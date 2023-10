La saison 2 de House of the Dragon devrait sortir en 2024

Découvrez le retour de Vallée brillante. Aventurez-vous dans un monde extraterrestre effrayant dans un nouveau regard sur la série animée Max Charognards Règne. De plus, que se passe-t-il Génération V et American Horror Story : Délicat. Fini les spoilers !

Tron : le film d’animation

Lors d’un récent entretien avec Collisionneurla directrice de la création de Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, a promis de proposer un film d’animation Tron film lors de sa prochaine réunion.

Je promets de le faire lors de mon prochain déjeuner des directeurs. Une fois par mois, je déjeune avec tous les réalisateurs ensemble et je vais dire : « Il y a eu une demande. Y a-t-il quelqu’un ici qui rêve que cela se produise ? Nous sommes dirigés par les cinéastes, donc je peux leur en vouloir si cela n’arrive pas. Non, je taquine… Je vais écrire ça et leur apporter ça. Malheureusement, je ne l’ai pas encore fait, alors je le ferai. J’aime ça.

Sang et neige

Une météorite amène une maladie extraterrestre dans une station de recherche arctique dans la caravane de Sang et neige.

BLOOD AND SNOW 🎬 Bande-annonce officielle 🎬 Film d’horreur de science-fiction 🎬 Anglais HD 2023

Maison du Dragon

Selon THRla deuxième saison de Maison du Dragon est prévu pour une date de sortie non précisée en 2024.

Le roi de l’hiver

Arthur entre dans des pourparlers de paix avec les rois de la tribu dans le synopsis du sixième épisode de Le roi de l’hiver.

Arthur et les rois de la tribu entament des pourparlers de paix ; Arthur rencontre Guenièvre, la dame d’honneur de Ceinwyn, lors d’un voyage.

Vallée brillante

Pat rend visite à son médecin dans un nouveau clip de l’épisode de retour du 13 octobre de Vallée brillante.

Vallée brillante | Épisode ‘Réhabilité’. 1 extrait du clip | Saison 2

American Horror Story : Délicat

Anna en vient à croire que tout le monde dans sa vie est contre elle dans la bande-annonce de « When the Bough Breaks », l’épisode de cette semaine de American Horror Story : Délicat.

American Horror Story 12×03 Promo « Quand la branche se brise » (HD) Promo de la saison 12, épisode 3

FLCL : Shoegaze

Harumi entre dans le « temps imaginaire » dans la bande-annonce de « Generational Battle », l’épisode de cette semaine de FLCL : Shoegaze.

Toonami – FLCL Shoegaze Épisode 2 Promo

Génération V

Ailleurs, Ashley Barrett présente une bande-annonce « cette saison sur… » pour Les garçons spin off, Génération V.

Gen V (Amazon) Bande-annonce HD « This Season On » – Le spin-off des Boys

Le règne du charognard

Enfin, l’équipage bloqué du vaisseau spatial Demeter doit se battre pour survivre dans un monde extraterrestre dans la bande-annonce de Le règne du charognardpremière le 19 octobre sur Max.

Le règne des charognards | Bande-annonce officielle | Max.

