Jeffrey Wright a rejoint la saison 2 de « The Last of Us » sur HBO, Variété a appris.

Wright apparaîtra dans le rôle d’Isaac, qu’il jouait auparavant dans le jeu vidéo « The Last Us Part II ». Le personnage est décrit comme « le chef discret et puissant d’une grande milice qui recherchait la liberté mais qui s’est au contraire embourbé dans une guerre sans fin contre un ennemi étonnamment ingénieux ».

Wright apparaîtra dans la série aux côtés des principaux protagonistes de la série, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna et Rutina Wesley. Les nouveaux membres de la distribution cette saison incluent Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, Isabela Merced dans le rôle de Dina, Young Mazino dans le rôle de Jesse, Ariela Barer dans le rôle de Mel, Tati Gabrielle dans le rôle de Nora, Spencer Lord dans le rôle d’Owen et Danny Ramirez dans le rôle de Manny. Catherine O’Hara est également invitée dans un rôle non divulgué.

Wright est l’un des acteurs les plus acclamés de sa génération. Il a récemment reçu sa première nomination aux Oscars pour son rôle principal dans le film « American Fiction », pour lequel il a également reçu un Golden Globe. Il est également nominé cinq fois aux Emmy Awards, remportant le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série pour « Angels in America » de HBO. Il avait déjà remporté un Tony Award pour la production à Broadway de « Angels in America ». Il a été nominé pour trois Emmy Awards pour son travail sur « Westworld » de HBO et, plus récemment, pour la meilleure performance en voix off pour la série animée Marvel « What If… ? Les autres crédits de Wright incluent « The Batman », trois des films de Daniel Craig James Bond, « Asteroid City » et les deux films « The Hunger Games : Mockingjay ».

Il est remplacé par CAA, Strategic PR et Jackoway Austen Tyerman.

« The Last of Us » est écrit et produit par Craig Mazin et Neil Druckmann. Tous deux ont également réalisé des épisodes de la série et le feront à nouveau dans la saison 2. Carolyn Strauss et Evan Wells, président de Naughty Dog, sont producteurs exécutifs aux côtés d’Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions ainsi que de Jacqueline Lesko et Cecil O’Connor. . La série est une coproduction entre HBO et Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog produisent.