La saison 2 de « Frasier » ramène Peri Gilpin avec Kelsey Grammer

LOS ANGELES − Les fans de « Frasier » ont reçu le cadeau de vacances ultime lors de la finale de la saison 1 de décembre dernier lorsque Roz Doyle de Peri Gilpin, le producteur radio bien-aimé de KACL de la série originale de NBC, s’est présenté à la porte de Frasier Crane lors du redémarrage de Paramount+.

Eh bien, Noël arrive tôt cette année alors que Gilpin, 63 ans, ramène Roz pour un rôle récurrent dans la saison 2 avec Kelsey Grammer et son « Frasier » basé à Boston dans l’épisode 3 (maintenant en streaming, de nouveaux épisodes arrivent le jeudi). Considérant que « Frasier » s’est terminé il y a vingt ans – et que la possible reprise de la série a fait l’objet de nombreuses années de discussions – le retour de Roz est le cadeau qui continuera à être offert.

« C’était un processus de redémarrage qui a duré six ans, donc cela a pris beaucoup de temps », explique Grammer, 69 ans, assis à côté de sa co-star.

« C’est un spectacle en soi », ajoute Gilpin. « Mais quand c’est finalement arrivé, quand (Grammer) a ouvert cette porte, c’était comme : ‘Je n’arrive pas à croire que nous refaisons ça !’ Il l’a offert comme si c’était un cadeau. »

Peri Gilpin et Kelsey Grammer ont commencé avec « Cheers », puis sont devenues très drôles avec « Frasier »

La relation professionnelle a commencé il y a trente ans avec l’apparition de Gilpin en 1993 en tant que journaliste dans « Cheers », où elle a rencontré Grammer jouant la première itération de son pompeux Dr. Frasier Crane.

« J’ai remarqué que ‘Oh, mon Dieu, Kelsey est à l’opposé de (Frasier Crane)' », dit Gilpin, qui a ensuite rejoint « Frasier » sur NBC dans le rôle de Roz, sexuellement libéré et à l’esprit vif, qui a parfaitement percé le prétentieux Frasier et son frère Niles (David Hyde Pierce). « J’ai adoré cet alter ego. »

Dans la saison 5 de « Frasier », Gilpin était préoccupé par le « énorme » rebondissement de l’histoire, qui impliquait que Roz en roue libre tombait enceinte suite à une aventure et ait sa fille Alice – se retrouvant mère célibataire à la fin de la saison.

« J’étais très réticente parce que j’ai perdu ce que je pensais être vraiment amusant chez Roz », explique Gilpin, la mère des jumelles de 19 ans Ava et Stella. « Mais j’ai gagné quelque chose d’autre que les femmes gagnent. J’avais l’impression d’avoir vécu cette grossesse. Le personnage a tellement changé. »

Cela a donné lieu à une comédie mémorable devant un public en studio, notamment lorsque Roz et Niles ont rencontré l’amoureux du Schnauzer d’Alice, ont considérablement schnozzé les futurs grands-parents. La célèbre scène a même fait rire les acteurs pendant le tournage.

« Cela a peut-être été le pire ou le meilleur moment de toute notre histoire de la première itération de Frasier », déclare Grammer. « Nous en avons un peu honte, et pourtant c’était hilarant. Il n’était jamais arrivé (avant) que l’ensemble du casting se retourne vers les coulisses et rie devant la caméra. C’était embarrassant et peu professionnel. »

« Cela nous a tellement apporté », déclare Gilpin.

Roz encourage le retour de « Frasier » à Seattle et à KACL : combien de temps cela va-t-il durer ?

Gilpin est resté en contact avec Grammer après que la sitcom emblématique ait terminé ses 11 saisons avec 37 Emmy Awards en 2004. Les discussions sur leur réunion « Frasier » ont commencé, à juste titre, lors de la fête annuelle du Nouvel An de Grammer en 2019. Grammer a déclaré à son collègue fêtard Gilpin que le redémarrage de « Frasier » devenait sérieux. Gilpin a dit qu’elle était prête à embarquer.

« C’était aussi simple que cela », explique Grammer. « Nous avons cette relation extraordinaire, vivante et respirante, qui perdure toujours. »

Le retour de Roz à « Frasier », où son ancien animateur de talk-show radio Frasier enseigne maintenant à Harvard, suscitera un voyage de retour à Seattle et à la station KACL 780 AM, toujours en activité. Le retour mettra en vedette Dan Butler dans le rôle de Bob « Bulldog » Briscoe, animateur du « Gonzo Sports Show », et Edward Hibbert dans le rôle de Gil Chesterton, animateur de « Restaurant Beat ».

Au fil des deux décennies, même marcher sur le plateau reconstruit de la station de radio était surréaliste et émouvant pour Gilpin. Grammer, qui a réalisé l’épisode, allait bien jusqu’à ce qu’il reformule la célèbre phrase de Frasier.

« Quand je me suis assis sur une chaise devant le public et que j’ai dit : ‘Bonjour, Seattle, j’écoute' », raconte Grammer, s’interrompant sous l’émotion. « C’était magnifique. »

« Cela vous attire, c’est vraiment le cas », déclare Gilpin. « C’est mélancolique. Ce sont des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de joie. Mais c’est aussi comme si on ne pouvait pas le récupérer, même si on le construisait. »

Le séjour à Seattle n’est pas éternel car Roz a besoin d’un redémarrage personnel sur l’autre côte.

« Je ne peux pas trop en dire, mais nous réalisons ensemble que Roz est prête pour une nouvelle vie à Boston », a déclaré Grammer, qui a fait face à des critiques lors du redémarrage. « Tant que la série durera, Roz sera là, j’espère. »

Roz et Frasier s’aimeront jusqu’à la fin, quoi qu’il arrive

La saison mettra en lumière la fille adulte de Roz, Alice (jouée par la vraie fille de Grammer, Greer Grammer). Et sans Niles, ancienne cible fréquente, Roz concentre une grande partie de son esprit vif sur Frasier. « Il y a de fréquentes fusillades au volant et des claques verbales », promet Grammer.

Il y a aussi un amour solide entre les deux personnages, même s’ils recherchent tous deux diverses formes de camaraderie. Le duo a fini par coucher ensemble dans la saison 9 originale lorsque Frasier a consolé Roz après une rupture. Leurs câlins du lendemain matin se sont terminés dans une horreur mutuelle lorsqu’ils ont réalisé ce qui s’était passé.

Pourtant, Grammer n’écarte pas la possibilité que ces deux personnages mal assortis puissent se retrouver un jour ensemble – ou se terminer l’un l’autre.

« L’un de mes moments préférés entre Roz et Frasier a toujours été cette, cette ligne. Ils se tiennent devant la porte de l’appartement de Frasier et se disent au revoir, et Frazier dit à Roz : ‘Tu sais, dans des années, si ça se passe d’une certaine manière, peut-être.’ nous deux juste…' », se souvient Grammer. « Et puis je dis : ‘Mariez-vous.’ Et Roz dit : « Entretuez-vous. » «