entourent.



Yuya Uchida dans le rôle de Naoshi Usui, le fondateur de la « Communion des Donnés », une secte qui projette de renverser la société. Il en a après Miyo, mais quel genre de personne est-il…



Masayuki Kojima auparavant storyboarder et réalisateur d’épisodes pour la première saison, rejoint le réalisateur de retour Takehiro Kubota en réalisant la deuxième saison de Cinéma Citrus . Ami Satō a désormais le seul mérite de superviser les scripts de la série (un mérite qu’elle a partagé avec Momoka Toyoda et Takahito Ōnishi pour la première saison), et elle coécrit également les scripts aux côtés de Misato Hashiba, Fuka Ishii et Momoka Toyoda . Shōko Yasuda conçoit à nouveau les personnages, tandis que Kuniyuki Itō est le concepteur de sous-personnages. Tsunetaka Ema revient en tant que directeur de la photographie compositing. Emi Katanosaka est de retour en tant que directeur artistique, tandis que Osamu Masuyama revient en tant que conseiller artistique. Parmi les autres membres du personnel qui reviennent, on trouve Anna Okamatsu en tant qu’artiste clé de couleur, Yuushi Koshida en tant que directeur 3D CG, et Appel d’Evan en tant que compositeur.

Ryō Hirata , Mikio et Takeshi Takakura reviennent également en tant que concepteurs d’accessoires. Yoshihiro Sono et Yoshinori Hishinuma est de retour pour le réglage de l’art, cependant Masaki Yoshizaki n’est plus crédité pour le cadre artistique. HALKA est à nouveau crédité pour la conception du kimono. hydekick est crédité comme artiste 2D. Msayuki Kuroswa revient pour le montage. Omochi Mochigome est crédité pour la production PV. Takahiro Ikeda supervise la musique, et L’AUTO MIRACLE produit la musique en collaboration avec Cinéma Citrus et Kadokawa . Kisuke Koizumi dirige à nouveau le son vers Glovision . Koji Morimoto est de retour pour collaborer au développement du script.

L’anime a été diffusé pour la première fois en juillet 2023. Netflix a également commencé à diffuser l’anime dans le monde entier en juillet 2023. La première saison de l’anime comptait 12 épisodes. Le huitième volume du roman regroupe un anime original intitulé « Shiawase no Katachi » (La Forme du Bonheur) sur disque Blu-ray lors de sa sortie le 15 mars 2024.

Les stars de l’anime :

Agitogi et Tsukioka ont lancé la série de romans en janvier 2019. Presse Yen a autorisé les romans légers, et il décrit l’histoire :

Née dans une famille noble, Miyo est élevée par sa belle-mère violente et mariée à Kiyoka, un soldat si cruel que ses précédentes fiancées ont fui trois jours après leurs fiançailles. N’ayant plus de foyer où retourner, Miyo commence lentement à ouvrir son cœur à son futur mari froid et pâle, malgré leur rencontre difficile… Cela pourrait bien être sa chance de trouver le véritable amour et le bonheur.

Rito Kohsaka L’adaptation manga de a fait ses débuts le Square Enix ‘s Gangan en ligne site web en décembre 2018. Mangas et livres Square Enix publie le manga physiquement et numériquement en anglais.

Une adaptation cinématographique en live-action des romans est sortie au Japon en mars 2023. Le film s’est classé n°1 lors de son week-end d’ouverture et a vendu 479 700 billets pour gagner 654 millions de yens (environ 4,97 millions de dollars américains) au cours de ses trois premiers jours.

