La saison 2 de Last of Us est « prête à démarrer », déclare Neil Druckmann

Tout comme les jeux Naughty Dog sur lesquels la série est basée, les jeux de HBO Le dernier d’entre nous a été un énorme succès qui a assuré une base de fans impatiente de commencer la saison deux. Bien sûr, comme presque tout le reste, les grèves des scénaristes et des acteurs ont paralysé la production de la deuxième saison du drame zombie. HBO voulait essayer d’anticiper ces grèves en organisant des auditions en utilisant le script depuis Le dernier d’entre nous, partie II (ce qui va s’adapter en partie), mais ces plans se sont effondrés peu de temps après.

Mais selon le co-directeur des jeux (et co-showrunner de la série) Neil Druckmann, cette deuxième saison est prête à entrer en production une fois ces deux grèves terminées. Lors d’une récente visite guidée de Le dernier d’entre nous-Soirées d’horreur à thème pour Halloween maison, il a déclaré que l’équipe de la série « avait décrit l’intégralité de la saison 2 et que nous étions prêts à y aller dès la fin de la grève ». Ses propos font écho à ceux de son collègue showrunner Craig Mazin, qui a déclaré Divertissement hebdomadaire fin août, le spectacle a bien progressé avant que les grèves ne surviennent. À l’époque, Mazin avait déclaré que toute la saison deux était planifiée et qu’il « avait écrit et soumis le scénario du premier épisode et l’avait envoyé ». [to HBO] vers 22h30 ou 22h40 juste avant [the WGA] la grève a commencé.

« Nous sommes tous impatients d’y aller », a déclaré Mazin à EW. « C’est pour cela que nous sommes nés. C’est ainsi que nous choisissons non seulement de vivre notre vie, mais je crois [how we] sommes obligés de vivre nos vies. Sinon, pourquoi diable ferions-nous ce travail insensé ? Je peux vous assurer que ce n’est pas pour de l’argent.

Même si cela prendra du temps avant Le dernier d’entre nous revient, Druckmann a taquiné que l’attraction Horror Nights contenait des « trucs vraiment cool » qui pourraient finir par taquiner les choses au cours de la saison deux. Les fans aux yeux d’aigle de la région trouveront sans aucun doute ces œufs de Pâques et élaboreront leurs théories à partir de là, mais qu’en est-il d’un troisième match qui a été rumeur précédemment (et honnêtement, plus que prévu) en préparation ? Druckmann pouvait seulement dire qu’il « ne peut rien dire. Mon directeur des communications là-bas va me massacrer.

