La saison 2 de ‘Love Death + Robots’ avait-elle une référence secrète à ‘Tesla’ dans un épisode?

Aime la mort + les robots, la série de science-fiction Netflix qui rappelle souvent à ses téléspectateurs un dystopique Miroir noir vibe, a souvent trouvé son histoire d’origine dans la vraie vie, qui est parfois plus étrange que la fiction. Miroir noir‘s’ Metalhead ‘peut avoir présenté un chien robotique, mais Aime la mort + les robots est allé plus loin en concevant un épisode sur le même principe de base que «Neuralink» d’Elon Musk. Mais ce n’est peut-être pas le seul lien entre la série et Elon Musk ou sa société de véhicules électroniques, Tesla. La deuxième saison qui a chuté le 14 mai a eu moins d’épisodes que la saison 1, avec seulement huit, par rapport aux 18 de la saison dernière. Aime la mort + les robots, livre une anthologie d’histoires indépendantes qui penchent vers la science-fiction, donc il n’y a pas de tissu conjonctif chronologique. Il vire à des séquences hyper-violentes, surexualisées qui éblouissent et déconcertent. Même cela ne parvient pas à capturer la variété des genres et des styles narratifs avec lesquels Love, Death & Robots se débat. Cette fois, un épisode qui s’est démarqué et qui avait peut-être un œuf de Pâques était l’épisode «The Tall Grass». Fidèle à son nom, il s’est concentré sur les hautes herbes dans la série, et bien que nous ne voulions pas dévoiler l’intrigue, il avait un décor dans le passé: le temps des trains à moteur à charbon et avant que la robotique ne prenne le dessus. Un passager et le protagoniste de l’épisode est ce sur quoi la scène s’ouvre: Lui lisant un journal. En feuilletant les pages, une photographie se démarque clairement: Tesla.

Nous ne parlons pas de la société de véhicules électriques d’Elon Musk. La photo en noir et blanc était celle de l’inventeur serbo-américain Nikola Tesla. Tesla était un futuriste surtout connu pour ses contributions à la conception du système moderne d’alimentation électrique en courant alternatif (CA). La photo dans le journal semblait datée de la fin des années 1890 – mettant une chronologie sur l’épisode. Mais à part une simple chronologie, il faisait également allusion à autre chose: l’avenir, de l’électronique, puis, éventuellement, de la robotique. La machine à vapeur serait remplacée par un moteur électrique, et comme dans certaines parties du monde, des trains automatisés propulsés par des robots.

L’épisode lui-même parle du train du protagoniste qui fait un arrêt imprévu au milieu de nulle part, il sort pour faire une pause cigarette. Entouré de tous côtés par les hautes herbes, le voyageur est attiré à l’intérieur par les jolies lumières éthérées, mais sa curiosité peut avoir un coût mortel lorsqu’il découvre la source des illuminations.

Plus tôt, un épisode, ‘Sonnie’s Edge’ de la saison 1 présentait quelque chose qu’Elon Musk a lancé: le Neuralink. La technologie utilisée pour cette connexion est simplement appelée dans l’émission un «lien d’affinité» qui permet à l’humain, dans ce cas, un individu appelé Sonnie, de prendre efficacement en charge les tâches mentales de la bête, connue sous le nom de Khanivore dans ce cas. Même si cela semble tiré par les cheveux et futuriste, une telle technologie est assez réelle.

En avril 2021, Elon a partagé une vidéo publiée par Neuralink qui montrait un singe jouant à un jeu vidéo avec juste une puce cérébrale implantée. Le clip de quarante-deuxième mis en ligne sur YouTube par Neurolink montrait un pager macaque de neuf ans, qui avait un Neuralink placé de chaque côté de son cerveau, il y a six semaines. Pager a appris à interagir avec l’ordinateur en échange d’un smoothie à la banane qui est livré avec une paille. Interagir avec Neuralink est assez facile comme l’explique la vidéo, il suffit de le coupler avec son smartphone.

